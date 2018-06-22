Кабальеро облажался. Но это обычная история для аргентинских вратарей

Для начала по фактам. Вилли Кабальеро засадил своей же команде такой мощный хук, что в экранизации этого матча его должен был бы сыграть Эдвард Нортон. Никаких оправданий быть не может: Аргентина и без того играла нервно, осознавая необходимость победы и недостаток сил для её достижения, а тут ещё и вратарь решил закопать всех. Это была ошибка на миллион.

При этом Кабальеро 36 лет, и до чемпионата мира он провёл за сборную всего три матча, а на троих вратарская бригада Аргентины наиграла менее 10 встреч за национальную команду. Этот тот случай, когда простейшие цифры говорят за всё. Вратари — не просто слабое место, а настоящая катастрофа аргентинцев. И так происходит очень давно.

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Дело не только в технике — она как раз у Кабальеро не самая плохая. Главная проблема каждого аргентинского вратаря заключается в том, что он может потащить за один матч семь бешеных мячей, а на 89-й минуте при равном счёте выронить мяч из рук. В прямом смысле этого слова. Долгое время бывший основным кипером сборной Роберто Аббондансьери начал свою карьеру с фантастической оплеухи от Луиша Фигу: на юношеском чемпионате мира 1989 года Пато выронил мяч, и Аргентина, которая к тому моменту вела 1:0, проиграла 1:2. Почти 20 лет спустя Аббондансьери повторил шоу в овертайме четвертьфинала Кубка УЕФА с «Баварией». Крошечный «Хетафе» шёл к величайшей сенсации в истории еврофутбола, но вратарь не остановил заброс, летевший от центральной линии. Более того, мяч скользнул ему между ног. Пато похоронил своих.

Серхио Ромеро выступил с ошибкой в плей-офф чемпионата мира-2010. Уже на второй минуте довольно далёкий немецкий штрафной привёл к обычному навесу, и Ромеро зачем-то присел почти на колени, лишая себя возможности среагировать на удар. Томас Мюллер едва коснулся мяча, но этого хватило — Ромеро лишь смотрел за тем, как его команда пропускает. Четвертьфинал Аргентина начала фактически с 0:1. И проиграла 0:4.

Главная беда аргентинских вратарей — в их психологии. Об этом говорил Аббондансьери: давление на родине на них всегда оказывается такое, что любая ошибка заставляет нервничать именно в определяющие моменты. Так рождаются нелепые и необъяснимые ошибки, невозможные в матче с обычным соперником в простой день.

Так случилось и с Кабальеро.

Однако вот какой момент важен. Да, аргентинские вратари слабо устойчивы к давлению, но ошибки проявляются тогда, когда вся команда не уверена в себе. Если бы для Аргентины уже второй матч на чемпионате мира не был матчем жизни, если бы 50 минут до этого Месси и компания не мучились бы на чужой половине поля, Кабальеро с высокой долей вероятности такой дурацкий гол себе бы не привёз. Поэтому правильная последовательность событий такая: не Вилли забронировал команде билеты в Буэнос-Айрес, а команда играла настолько паршиво, что заставила нервничать вратаря.

Его ошибку этот факт не оправдывает, но позволяет взглянуть на ситуацию по-другому. Вратарь облажался, да, но едва ли меньше, чем это сделали полевые игроки. Сборная Аргентины на этом чемпионате мира в целом, к сожалению, очень-очень тосклива.

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