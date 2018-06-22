Колумбийцы, что вы творите? Удалённому Санчесу намекают на судьбу Эскобара

Защитнику сборной Колумбии угрожают. И мы знаем, что в этой стране угрозы могут воплотить в жизнь.

Полузащитник сборной Колумбии Карлос Санчес получил сотни смертельных угроз в социальных сетях от болельщиков национальной команды после матча с командой Японии (1:2). Колумбийские полицейские начали расследование по факту угроз в адрес футболиста.

Один из пользователей опубликовал в «Твиттере» фотографию Санчеса рядом со снимком бывшего игрока сборной Колумбии Андреса Эскобара. Другой пользователь написал в ответ следующее: «Если Эскобара убили из-за автогола, то Санчеса должны убить и помочиться на его труп».

Никто не может забить с игры. Япония и Колумбия выполнили норму по стандартам Пенальти, штрафной и угловой — золотой стандарт этого чемпионата мира.

Напомним, Санчес получил красную карточку за игру рукой в штрафной площади уже на третьей минуте матча с Японией. За это нарушение правил арбитр также назначил пенальти.

22 июня 1994 года второй номер сборной Колумбии, защитник Андрес Эскобар, срезал мяч в свои ворота после простого прострела в матче со сборной США, ключевой игре группового раунда чемпионата мира. Колумбия, которой Пеле предрекал победу на том мундиале, проиграла со счётом 1:2 и отправилась домой уже после первого этапа соревнования. Спустя шесть дней после возвращения команды на родину 27-летний защитник «Атлетико Насьональ» был застрелен в родном Медельине.

Роковой автогол Эскобара

Прошло 24 года, но точка в той истории не поставлена. Официальная версия гласит, что Эскобара застрелил футбольный фанат Умберто Муньос Кастро, действовавший лишь по своему эмоциональному порыву. В суде Муньос Кастро хладнокровно заявил, что убил любимца всей Колумбии «по инерции». Дело происходило ранним утром на парковке у одной из популярнейших дискотек Медельина. Эскобар провёл ночь в заведении со своими лучшими друзьями – футболистом Хайро Галеано и Эдуардо Рохо. На дискотеке двое молодых людей – братья Педро и Сантьяго Галльон – узнали футболиста и начали дразнить его криками: «Автогол, Андрес, автогол!».

Эскобар сказал, чтобы они имели уважение и оставили его в покое, а в ответ услышал: «Ты не знаешь, с кем связался». Эти же слова были сказаны защитнику на стоянке, когда Эскобар опустил стекло автомобиля. Водитель братьев Умберто Муньос Кастро услышал эти слова, вышел из своего грузовика, приставил к голове футболиста пистолет и выпустил шесть пуль. По разным данным, стреляя в Эскобара, Муньос Кастро приговаривал «Спасибо за автогол!» или просто кричал «Гол!».

Родственники Эскобара усомнились в том, что Муньос Кастро действовал самостоятельно как раз из-за наличия в деле братьев Галльон и их слов. По мнению родителей и брата футболиста, защитника сборной Колумбии устранили наркокартели, одним из источников доходов которых были ставки. Как считают родственники Эскобара, проиграв вместе со сборной Колумбии, мафия решила отомстить футболисту самым примитивным образом — убить его. Главный следователь по тому делу Хесус Албейро Йепес тоже считает, что сомневаться в официальной версии можно. Вопросов добавляет и происхождение братьев Галльон, которые были наркоторговцами и торговцами оружием. В ответ на прямой вопрос о том, действовал ли он по приказу братьев, Муньос Кастро в суде отвечал однозначно: нет, приказа не было. Иного следствие доказать не смогло – просто не было свидетелей, которые могли бы заявить об обратном.



Умберто Муньос Кастро получил за хладнокровное убийство 43 года лишения свободы, но так и не раскаялся в содеянном. Братья Галльон получили небольшие сроки за пособничество, однако были выпущены под залог в миллион песо уже спустя три месяца. Кастро тоже не досидел до конца срока: в 2005 году он вышел на свободу за примерное поведение (интересно, каким должно быть поведение человека, чтобы его досрочно выпустили после шести выпущенных пуль), оставшиеся годы были переведены в условное наказание.

В Колумбии не забыли Эскобара

Колумбийцы — остановитесь!