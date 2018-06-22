Аргентинцы знают только «Пиво» и «Спасибо». И любят водку!

Значительная часть футбольной редакции «Чемпионата» была брошена в Нижний Новгород: смотреть, как там Месси бодается с Хорватией. Только Дмитрий Егоров приставал к девушкам и требовал от них болеть за Роналду.

После матча аргентинские футболисты отказались общаться с прессой (только Маскерано буркнул, что команда расстроена). Полина Куимова, которая перед матчем ходила в футболке сборной Аргентины, такой подставы не выдержала. Теперь она болеет за футбол.

И цитирует классика.

Олег Лысенко экзаменовал аргентинских болельщиков на предмет знания русского языка. Многие латиноамериканцы в России уже неделю, но знают только «Спасибо», «Пиво» и «До свидания».

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Антон Третяк подарил аргентинским болельщикам бутылку водки. Не надо думать, что он такой щедрый, просто в центре Нижнего Новгорода везде досмотр и со стеклянной тарой никуда не пускали. Вот и пришлось отдать в хорошие руки.

В каждом городе чемпионата мира перед матчами своя развлекательная программа. В данном случае играли Queen в своеобразной обработке. Но главное на видео – красивое появление в кадре маленькой девочки.

Что касается итоговой оценки Нижнего Новгорода, то пиво там не продают и мост для пешеходов закрывают. Но Галя Козлова всё равно утверждает, что там сейчас «кайфушечка».

Самая странная и смешная история случилась с Григорием Телингатером, и ему для этого даже не потребовалось никуда уезжать. С Гришей захотели сделать интервью. Он без проблем согласился, пока не понял, что за выход публикации придётся заплатить.

Календарь группового этапа чемпионата мира — 2018



Турнирная таблица чемпионата мира — 2018

«Сегодня на меня вышли White Square Journal, написали «давайте интервью сделаем». И прислали меню)))))



Для понимания: ребята с мизерной аудиторией хотят, чтобы им заплатили 50k за публикацию. Это примерно как если бы любой из моих друзей в ФБ предложил свою страничку в ФБ для коммерческой публикации. Неужели на такой развод кто-то ведётся?».

В Новогорск к сборной России гонял Павел Пучков. Журналистов в Москве осталось мало, поэтому пришлось помогать коллегам с консультацией по сборной России. Сначала объяснять одному из фотографов, что у него в кадре не «Миранюк», а Головин. Затем общаться с японским ТВ про сборную России. И радоваться тому, что партнёры РФС для своих рекламных баннеров выбирают того, кто в мире всех сильней.

В Москве свои развлечения. В четверг тут не играли ни одного матча, зато открывали Парк футбола на Красной площади. И сейчас вы все будете завидовать Ире Белкиной: она видела Касильяса на расстоянии вытянутой руки. Правда, Икер оказался слишком резвым и от интервью сбежал.