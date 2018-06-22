Вопрос дня. Жалко ли вам Месси?

Аргентина ужасна. Её лидер ничего не может сделать. Жалко ли вам Месси? Наша традиционная рубрика «Вопрос дня».



Руслан Нигматуллин, бывший вратарь сборной России по футболу:

— Тут скорее подойдёт слово разочарование, а не жалость. Такой человек мог стать украшением чемпионата мира. Слухи о том, что Месси выбирал состав сборной Аргентины? Если всё так, это возмутительно. Футболист должен знать своё место на футбольном поле и не лезть в дело тренера. Аргентина сама поплатилась за свои околофутбольные дела, Икарди пришёлся бы ко двору в сборной, в атаке команда выглядит беззубо. Пока тренеры будут идти на поводу у Месси, со сборной Аргентины всё будет плохо. Должен прийти стопроцентный авторитет, который будет выше Лионеля и не будет его слушать. Важна субординация.

Самая решительная девушка Аргентины После поражения от Хорватии она нападает на тренерский штаб аргентинцев!

Андрей Канчельскис, бывший полузащитник сборной России и «Мачестер Юнайтед»:

— Всю Аргентину жалко. Один Месси играл, что ли? По именам сборная очень хорошая, но играют не имена. Хорваты обыграли аргентинцев своей сплочённостью.

Юрий Сёмин, главный тренер «Локомотива»:

— Это спорт, от поражений и ошибок никуда не денешься. Каждый раз нужно подтверждать свою силу и класс. На Месси лежит не самая главная вина, проиграла вся команда. Это поражение не тренерское, а именно командное.

Испорченный Месси. Дуэль с Роналду заканчивается в России? Трудно быть богом, особенно если ты аргентинец.

Сергей Шавло, экс-полузащитник сборной СССР:

— Мечта Месси выиграть чемпионат мира в этом году останется неосуществимой. Он вытащил Аргентину из квалификации на ЧМ-2018 фактически в одиночку, и сейчас на него тоже надеются. У него в целом такой стиль игры, но в «Барселоне» другой уровень партнёров. Хорваты очень грамотно сыграли против него, а другие игроки Аргентины были не в состоянии взять на себя бремя ответственности. Но важно, что и вратарская ошибка сыграла свою роль. На таком уровне подобные ляпы недопустимы.

Кабальеро облажался. Но это обычная история для аргентинских вратарей А ещё аргентинским полевым игрокам было бы неплохо задавать вопросы себе.

Анзор Кавазашвили, дважды лучший вратарь СССР:

— А лично мне очень жаль Лионеля. Те, кому футбол дорог, смотрят на звёзд как на пример для молодёжи. Но Месси есть в двух лицах. Первое – это лидер «Барселоны», второе – игрок сборной Аргентины. И то два абсолютно разных человека. В национальной команде он выглядит крайне неубедительно. На чемпионатах мира он не блещет так, как в клубе. Слишком халатное отношение к делу. Он пешком ходит по полю.

Сборная Аргентины – это не Месси. Это Тальяфико Перечисляем всё, что пошло не так.

Владислав Радимов, бывший полузащитник сборной России:

— Месси будет жалко после того, как команда Аргентины вылетит с чемпионата мира. А пока шансы есть. Безусловно, Сампаоли прислушивается к мнению Месси, но я вчера не увидел идею в игре Аргентины.

Сергей Кирьяков, бывший нападающий «Динамо»:

— Когда говорят о Месси, все ждут чего-то необычного, феерического и чудесного. Не зря его называют инопланетянином. Он пока не оправдывает ожиданий. Но футбол игра коллективная, тут много зависит от того, как действуют твои партнёры. В любом случае, шансы у Аргентины ещё остаются. Я думаю, мы ещё увидим Месси таким, каким мы его привыкли видеть.



Игорь Гамула, бывший тренер «Ростова»:

— То, что у Аргентины в команде происходит что-то не то – сто процентов. Идёт разброд между игроками, тренером и руководством, и это видно невооружённым взглядом. Что касается Месси, то он сам не свой. В «Барселоне» он более агрессивный и активный. А тут — подавленный, пенальти не забил, выпадал из первой и второй игры. Аргентинцы вышли на чемпионат со скрипом, так же и играют на нём.



Денис Давыдов, нападающий юрмальского «Спартака», «русский Месси»:

— Жалко ли мне Лионеля Месси? Один в поле не воин. Хорватия заслуженно победила, вот и всё.

«Невозможно сдержать слёзы. Пережить этот кошмар нам поможет только Бог» Аргентинцы в шоке, хорваты потешаются над Лео и восхищаются Модричем. Обзор мировых СМИ.

Мнения болельщиков