«Месси мешают недостатки сборной». Сампаоли защищает лидера Аргентины

После матча с Хорватией тренер аргентинцев взял вину на себя, но попутно снова защитил Лео Месси.

«Мы заставили Кабальеро допустить роковую ошибку»

Для главного тренера сборной Хорватии Златко Далича матч с Аргентиной стал лучшим на чемпионате мира, а план команды на игру работал, как часы. Тем удивительнее слова Далича, что он вообще не нагружал своих игроков тактикой.

– С первого дня чемпионата мира я верил в своих игроков, – начал Далич. – Не думал, что мы пройдём в плей-офф после второго матча, но выполнили задачу превосходно.

– Думаете о повторении результата ЧМ-1998?

– Мы сделали очень много хорошего – боролись с Аргентиной, с лучшим игроком мира, показали очень хорошую игру. Но надеемся, что с божьей помощью не возгордимся своей победой, не потеряем из виду важность командной работы. 22-й игрок команды должен быть таким же важным, как первый.

А был ли Месси?! Аргентина – в шаге от вылета с чемпионата мира Аргентинские болельщики не заслужили такого позора.

– Помогло ли мне проведение предматчевой тренировки на местном стадионе?

– Наша тренировочная работа здесь была очень хорошей. Все последние дни мы не занимались тактикой. Я хотел освободить игроков от такого стресса, сделать так, чтобы им было приятно. Сегодня это было важно. Ещё три месяца назад я сказал, что матч с Аргентиной будет ключевым.

– Был ли у вас тактический план сдержать Месси?

– Первые 30 минут матча мы оборонялись, были компактны, у нас был хороший защитный блок. В перерыве я сказал своим игрокам, что мы должны создавать больше шансов, не сильно изменяя подход, повышать давление.

– Насколько вам помог переход Сампаоли на схему 3-4-3?

– Мы знали, что три защитника Аргентины под нашим прессингом могут развалиться. В первые 30 минут мы не прессинговали, но ощущали, что игроки полностью выполняют установку.Наши скауты день-два назад очень хорошо проанализировали тактику аргентинцев, после их работы мы знали, что Аргентина сыграет 3-4-3. Ошибки были, но давайте здесь не говорить об ошибках.

– Против Нигерии вы играли с парой полузащитников Модрич-Ракитич, сегодня поставили Брозовича. Почему?

– Я выбрал Брозовича, потому что он движется быстрее Ковачича и Баделя. Брозович играет на этой позиции три месяца в «Интере», он очень спокоен с мячом, должен был вместе со Стриничем накрывать Месси, а потом подключаться в атаку. Для него было важно переключаться между позициями.

– Ошибка вратаря аргентинцев удивила вас?

– Мы заставили Кабальеро допустить такую роковую ошибку. Ребич в прессинге изумительно реагировал. Мы заслужили такой гол, это был четвёртый момент – до этого шансы создали Перишич, Манджукич, Ребич.

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– Возможно, вы выбили фаворита из турнира. Что чувствуете?

– Думаю, теперь у нас будет больше болельщиков на турнире.

– Как оцените Нижний Новгород? Было ли время посмотреть город?

– У нас нет времени здесь, чтобы смотреть город. Но мы хотели бы приехать в Нижний Новгород на 1/8 финала, потому что лучшая команда нашей группы сыграет здесь.

«Сборная Аргентины задевает Месси»

Хорхе Сампаоли пришёл на пресс-конференцию усталым и разбитым. Он смело брал на себя ответственность за итоговый результат, но не соглашался с тезисом о «позоре» сборной Аргентины в Нижнем Новгороде.

– 40 миллионов аргентинцев говорят, что вы в ответе за Вилли Кабальеро. Почему не ждали выздоровления Ромеро, не дали шанс?

–Я – человек, принимающий окончательные решения на поле. Поражения частично связаны и с моей ответственностью: я – главный тренер, если бы разработал план по-другому, некоторые вещи в матче тоже сложились бы по-другому.

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– Вы ни разу не сохраняли стартовый состав по сравнению с предыдущим матчем. Почему?

– Мне всегда было интересно найти лучшие позиции для моих игроков на всём поле. Но нам не удалось найти идеальную связь между игроками, которая пошла бы нам на пользу. Хорватия – превосходная команда, игра больше складывалась в их пользу, и после гола мы уже не могли влиять на ситуацию, психологически не были готовы сравнивать счёт. Но плохая командная отдача связана с игроками, которых нам не хватало – их слабая отдача мешает нам добиваться результата.

– Криштиану на этом чемпионате мира забил 4 мяча. Месси – нисколько.

– Это никак не повлияет на Месси. Роналду великолепен, посмотрите на его достижения в клубе и национальной сборной. Мы не должны сравнивать двух игроков. К тому же сборная Аргентины задевает Месси, общие командные недостатки не дают Лео раскрываться.

– Понимаете ли, что сегодняшняя игра – стыд и позор для сборной?

– Мне больно, я это ощущаю. Особенно больно из-за того, что я ношу футболку нашей страны. Наш план действительно не сработал, но надо максимально выложиться перед нашей последней возможностью зацепиться за результат. О позоре я бы говорить не стал.

– Почему Аргентина проиграла так крупно?

– Мы организованно начали матч в первом тайме, контролировали матч. Позже стало гораздо сложнее пасовать мяч на Месси. С Павоном на поле мы немного изменили расстановку, но после пропущенного гола команда была немножко растеряна, не знала, как найти выход. Чемпионат мира – короткий турнир, здесь стоило пойти на риск, но второй гол решил судьбу матча.

– Игра в три центральных защитника – ошибка?

– Нет, мы думали, что тройка защитников распределит напряжение. Надеялись на поддержку крайних защитников. Во втором тайме думали, что если немножко изменим систему, можем завладеть преимуществом. Но ни с первой, ни со второй системой мы не сделали то, что планировали. Добавьте к этому, что нам забили гол, которого мы вообще не ожидали. Мы могли бы анализировать матч в деталях и потом обязательно это сделаем, но первый гол на нас повлиял – мы больше не смогли контролировать ход матча.

– Почему ваши игроки снова постоянно искали Месси?

– Такое происходит в любой игре. Месси – капитан, лидер команды. Мы просто не смогли создавать ситуации, свойственные Месси. Работали над передачами ему, но наши оппоненты пресекали эти возможности, перекрывали его.

– Некоторые болельщики перестали поддерживать команду по ходу матча. Что бы им сказали?

– Хотел бы попросить прощения у всех болельщиков, особенно у тех, кто полетел за командой на стадион. Мне больно видеть такой результат, который явно не помогает нам дальше.