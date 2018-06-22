Шведский болельщик пожил у игрока сборной. И вот почему

Йеспер Бергквист стал участником необычного конкурса, который устроила игровая компания Svenska Spel. Организаторы выбирали болельщика, который поселится дома у футболиста сборной Швеции, посмотрит матч и последит за домом. Нападающий Маркус Берг учтиво предложил свои 90 кв метров в Гётеборге. Между прочим, лучший бомбардир сборной Швеции в отборочных матчах.

«Друг отметил меня в конкурсе на «Фейсбуке». Мне показалось это приятной и уникальной возможностью, поэтому я заполнил заявление, в котором объяснил, почему хотел бы поселиться в квартире», — рассказал везучий болельщик шведской газете «Экспресс». Приз включал поездку из Умео – города, где живёт Бергквист, — в Гётеборг, а также и несколько блюд в любимых ресторанах Берга. Представляете, как повезло потенциальному арендатору.

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Кстати, Берг оставил три задания для Йеспера, которые необходимо выполнять: поливать цветы, изучать город и болеть за Швецию. Сам футболист дома тоже есть – точнее, его цифровое изображение в майке сборной. Планшет с видео, на котором говорит Берг, катается по дому на двух колесах и следит за происходящим.

Фото: om.svenskaspel.se

Бергквист решил, что в одиночку он с таким набором задач не справится, поэтому позвал в гости парочку своих друзей. Вместе они расположились на огромном диване, где обычно отдыхает футболист, и прекрасно провели время, смотря встречу Швеции и Южной Кореи. Напитки и еда также включены в аренду – так что и на это тратиться не пришлось.

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«Всё было здорово. Жить здесь волшебно, поэтому трудно объяснить словами, что мне понравилось, — поделился болельщик. — Я и мои друзья сделали всё, что Маркус попросил нас выполнить. Я думаю, что он будет доволен».



Неплохая акция, не правда ли?