7 самых чудовищных ошибок вратарей на чемпионатах мира

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Главная / Футбол / ЧМ по футболу 2018 /

Подборка грубых ошибок голкиперов на мировых первенствах

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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ЧМ-2002. Оливер Кан (Германия)
Анатолий Романов
Фото: Andreas Rentz/Bongarts/Getty Images
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Футбол / ЧМ по футболу 2018

ЧМ-1962. Вильям Шройф (Чехословакия)

В финале чемпионата мира 1962 года сборная Чехословакии проиграла сборной Бразилии (1:3) во многом из-за ошибок своего голкипера. В эпизоде с первым голом Амарилдо на 17-й минуте Шройф потерял ворота и позволил мячу влететь в ближний угол. Так бразильцы сравняли счёт, пропустив первыми. На 78-й минуте Вильям выскочил на навес и выпустил из рук мяч, после чего Вава забил третий гол чехословакам.

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ЧМ-1990. Нери Пумпидо (Аргентина)

На чемпионате мира 1990 года сборная Аргентины начала защиту титула с сенсационного поражения от Камеруна – 0:1. Единственный гол Франсуа Омам-Бийик забил в результате жуткой ошибки голкипера «альбиселесте». Камерунец выиграл «второй этаж» и пробил по воротам, а Пумпидо крайне неудачно сыграл при приёме мяча.

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ЧМ-1990. Рене Игита (Колумбия)

Один из самых эксцентричных голкиперов мирового футбола – колумбиец Игита. Он, в частности, придумал удар скорпиона, а ещё совершил дикую ошибку на том же чемпионате мира 1990-го в матче 1/8 финала с Камеруном. Игита в дополнительное время далеко вышел из ворот, решил обыграть Роже Милла, но потерял мяч и оставил Колумбию без четвертьфинала.

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ЧМ-1994. Патрик Боннер (Ирландия)

В матче 1/8 финала чемпионата мира 1994 года Нидерланды – Ирландия роковой промах допустил надёжный до того Боннер. В конце первого тайма при счёте 1:0 в пользу «оранжевых» голкипер ирландцев ошибся после дальнего удара Вима Йонка, который продвинулся вперёд и пробил наудачу. Боннер подвёл, и после этого ирландцы, по сути, сложили оружие.

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ЧМ-1998. Андони Субисаррета (Испания)

Сборная Испании не сумела выйти из группы на чемпионате мира 1998 года. Одним из виновников поражения в первом туре от Нигерии стал голкипер Субисаррета. На 73-й минуте при счёте 2:1 в пользу испанцев Субисаррета, на которого никто не оказывал давления, переправил мяч в собственные ворота после прострела с левого фланга.

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ЧМ-2002. Оливер Кан (Германия)

Сборная Германии проиграла в финале ЧМ-2002 сборной Бразилии со счётом 0:2. Для великолепного голкипера немцев Кана это был по-настоящему чёрный день. В середине второго тайма Ривалдо пробил по воротам Кана, голкипер не сумел зафиксировать мяч, и Роналдо преуспел на добивании. Бразильцы получили решающее преимущество.

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ЧМ-2010. Роберт Грин (Англия)

На чемпионате мира 2010 года начудил англичанин Грин, не воспользовавшийся возможностью стать «первым номером» национальной команды. Роберт пропустил нелепый гол в матче 1-го тура группового этапа с США. В результате сборная Англия упустила победу, а Грин больше не выходил на поле.

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