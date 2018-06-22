«Все наши пробы чистые. А если британцы бегут хуже — все вопросы к ним»

Сегодняшняя тренировка сборной России получилась на удивление атмосферной. Нет, с настроением у наших парней уже давно всё в порядке. Здесь было что-то другое.

Что именно, впрочем, очевидно. Сборная России по футболу пару дней назад выполнила главную задачу десятилетия. И на очередное занятие в Новогорске идти было особенно приятно. Ну и счастливчики же немецкие и испанские журналисты.

Впервые за долгое время не хотелось ворчать даже про «инновации» подмосковной полиции, которая проверяет все сумки на входе в УТЦ с помощью собак. И пусть овчарка лениво валялась на солнце и её нужно было уговаривать встать несколько минут. Пусть она слегка обслюнявила рюкзак… Кому вообще есть дело до таких мелочей после выхода сборной России в плей-офф?

Сама тренировка получилась такой же беззаботной, как и настроение вокруг неё. Показалось, что она даже продлилась чуть меньше обычного. Команда в полном составе собралась на короткое собрание, а чуть позже Дзагоев и Жирков пошли работать индивидуально. Жирков ожидается в общей группе уже завтра, а вот Алану придётся потерпеть до плей-офф.

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Общаться с прессой первым вышел Смольников.

— Сегодня жара… устали?

— Хорошая погода, никаких проблем. В любом случае это никак не влияет на нашу подготовку.

— Зарубежная пресса предлагает проверить сборную на допинг из-за хороших показателей. Как к этому относитесь?

— Мы очень хорошо подготовились в Австрии. В прошлом году на Кубке конфедераций мы тоже неплохо себя чувствовали. Теперь улучшили показатели, и это даёт результат.

— Какой настрой на матч с Уругваем?

— Это чемпионат мира. Для некоторых он пройдёт раз в карьере. Не сомневайтесь, мы отдадим все силы, чтобы победить. Каждую игру будем показывать максимум, на что способны.



— Кого предпочитаете в плей-офф — Испанию или Португалию?

— Не думаем об этом. У них впереди важные матчи, как и у нас. Ещё ничего не решено, всё определится только в последний игровой день. Глупо заранее выбирать.



— Дзюба говорил, что, находясь на скамейке, копил злость. А вы?

— Мне тоже гораздо тяжелее сидеть на замене. После игры ты морально и физически выкручен, потому что сильно переживаешь. Но самое главное — результат.

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— Как изменилась атмосфера в сборной? Удивились результату?

— Отличная. Движемся от матча к матчу и хотим продолжить выигрывать. Я бы не сказал, что удивились. Конечно, было давление перед чемпионатом мира, и мы очень хотели показать всё, на что способны. Мы счастливы, что это удалось. Это были прекрасные моменты, и мы получили от них большое удовольствие. Но сейчас все мысли о следующих встречах, радость уже в прошлом.

— Есть куда прибавить?

— Тяжело сказать, это покажут только следующие игры. Надеюсь, что нам ещё есть куда расти.



Но больше всего в свете последних событий ждали главного врача команды Эдуарда Безуглова. Сначала его спросили о травмированных, но очень скоро перешли к самой горячей теме английской прессы.

— Дзагоев получил травму бедра, и изначально было понятно, что он не сыграет до матчей плей-офф. К счастью, мы туда пробились. Прогресс у него хороший, и надеемся, что к 1/8 он будет тренироваться в общей группе. Что касается Жиркова, у него и ранее было небольшое болевое повреждение. Но он — молодец, вышел против Салаха и здорово сыграл. Завтра ждём его в общей группе.



— Вы очень часто высказывались про жару. Это может помешать нам в Самаре, где ожидается больше 30 градусов?

— Уругваю будет не менее тяжело. Мы не первый раз с этим сталкиваемся и знаем, как к этому готовиться. Проблем не будет.

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— Объясните, как сборная России пока впереди планеты всей по пробегу?

— Залог хорошей физической формы — мастерство нашего штаба, правильная подготовка и мотивация спортсменов. И, естественно, огромная поддержка всей страны. А тем, кто пытается устроить нам допросы и понять, почему мы быстрее бежим, хотел бы пожелать, чтобы их болельщик не был таким пугливым, приезжал в Россию и лучше поддерживал свою сборную. Тогда и мошкара не будет мешать, и будут результаты по пробегам и так далее.

— Как отреагировали на призывы британской прессы проверить вас на допинг?

— Мы бы тоже хотели узнать, сколько проб сдали британские футболисты, но знаем, что ФИФА на такие запросы ответа никогда не даёт. Но мы можем упростить жизнь английским журналистам и сказать, что общее количество этих проб — более 300. Готов поспорить на бутылку молока, что это минимум в два раза больше, чем у футболистов сборной Англии.



— И всё-таки в чём секрет нашей физической формы?

— У нас есть огромная мотивация и поддержка всей страны. Почему меньше бежит сборная Англии — надо спросить у них. Мы и в том году быстро бежали, в этом году динамика чуть более позитивная. Так что пусть наша сборная продолжает тренд и играет в футбол.



— Вы говорили о 300 пробах. Можете уточнить, как получились эти цифры?

— Наши игроки сдают пробы трём организациям — УЕФА, ФИФА и РУСАДА. Первые берут во время матчей еврокубков, вторые — во время матчей сборных, а последние могут брать вообще в любое время. Сумма всех этих проб в сборной России точно составляет больше 300. ФИФА приезжала к нам во время сборов несколько раз, смотрела всю команду, а также после каждого матча ЧМ по два человека сдают кровь и мочу. Все пробы чистые, нашим футболистам переживать не о чем. И вы не переживайте!