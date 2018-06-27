«А ты готов к большой игре?»

Мы знаем, почему ты так долго ждал этого лета. Да-да: гудящий рой фанатов, переживания за игроков и любимые команды, выплеснутые на радостях от побед шипучие напитки и мокрые от слёз плечи соседа.



Что-то большее, чем просто игра. Футбол — вихрь, объединяющий миллионы и заставляющий даже самых отъявленных скептиков признать: «В этом что-то есть!»



Почти никто из брендов и компаний (от мала до велика) не остался в стороне от грандиозного футбольного лета. Чипсы «Lay's» — выпустили уникальную линейку вкусов, приуроченную к главным футбольным событиям этого лета; «Coca-Cola», в свою очередь, запустила стандартную по механике акцию (покупай напитки – копи баллы) с действительно ценными призами – билетами на сам чемпионат и возможностью выйти на поле вместе с судьёй; автомобильный бренд Hyundai создал целый промо-сайт, на котором можно пройти тест, поиграть в простенькую игру, записаться на тест-драйвы и, конечно же, попытаться выиграть билеты на футбольные матчи.



А вот, например, всеми известный бренд «Пятёрочка» подошёл к футбольному празднику с другой стороны, что и вдохновило нас на написание статьи, – «Пятёрочка» предложила всем желающим поучаствовать в «большой игре» с помощью коллекционирования уникальных мячей и захватывающей настольной игры!



Так «большой футбол» может стать ещё ближе, даже если во время грандиозного события этого лета вы корпите в офисе за кропотливой работой, а строгий начальник Иван Иваныч не понимает всеобщего ажиотажа.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

И у нас есть план, как это сделать! Даже шесть. Шесть игр, которые не только скрасят рабочие будни, но и помогут проникнуться завладевшей всеми футбольной лихорадкой.



Что нужно:



1. Включить внутреннего ребёнка.



2. Найти площадку (офис, двор), где ты активно проведёшь свой «обеденный перерыв».



3. Не забыть захватить Иван Ивановича (начальство это святое; ему понравится).



Готовы? Свисток!

Игра 1

«Козёл»

Количество игроков: от 2 и более.



Понадобится стена, на которой мы обозначаем зону «ворот», и большое пространство.



Задача такая же, как и в обычном футболе — в свой ход попасть мячом в цель (ну-ка давай!)



На это даётся лишь одна попытка, после которой ход переходит к сопернику.



Каждый удар мимо цели приводит к поочередному возникновению букв: «к», «о», «з» и т.д.



Как только на твоём счету собирается слово «козёл» — ты проиграл.



И не забывай: в этой игре важно не только самому попасть в ворота, но и создать неудобное положение для соперника перед его ходом.

Игра 2

«Квадрат»

Количество игроков: 4.



Для игры нам потребуется квадрат* (периметром примерно 20 метров), который нужно разбить на четыре равные части.



*Из чего его сделать? Прояви креатив. На крайний случай вспомни, где ты. Пользуйся ситуацией — одолжи стикеры или, например, скотч. (Лучше, чем если ты как обычно потратишься на конструирование самолётиков.)



Игра начинается со вброса мяча в центр, после чего его подхватывает участник, в чьей зоне оказался мяч. Главная задача — не допустить того, чтобы он коснулся твоей зоны больше чем один раз (как в теннисе). Чеканить мяч в воздухе можно сколько угодно.



После первого касания земли его нужно переправить в зону соперника. Если мяч бьётся о землю в твоей зоне больше одного раза, тебе засчитывается очко. Проигрывает тот, кто первым наберёт 20 очков.

Игра 3

«Чеканка»

Количество игроков: 2 и более.



Тут мы предлагаем два варианта.



Упрощённый: оговаривается количество очков, которое нужно набить любой частью тела. Ход переходит к сопернику, как только мяч касается земли. Кто первый достигает обозначенного рубежа — тот победил.



Второй — «Почти Месси»: начинаем с того, что набиваем мяч 10 раз подъёмом ноги, затем коленом, кулаком и, наконец, головой. После этого сдаём «экзамен»: в течение одной серии чеканим мяч поочерёдно подъёмом, коленом, кулаком и головой, а потом — в обратном порядке. Переход хода идёт после падения мяча, при этом в следующий ход счёт не сбрасывается. Побеждает тот, кто первым доходит до «экзамена» и его сдаёт.



«Да куда я пойду! Пережил три совещания, из пространства — полшага до двери, тесно даже вдвоём с ноутбуком, идти куда-то не хочется совсем. Может, что-то менее энергозатратное?»



Конечно! С нас — атмосфера летнего чемпионата, с тебя — выбор наиболее подходящего (не менее увлекающего в окружающую суматоху) варианта.

Фото: Getty Images

1. Альбом со стикерами.

Количество игроков: от 1 и больше.



Стикеры — не совсем игра, но, поверь, они способны забрать с головой. Не веришь? (А где же внутренний ребёнок?!)



Купи альбом и несколько упаковок с наклейками. Чувство ностальгии и интерес сами дадут о себе знать. Всё, что тебе захочется, — клеить, клеить и клеить.

2. Игровая приставка.

Количество игроков: от 1 до 4.



Хороший вариант для «ограниченных в пространстве».



С песней «Все в моих руках» выбираешь ЛЮБОЙ интересующий тебя жанр/блокбастер. (Ты ни от чего не зависишь.) Второе — даже если у тебя нет реальной компании для игры, это не проблема: приставка поможет найти со-игроков через сеть.



Те, кто ворчит о «сидячем развлечении», не знают, что на топовых приставках давно появилась возможность передавать движения в игру. Поэтому «рубиться» в футбол выйдет даже перед телевизором.

3. Настольная игра «Большой футбол»

Количество игроков: 2.



В набор игры входит игровое поле, 60 карточек с заданиями, а также стикеры для победителей. Игра стимулирует к тому, чтобы собирать команды из мячей: это даёт преимущество в процессе игры и делает её более интересной. Отличный вариант —устроить пятнадцатиминутку (поместится даже на твоём захламлённом столике). При покупке игры в «Пятёрочке» ты получаешь мяч во флоу-паке с футбольными стикерами.



Кстати, эти мячи можно использовать не только как фишки для игры, но и как настоящий антистресс, перебирая их в руках (проверено на опыте многих офисных работников!); или, например, «пасовать» друг другу мяч с коллегой-соседом (весело и практически незаметно для руководства); чтобы сделать перерыв в работе и потренировать память, можно попробовать выложить все мячики в ряд, запомнить цвета и, перемешав их, воспроизвести картину.



Вы будете удивлены, но, положив мини-мячики в алюминиевую банку или бутылку, можно «изобрести» настоящий шумовой атрибут болельщика, с которым на любом стадионе вы будете громче всех (а уж в офисе и подавно)!



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не заиграйся! Веселье, конечно, весельем… но дома будут ждать матчи!

Фото: Предоставлено «Пятерочкой»

Уже сейчас договорись с компанией (не с каждым же можно заливаться слезами), пропиши где-нибудь, что тебе понадобится для комфортного просмотра (сразу после работы успеешь забежать в «Пятёрочку», чтобы купить супер-фанатский набор для посиделок), подготовься к крикам «Оле-Оле-Оле» и громкому «ура!» со всех балконов страны.



*В период с 5 июня по 23 июля приходи в «Пятёрочку» и получай футбольный подарок, если твой чек превышает сумму 555 рублей. Мы гарантируем подарок за каждые 555 рублей, потраченные в магазине, а также если ты приобретаешь промо-товары от поставщиков, участвующих в акции.



Ты готов к большой игре?