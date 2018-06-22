«Бразильцы получили щёлчок по носу. Они преобразятся». Прогнозы на матчи ЧМ-2018

В седьмой игровой день чемпионата мира две команды сыграли хорошо, а одна провалилась.

Самый удобный календарь чемпионата мира по футболу Здесь вы найдёте всё, чтобы спокойно ориентироваться в пространстве в течение ближайшего месяца.

Кирилл Хаит предсказал счёт матча Дания – Австралия и разницу в игре Франция – Перу. Итого — 8 баллов.

Михаил Гершкович угадал счёт матча Дания – Австралия и исход встречи Франция – Перу. Это 6 очков.

Роман Симаков из Краснодарского края не угадал ничего.

А был ли Месси?! Аргентина – в шаге от вылета с чемпионата мира Аргентинские болельщики не заслужили такого позора.

Франция в плей-офф, Перу вылетает. Мбаппе решает в Екатеринбурге Как жаль, что болельщики сборной Перу не задержатся в России!

Эриксен стал третьим игроком на ЧМ, кто сделал это. Первые два — Дзюба и Головин Аккуратно! Очень много статистики.

Таблица

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Календарь группового этапа чемпионата мира — 2018



Турнирная таблица чемпионата мира — 2018

Прогноз специалистов

Сергей Кирьяков, известный в прошлом нападающий:

Бразилия – Коста-Рика — 3:0

— Бразильцы в первом матче получили приличный щелчок по носу. Я думаю, что здесь никакой вальяжности уже не будет, какую мы видели ранее. Здесь будет всё грамотно, чётко, игра на результат, и голов будет немало.



Нигерия – Исландия — 1:0

— Зная, как исландцы играют в последнее время, всё сегодня будет подчинено результату. После неудачной игры аргентины у обеих команд хорошие шансы выйти из группы. В любом случае ставлю на Исландию, будет жёсткая борьба и их минимальная победа.



Сербия – Швейцария — 1:1

— И сербы, и швейцарцы показали хороший футбол, играя против фаворитов. Вторые одержали ожидаемую, но тяжёлую победу. В любом случае будет бескомпромиссная игра.

Испорченный Месси. Дуэль с Роналду заканчивается в России? Трудно быть богом, особенно если ты аргентинец.

Прогноз читателей

Олег Емельянов (Томск):

Бразилия — Коста-Рика — 3:0

Бразильцы не захотят идти по пути соседей из Аргентины и уверенно выиграют матч у аутсайдера.

Нигерия — Исландия — 1:2

Здесь исландцы должны справляться с Нигерией, силы и воли у них достаточно, посмотрим как они сыграют не от обороны.

Сербия — Швейцария — 1:2

У Швейцарии сильная команда, которая может выстрелить на этом ЧМ. Они кажутся мне более сильной командой.

Лучше бы Аргентина не прошла отбор. Обзор дня ЧМ — 2018 Если завтра Исландия одолеет Нигерию, Месси и Ко, скорее всего, останутся без плей-офф.

Прогноз журналистов

Максим Ерёмин. корреспондент «чемпионата»:

Бразилия — Коста-Рика — 2:1

Бразильцы в первом туре очень удивили своей игрой. Но теперь они прижаты к стенке, и придётся включить свой максимум. Тем более перед глазами пример Аргентины, а Коста-Рика на бумаге слабейший участник группы. Поэтому ставлю на минимальную победу фаворитов со счётом 2:1.

Нигерия — Исландия — 2:2

Восхищение исландскими фанами давно идёт далеко впереди от эмоций по поводу игры этой команды. Нигерия первый матч провалила, но всё ещё может достойно выступить на ЧМ: в её составе есть сильный костяк. Надеюсь, матч всё же закончится вничью (2:2, например), а аргентинцы чуть позже выйдут из группы. Слишком уж много у них поклонников в нашей редакции.



Сербия — Швейцария — 1:1

Номинальные хозяева близки нам по духу, и их наверняка поддержат многие фаны. Но дело даже не только в этом: у сербов есть Матич. Это очень серьёзный аргумент в их пользу. Швейцарцы чуть пободаются и, может, даже зацепятся за ничью, но сербам после первого тура и этого может хватить для выхода в плей-офф. Пусть будет 1:1.