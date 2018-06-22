«Месси достоин Кубка мира, сборная Аргентины – нет»

Насколько веселы, шумны и жизнерадостны были поклонники сборной Аргентины перед матчем с хорватами, настолько подавленными и тихими – после. Чего-чего, а такого унижения – 0:3! – они от своих футболистов не ожидали. Отдадим должное их выдержке: из полдесятка человек, к которым я обратился за экспресс-комментарием за стенами стадиона «Нижний Новгород», говорить отказался только один. И в максимальном корректной форме.

Сборная Аргентины – это не Месси. Это Тальяфико Перечисляем всё, что пошло не так.

Что же всё-таки случилось 21 июня 2018 года в столице Приволжья? Выслушаем болельщиков.

1. Что случилось?

Фернандо (Буэнос-Айрес): Поражение по делу: Аргентина играла плохо, Хорватия – хорошо. Результат справедливый, но всё-таки слишком крупный. Три гола – перебор.

Аугустин (Кордоба): Хорватия провела классный матч, а мы – нет, вот и всё.

Анжело (север Аргентины): Мы проиграли 0:3. Ракитич забил «голасо». Это грустно. Смотри, какая у меня батарея пивных стаканов – для друзей собрал. Это единственный положительный итог матча. У Аргентины есть лучший футболист мира, но нет лучшей команды мира.

Хавьер Гонсалес (Кордоба): Нашей игре не хватало целостности, тогда как у хорватов получалось почти всё. Они сегодня были в полном порядке. Но это не повод для уныния – наоборот, лишний стимул поддержать команду, она сейчас в этом нуждается. Верим, что в последнем туре Аргентина обыграет Нигерию и выйдет в 1/8 финала.

2. Кто виноват?

Фернандо: Нет настоящего шефа в команде – нет настоящего Месси.

Аугустин: Виноват тренер. Он неплохой специалист, но, возможно, не для мирового уровня. Кабальеро? Если плохо функционируют все линии команды, почему вратарская должна быть исключением? Нет, это чисто тренерское поражение.

Анжело: Я не тренер – всего лишь водитель. Но наш тренер – интересный персонаж. Я, например, не понимаю, почему он не ставит Павона. Могу сказать лишь, что Месси достоин Кубка мира, а команда – нет.

Хавьер Гонсалес: Не стоит обвинять кого-то одного – виноваты все вместе.

«Месси мешают недостатки сборной». Сампаоли защищает лидера Аргентины После матча с Хорватией тренер аргентинцев взял вину на себя, но попутно снова защитил Лео Месси.

3. Почему проваливает чемпионат Месси?

Фернандо: Стоп. В «Барселоне» его окружают игроки, которые работают на него. А здесь – много звёзд, но нет созвездия. Не думаю, что дело в усталости после сезона. Просто сборная не функционирует как команда.

Аугустин: Месси был активен, но что он может сделать, не получая мяч? Мы провалились сегодня не впереди, а сзади, пропустив три мяча.

Анжело: А по-моему, он сегодня был лучшим у нас. Месси играет за сборную не из-за денег, в этом я на 100% уверен. Он играет за Аргентину сердцем. Денег Лео уже достаточно заработал. Единственное, чего ему не хватает, так это таких же партнёров в сборной, как в клубе.

Хавьер Гонсалес: Национальная команда и тренируется в другом ключе, и другую тактику использует. Но главное – в клубе у него совсем другая компания. Даже для самых больших мастеров важно окружение.