Это не Месси был плох. Это его классно выключили. И вот как

Месси был полностью лишён пространства

Чтобы совместить расстановку 3-4-3 и Лео Месси, Сампаоли доверил лидеру Аргентины максимально свободную роль, не привязанную к конкретной позиции на поле. Возникло ощущение, что Месси сам менял свои задачи по ходу матча. Когда Аргентина переходила на расстановку 4-2-4 при владении, опуская ниже Хавьера Маскерано, Месси открывался на одной линии с Энцо Пересом в центральном круге. Когда вышел Дибала, Лео сместился направо. Неоднократно Месси передвигался на позицию второго нападающего, рядом с Игуаином.

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Однако Месси очень качественно перекрыли кислород в середине поля. Говорящая статистика: за первый тайм Лео сделал лишь 20 касаний, жалкие 2 – в центральной зоне, если делить поле на 5 вертикальных линий. Эти касания – пас из центрального круга на ход Агуэро и блок первого паса Домагоя Виды. На флангах Месси получал мяч гораздо чаще, а в центре открывался вхолостую.

Месси упаковали в карман полузащитники сборной Хорватии, и главным по нейтрализации выступил Марсело Брозович. Златко Далич после матча объяснил, почему выбрал Брозовича в старт – он интенсивнее, чем Ковачич, Бадель или Модрич как «восьмёрка», и быстрее переключается на нужную задачу. Работу Брозовича нельзя назвать персональной опекой, но часто возникали ситуации, как на скриншоте выше – когда Брозович ещё до приёма мяча мешал отдать на Месси. Для такого стиля Хорватии нужна была сильная подстраховка, и её Далич тоже построил: на том же скриншоте видно, что если Брозович завалит миссию и даст Месси принять мяч, Ракитич включится страхующим.

Побочная причина слабости Месси – слабость Аргентины в начале атаки. Центральные защитники и Маскерано были скованы прессингом, Энцо Перес изначально был мало заточен на продвижение мяча вперёд. Традиционную шарманку про «ничего не может без Хави и Иньесты» можно заводить, утрированно это действительно так: Месси нужны игроки, понимающие, как ломать линии, отлично видящие поле и рискующие с решениями. Маскерано рисковал минимально, Отаменди вышел на позиции, где подготовительные передачи важнее обостряющих. Стройности контролю мяча мог бы добавить Эвер Банега, усиливший игру Аргентины против исландцев – но разрушительные качества Переса стали для Сампаоли важнее.

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Из-за стиля Хорватии и проблем Аргентины Месси создал собственную тепловую карту – много открывался в центре, но вообще не принимал там мяч. Вот типичная поза Месси в матче: встать за спиной персонального прессингующего, повернуться лицом к пасующему и либо стоять с опущенными руками, не дожидаясь мяча, либо разводить руками.

Лень – последнее, что нужно искать в игре Месси. Он включался в прессинг до Субашича, провоцировал длинные передачи, при начале атак Хорватии пару раз персонально сыграл по Брозовичу, накрыл лонг-болл Виды в середине первого тайма. К работе Месси без мяча претензий должно быть меньше, чем обычно. Впечатление скорее основано на движении Лео при владении Аргентины, но здесь вообще не должно быть сюрпризов – Месси осознанно стал меньше бегать и больше искать пространство. Если бы в матче с Хорватией замеряли, как Месси проходит дистанцию, мы бы получили цифры, близкие к декабрьскому «класико», с 83% времени на поле пешком. Просто при таком стиле у Месси не оказалось ни свободы от соперника, ни адекватной помощи от команды. В «Барселоне» его часто выручает хотя бы что-то одно.

Теневой герой матча – Брозович

Отвечая на вопрос о Марсело Брозовиче, Златко Далич говорил и о большей интенсивности, чем у других центральных полузащитников – Ковачича и Баделя, и о многозадачности, умении быстро переключаться между задачами. Быстрота движения и мышления – главное, что помогло Брозовичу войти в хорватский клуб опекунов Лео Месси вслед за Модричем и Ковачичем. При этом Месси важно опекать правильно, пример Ковачича должен был озадачить Далича. Персональная опека против аргентинца не работает – при ней Месси вытаскивает личного охранника из своей зоны, не владея мячом.

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Ещё три месяца назад Далич говорил, что главное против Аргентины – перекрыть все дороги мячу к Месси, и вчера, объясняя журналистам установку для Брозовича, Далич подтвердил свой тезис: «Брозович должен был вместе со Стриничем накрывать Месси». Но тренер нашёл баланс в игре против Месси. Когда Аргентина начинала атаки через центр, Брозович сторожил Месси, располагаясь в 1-2 метрах от него.

Если Аргентина атаковала через фланги, роль Брозовича зависела от роли Месси. Если Лео уходил к флангу создавать численное преимущество в зоне, хорват ускорялся туда же. Если Месси находился в другой зоне, Брозович переориентировался и страховал ближайшего к мячу крайнего полузащитника – Модрича (справа) или Ракитича (слева).

Кабальеро облажался. Но это обычная история для аргентинских вратарей А ещё аргентинским полевым игрокам было бы неплохо задавать вопросы себе.

Главное, что Далич вложил в голову Брозовичу и всей команде, – правильно реагировать на ситуации, когда Месси уходит из центра, пытаясь открыть опорную зону. За весь матч увидел лишь один момент, когда Брозович пошёл за Месси в полуфланг и пространство в центре осталось пустым. Проблема только в том, что и никто из аргентинцев его не заполнил. В остальных ситуациях Брозович отпускал Месси, когда Лео смещался к флангам, или получал подстраховку от партнёров по полузащите.

Статистика Брозовича по матчу неубедительна – всего 2 удачных отбора при 8 попытках, 1/3 персонально против Месси. Но лишь однажды Брозович дал Месси выполнить задуманное – пас вразрез Агуэро из центрального круга. В других ситуациях хорват навязывал борьбу и провожал Месси до другого хорвата, обычно Ракитича, включавшегося в отбор.

Однако влияние Брозовича на матч не ограничилось только съеденным Месси. Он стал лучшим игроком Хорватии по количеству передач – 59, помогал Виде и Ловрену в начале атаки, опускаясь третьим центральным защитником. При этом Брозович много двигал мяч незаметными, простыми передачами, но сохранял владение Хорватии (91% точности передач) и выбирал из простых решений самое правильное. Видение поля Брозовича в большом порядке, что показал гол Модрича: Марсело увидел подключение Модрича в «зону 14» и выдал ему отличную передачу.

Вчера сборная Хорватии была хороша всей командой, но если выбирать одного MVP – называю Брозовича, не думая ни секунды. И советую последить в целом за тем, как Златко Далич будет варьировать тактику от матча к матчу. Против Нигерии он играл 4-2-3-1 с очень атакующим центром, Крамаричем на позиции «десятки», Аргентину сковал за счёт выхода Брозовича. Основные достоинства игры хорватов не меняются от матча к матчу, но следить за тем, как Далич косметически меняет команду, очень интересно.

Кажется, мы все (и я в том числе) сильно его недооценивали.

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