Самая решительная девушка Аргентины

После поражения от Хорватии она нападает на тренерский штаб аргентинцев!

Главный скандал в сборной Аргентины случился на стадии оглашения заявки для участия в ЧМ-2018. Тренерский штаб не вызвал форварда «Интера» Мауро Икарди, и это решение обсуждала вся страна. Многие уверены, что Икарди отсутствует не по футбольным причинам, а из-за негативного отношения к нему со стороны Лео Месси. Форвард живёт с бывшей женой Макси Лопеса, которого считают одним из лучших друзей Месси.

Испорченный Месси. Дуэль с Роналду заканчивается в России? Трудно быть богом, особенно если ты аргентинец.

С началом чемпионата мира тема вроде угасла, но после поражения Аргентины от Хорватии разговоры вспыхли вновь. Сестра Икарди написала в «Твиттере», что, если бы Мауро играл, всё было бы совсем иначе. Девушку зовут Ивана Икарди.

В Аргентине она известна не только родственными связями с игроком «Интера». Во-первых, Ивана была участницей реалити-шоу «Большой брат», в котором дошла до финала. Мауро изначально был против такой активности сестры.

«Он и его жена не хотели, чтобы я участвовала, потому что это шоу предполагает тяжёлые эмоциональные переживания и внимание всей страны. Но когда я вышла из проекта, мы поговорили, и он сказал, что гордится мной».

«Выпустил Дибалу помочь, а он помог нам только умереть» Где был Месси, пока аргентинцы страдали в матче с Хорватией? Болельщики шутят: такой Аргентине даже Гамула не поможет.

Также Ивана встречается с футболистом Луисом Галесио. Сейчас он выступает в итальянской Серии D. Во многом потому, что делал паузу в карьере: также для участия в «Большом брате». Пара познакомилась на проекте, и с того времени они вместе.

Прошлым летом девушка подарила Галесио внедорожник Honda за 2500 долларов. «Она сама сделала это, купила на свои деньги – Мауро не помогал. Люди спекулируют на эту тему, но на нас это не влияет. Мы очень счастливы вместе, я мечтаю увидеть её своей женой – но пока мы слишком молоды для этого, всё впереди», проявляет рассудительность Галесио.

Ивана обожает моду и работает над созданием своего бренда одежды.

Что думают аргентинские болельщики о «ночном позоре». Свежие эмоции Мнения о Месси, главном тренере и «замечательном» вратаре.

У Иваны и Мауро в разное время были сложные отношения – иногда они полностью прерывали общение.

Но девушка продолжала поддерживать брата даже заочно, оставляя разные послания в социальных сетях. Вчера она написала в «Твиттере», что видит игру сборной Аргентины и не понимает, почему Икарди не мог быть полезен команде.