«Меня грубо домогались!» Запад разжигает секс-скандал на ЧМ-2018

Что произошло?

Всё-таки без ложки дёгтя на этом чемпионате мира по футболу не обошлось. Беда пришла из немецкого издания Deutsche Welle, корреспондентку которого якобы сексуально домогался один из болельщиков во время прямого эфира в Москве. Журналистка сначала не показала вообще никакой реакции и спокойно продолжила репортаж, однако позже в своей социальной сети Джулиет Гонсалес Теран выступила с гневной речью, где заявила, что на неё напали с применением силы и сексуально домогались в грубой форме.

«Я отработала Бундеслигу, Лигу чемпионов, игры сборной Колумбии в этом году, но до этого на меня никто не нападал на работе. Я отказываюсь быть жертвой. Этот инцидент изменил мою жизнь, и теперь я уже не смогу полноценно работать на этом чемпионате мира в России. Мне придётся усилить свою охрану и понести большие финансовые потери».

Как отреагировало само издание?

Немецкое издание полностью поддержало свою ведущую и выступило с не менее эмоциональной речью в социальных сетях. Если посмотреть ленту Deutsche Welle, то можно обнаружить, что эта тема занимает первое место по популярности. Более того, в Германии никак не хотели успокаиваться и публиковали чуть ли каждую минуту новые материалы по внутреннему расследованию дела журналистки по фамилии Теран.



«Наш репортёр подвергся сексуальному домогательству. Её сначала поцеловали, а потом схватили за грудь в Москве. Сексуальное насилие – это не нормально. Это должно остановиться».

В издании решили обратиться за помощью к первой женщине-судье в истории Бундеслиги Бибиане Стейнхаус, которая заявила, что поведение молодого человека было категорически неприемлемым, и что такие выходки должны быть серьёзно рассмотрены и наказаны. Немцы устроили охоту на бедного болельщика. Сначала сама Джулиет Теран попыталась догнать своего «насильника» после эфира, но, видимо, физической подготовки хватило только на посты в социальных сетях.



Хорошо, что мир не без добрых людей. Человека всё-таки нашли и заставили извиниться по видео связи. А потом издание опубликовало заявление, где отмечалось, что видео с этим инцидентом останется в топе социальных сетей издания, чтобы другие девушки-журналистки понимали, с чем им придётся иметь дело в своей профессии.

Популярная реакция

Реакция людей была очень разной, но всё же большинство восприняло это как нелепую шутку. Самым популярным твитом стало высказывание пользователя под именем Анна Новикова, которая отметила, что это было простое выражение эмоций счастья со стороны болельщика. Твит собрал наибольшее количество «лайков», что даёт надежду на то, что остались ещё адекватные люди на этой планете. Хотя достаточно посмотреть на имя и фамилию высказавшегося, чтобы понять, почему эта реакция была адекватной.

Другой пользователь социальных сетей заметил, что реакция немецкого издания и журналистки высосана из пальца. Многие пытаются посмотреть видео 10 раз, чтобы увидеть, где же бедный болельщик хватает девушку за грудь. И знаете что? Почему-то большинство людей не находит этого на записи. Кто-то всё же находит, но, видимо, они в тот момент смотрели другое немецкое кино.

Наконец, ещё один пользователь социальных сетей высказал очень разумную версию произошедшего, раскрыв истинные, по его мнению, мотивы журналисты немецкого издания. Похоже на правду, не так ли?

«Ха-ха. Ты просто пытаешься поймать хайп и поднять рейтинг своей популярности на этом инциденте. Хотя это сложно даже назвать инцидентом! Это просто шутка и забавный жест гостеприимства. Этот парень благословил тебя своим поцелуем, так что прекрати изображать из себя жертву».

Сработало!

Количество подписчиков журналистки Джулиет Теран в социальных сетях внезапно увеличилось в разы. Теперь её знают, о ней говорят. Определённые группы (все мы знаем, какие именно) горячо ей сочувствуют и сопереживают. Нет сомнений, что они пойдут до конца и будут говорить об этом случае в агрессивной России как минимум до конца чемпионата мира. И это именно то, что нужно этой корреспондентке. Грязный пиар – лучший пиар. Так сейчас работает мир.



«С завтрашнего дня я хочу снова говорить о футболе. Хочу получить опыт на этом чемпионате мира и продолжить работу. Это моя мечта. Не позволю этому инциденту отнять её у меня».



Журналистка недолго горевала. Завтра она снова будет рассказывать о футболе на камеру, всё будет по-прежнему кроме одного. Количество её подписчиков увеличится ещё на 10 тысяч.