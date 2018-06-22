«Невозможно сдержать слёзы. Пережить этот кошмар нам поможет только Бог»

Аргентина

На самом популярном спортивном сайте Аргентины Ole после матча вышло почти полсотни статей, посвящённых разгромному поражению от Хорватии. Аналитика, прямая речь, тактика, репортажи – чего там только нет.

Обозреватель Диего Масиас, например, не скупился на эмоции: «Ой, ой, ой. Как тяжело, как больно. Это не самое важное в жизни, но футбол переживается именно так. Какой удар. Как плохо в очередной раз видеть измученную сборную. Как ужасно видеть Месси, который не в состоянии реагировать на удар за ударом, лидеров, которые не выдержали натиска, вратаря, который не оправдал ожиданий… Даже не помогла магия чисел – 21-го числа мы всегда преуспеваем. Невозможно сдержать слёзы. Что произошло в этот четверг? Что дальше? Пережить этот кошмар нам поможет только Бог».

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А его коллега Хорхе Марио Трассонте жёстко прошёлся по Месси: «Вчерашнее выступление Лео не может быть оправдано. Он играл плохо и не проявлял ни духа, ни желания биться. Но давайте не будем забывать, что AFA по всем углам кричала, что им нужно собрать команду для Месси. Все были одержимы идеей воспроизвести «Барселону», но у Аргентины никогда не было Иньесты, Хави, Бускетса, Неймара, Суареса, Дани Алвеса и Хорди Альбы. Так что единственное, что сделала AFA, это уничтожила команду».

Аргентинцы даже сделали инфографику, в которой подсчитали все возможные варианты, при которых их сборная всё же выйдет из группы.

Испорченный Месси. Дуэль с Роналду заканчивается в России? Трудно быть богом, особенно если ты аргентинец.

Испания

На обложках свежих выпусков испанских изданий – только Месси и сборная Аргентины. «Фиаско чемпионата мира» — с таким заголовком сегодня вышла Marca.

Издание AS выбрала заголовок ещё громче: «Ни Месси, ни Аргентины». Дополняет его фото Марадоны, на котором аргентинская легенда пытается осознать происходящее.

Mundo Deportivo выделилось среди всех и выбрало для обложки фотографию не Месси, а Хорхе Сампаоли. «В бездну» — гласит заголовок.

Сборная Аргентины – это не Месси. Это Тальяфико Перечисляем всё, что пошло не так.

Хорватия

«Адьос, сеньор Месси» — глумится хорватское издание Sata 24. «Хорватия прочитала урок футбола сборной Аргентины. Мы разбили их на куски. Просто уничтожили. Вам, дорогой Лионель, теперь стоит подумать о Нигерии, чтобы всё-таки выйти из группы. У Хорватии же другая работа – надо расплатиться с исландцами за старые долги. Ждём их в Ростове», — пишет обозреватель.

Журналист Sportske novosti восхищается Лукой Модричем: по его мнению, он был на поле лучшим. «Многие болельщики и журналисты приехали в Нижний Новгород посмотреть на игру Лео Месси. Они надеялись увидеть магию, волшебство, которое навсегда останется в их памяти. Но вместо этого они получили другую картину на всю жизнь. Картину партии одного маэстро – хорватского капитана, который поставил Месси на колени. Извините, дамы и господа. Но сегодня Месси был Лука Модрич. Лука Месси!» — пишет он.

Кабальеро облажался. Но это обычная история для аргентинских вратарей А ещё аргентинским полевым игрокам было бы неплохо задавать вопросы себе.

Перу

Издание El Bocon выпустило не так уж много материалов, посвящённых сборной. Да и те, что вышли, очень короткие и сухие. Наверное, из-за вылета сборной там страдают не только болельщики, но и журналисты. «Спасибо, парни. Вы сражались до конца, но не смогли выстоять», — пишет обозреватель.