Где был Месси, пока аргентинцы страдали в матче с Хорватией? Болельщики шутят: такой Аргентине даже Гамула не поможет.

«Выпустил Дибалу помочь, а он помог нам только умереть»

Аргентина потерпела крупное поражение от Хорватии (0:3) на чемпионате мира. Несмотря на чаяния болельщиков и Диего Марадоны, Лионель Месси был сам не свой, что отлично иллюстрирует кадр, моментально разлетевшийся по соцсетям после выхода команд на поле.

Фотография Месси, закрывающего рукой лицо, теперь наверняка войдёт в золотой фонд любителей футбольных мемов.

«Отец, хватит меня позорить».

«Как можно было оставить Месси в запасе в таком важном матче? Ой, погодите…»

«РАЗЫСКИВАЕТСЯ: Лионель Месси. В последний раз был замечен в заднем кармане Деяна Ловрена».

«В поисках Лионеля. Вы видели его?»

«Сегодняшняя тепловая карта действий Месси. («Дерьмо»)».

«Месси в Ла Лиге и Месси в сборной Аргентины».

Все большие звёзды показали себя на чемпионате мира. Кроме…

Впрочем, не Месси единым. Аргентинцев подвёли и оборонительные редуты в лице голкипера Вилли Кабальеро, который пропустил один из самых курьёзных голов нынешнего турнира.

«Легендарно. Кабальеро и Де Хеа делают всё возможное, чтобы отвлечь внимание публики от ошибки Кариуса».

Болельщики сборной России, поддерживавшие Аргентину, пытались поделиться позитивной энергией с Хорхе Сампаоли. Увы, не слишком удачно.

В такой ситуации не только Сампаоли – даже сам Игорь Гамула не поможет.

Кажется, кое-кто предвидел такой результат. Только посмотрите на эту загадочную улыбку.

Как бы легендарный Марадона не разочаровался в своей сборной окончательно.

И не собрался домой раньше времени.

Впрочем, у хорватов тоже было не без косяков. Деян Ловрен, давно уже ставший объектом шуток среди фанатов «Ливерпуля», продолжил штамповать курьёзные моменты и в сборной. Благодаря неуклюжей скидке хорвата аргентинцы получили стопроцентный голевой момент. К счастью для Ловрена, ещё хуже действовал Энцо Перес, отправивший мяч мимо ворот.

«Ловрен делает это и за клуб, и за сборную. Стабильность».

«Деян: «Спокойно, ребята, у меня всё под контролем».