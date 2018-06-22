ЧМ-2018. Неймару пора показать силу. LIVE!

Бразилия — Коста-Рика, Нигерия — Исландия и Сербия — Швейцария. Онлайн-трансляция игрового дня чемпионата мира.

Онлайн:

13:45. Смекалочка. Как колумбийские фанаты пронесли водку на стадион.

13:35. Вчера в центре внимания был матч Аргентина — Хорватия. Полина Куимов — с обзором иностранной прессы.

«Невозможно сдержать слёзы. Пережить этот кошмар нам поможет только Бог» Аргентинцы в шоке, хорваты потешаются над Лео и восхищаются Модричем. Обзор мировых СМИ.

13:25. Костариканцы развлекаются в метро Санкт-Петербурга.

13:15. Хорваты вчера в блестящем стиле обыграли Аргентину. Сергей Титов — о тактике против Месси и компании.

Это не Месси был плох. Это его классно выключили. И вот как О тактическом плане Хорватии.

13:05. Глава медицинского штаба сборной России Эдуард Безуглов рассказал о допинг-пробах.

12:55. Иностранные болельщики восхищаются Санкт-Петебургом. Юлия Коваленко — о гостеприимстве и атмосфере Северной столицы.

Увидеть Петербург и умереть… от счастья: иностранные фанаты о Северной столице Что рассказывают гости чемпионата о гостеприимстве петербуржцев?

12:40. Бразильцы в метро издеваются над своим принципиальным соперником — Аргентиной.

12:30. Событие, которое вы вчера могли пропустить. Ведран Чорлука провёл свой 100-й матч за сборную Хорватии. Достойно!

12:20. Ого! Вчера во время матча в Нижнем Новгороде аргентинские болельщики напали на хорвата. Ужасно, драку удалось остановить стюардам.

На камеру попала драка аргентинских фанатов с хорватом во время матча ЧМ-2018

12:10. Сегодня свой второй матч на ЧМ-2018 проведёт сборная Бразилии. Команда Тите не впечатлила в дебютной игре, поделив очки со Швейцарией. И сегодня южноамериканцы попытаются реабилитироваться. А у Исландии или Нигерии есть шанс оторваться от Аргентины.

12:00. Добрый день! Сегодня на чемпионате мира три матча: Бразилия — Коста-Рика, Нигерия — Исландия и Сербия — Швейцария.

Все самое интересное со вчерашнего игрового дня.

Лучше бы Аргентина не прошла отбор. Обзор дня ЧМ — 2018 Если завтра Исландия одолеет Нигерию, Месси и Ко, скорее всего, останутся без плей-офф.

Самый удобный календарь чемпионата мира по футболу Здесь вы найдёте всё, чтобы спокойно ориентироваться в пространстве в течение ближайшего месяца.

Бразилия — Коста-Рика. Текстовая трансляция

Нигерия — Исландия. Текстовая трансляция

Сербия — Швейцария. Текстовая трансляция