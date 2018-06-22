ЧМ-2018. Неймару пора показать силу. LIVE!

- Бразилия — Коста-Рика. Текстовая трансляция
- Нигерия — Исландия. Текстовая трансляция
- Сербия — Швейцария. Текстовая трансляция
Онлайн:
13:45. Смекалочка. Как колумбийские фанаты пронесли водку на стадион.
13:35. Вчера в центре внимания был матч Аргентина — Хорватия. Полина Куимов — с обзором иностранной прессы.
13:25. Костариканцы развлекаются в метро Санкт-Петербурга.
13:15. Хорваты вчера в блестящем стиле обыграли Аргентину. Сергей Титов — о тактике против Месси и компании.
13:05. Глава медицинского штаба сборной России Эдуард Безуглов рассказал о допинг-пробах.
12:55. Иностранные болельщики восхищаются Санкт-Петебургом. Юлия Коваленко — о гостеприимстве и атмосфере Северной столицы.
12:40. Бразильцы в метро издеваются над своим принципиальным соперником — Аргентиной.
12:30. Событие, которое вы вчера могли пропустить. Ведран Чорлука провёл свой 100-й матч за сборную Хорватии. Достойно!
12:20. Ого! Вчера во время матча в Нижнем Новгороде аргентинские болельщики напали на хорвата. Ужасно, драку удалось остановить стюардам.
12:10. Сегодня свой второй матч на ЧМ-2018 проведёт сборная Бразилии. Команда Тите не впечатлила в дебютной игре, поделив очки со Швейцарией. И сегодня южноамериканцы попытаются реабилитироваться. А у Исландии или Нигерии есть шанс оторваться от Аргентины.
12:00. Добрый день! Сегодня на чемпионате мира три матча: Бразилия — Коста-Рика, Нигерия — Исландия и Сербия — Швейцария.
Все самое интересное со вчерашнего игрового дня.