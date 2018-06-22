Дзюба: жест Черчесову надо вместе с «тренеришкой» запатентовать

Форвард сборной России Артём Дзюба дал большое интервью пресс-службе Российского футбольного союза, в котором откровенно рассказал об атмосфере в национальной команде и поделился личным опытом – как пережить тяжёлые времена и в итоге оказаться на коне.

«Сборную не воспринимали всерьёз, а сейчас говорят о финале»

— Почему вы опоздали на эфир?

— Приношу свои извинения, океан извинений. Дурак, ребячество ещё играет у меня в одном месте. Есть такая игра на PlayStation – «Знание – сила», я только сейчас о ней узнал. Нас в неё играло шесть или семь человек, я шёл на первом месте, но на финальной стадии убежал.

— Какие шансы у сборной России на этом чемпионате мира?

— Нас сначала вообще никто не воспринимал всерьёз, а сейчас уже говорят о финале. Мы идём шаг за шагом. Наш тренер уже сказал: «Наша цель – занять первое место в группе». Дальше было бы предпочтительнее попасть на Португалию, чем на Испанию. И те, и те – космос, но Португалия больше зависит от индивидуального мастерства Криштиану, а Испания – в целом очень сильная команда. Мы хотим пройти как можно дальше. Эта сказка так прекрасно началась, мы дважды ощутили незабываемый вкус побед на чемпионате мира. Это что-то нереальное, и мы хотим, чтобы эта сказка продолжалась как можно дольше.

— Забить на чемпионате мира было вашей мечтой?

— Думаю, это мечта любого парня, который занимается футболом, потому что это вершина. Мы ещё до сих пор не до конца осознаём, что сделали. Исторический момент. Всё, что происходит, это волшебное состояние. Вся команда начала чувствовать определённую уверенность. Хочется сыграть ещё игру и прочувствовать эти эмоции.

АААААААААаааааааа!!!1 Запомните этот день.

— Какие чувства испытывали после забитых мячей?

— Неконтролируемые чувства и эмоции. Это не сравнить ни с чем. Самые важные голы в моей карьере. Для меня это очень много значит, потому что мне пришлось пройти очень долгий и непростой путь. Мало кто верил в меня. Хочу поблагодарить всех, кто верил в меня. Сейчас мне пишет много людей, которые от футбола даже далеки. Первый раз посмотрели и пишут: «Спасибо за твои эмоции». Очень приятно, что это происходит. Я до последнего надеялся попасть в сборную, и всё, что происходит, — сказочный сон.

— Кто о себе напомнил после успеха сборной?

— Много кто. Я после игры с Египтом пошутил, что, когда я переходил в тульский «Арсенал», у меня было три сообщения, а сейчас – три тысячи. К этому надо спокойно относиться. Когда тяжёлые времена, проверяются люди, которые находятся рядом. Сейчас я безумно счастлив, что вся страна повернулась лицом к футболистам. Это для нас самое ценное.

— Как к вам обращаться: «игрочишка» или «игрочище»?

— Можно просто Артём, Тёма. Я всё такой же молодой.

— Вы чувствуете, что выросли?

— Не надо говорить только про меня, мы все вместе. Из такой нервозности, волнения и неизвестности всё переросло в более уверенное получение удовольствия от происходящего: от турнира, стадиона, атмосферы, от всего этого праздника. Поймал себя на мысли, что и с Саудовской Аравией, и с Египтом не хотелось, чтобы игра заканчивалась. С Египтом, конечно, хотелось, потому что счёт был немного нервный, но от атмосферы было круто.

— Почему попросили замену в конце матча с Египтом?

— У меня свело две икроножные в какой-то момент. Я минут пять бегал – то отпускает, то немного постреливает. Я бы, наверное, смог доиграть, если бы не было замен, но понимал, что будет тяжело в конце и нужны свежие люди, которые смогут выполнять весь объём работы. Нельзя быть эгоистом, и я сразу же попросил замену, когда понял, что мне доставляет дискомфорт.

— Помните, как провожали трибуны?

— Да. Атмосфера была такой головокружительной. Стоя, да? Мне потом сказали, что вставали люди и аплодировали. Эта атмосфера ни с чем не сравнима.

— Ваши эмоции после забитых мячей – огонь. Роналду отдыхает.

— Я всегда был эмоциональным парнем. Очень приятно, что люди заметили. Я не контролирую себя. Просто есть определённый настрой внутри. Я сам по себе гиперактивный человек, а когда эмоции зашкаливают, я взрываюсь и отпускаю себя.

— Дома не репетируете празднования?

— Нет, и никогда ничего не говорю. Я такой, какой есть. Сейчас, наверное, для меня это хорошо разворачивается. А иногда то, что я такой эмоциональный правдоруб, иногда для меня плохо заканчивается. Здесь две стороны медали.

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— Но ведь вы изменились по сравнению с, например, 2012-м?

— Это нормально, когда человек с возрастом умнеет, становится более дисциплинированным и больше отдаёт отчёт действиям. Но мужчина в любом возрасте немножко ребёнок. У меня с друзьями был договор, что, сколько бы нам ни было лет, должно оставаться ребячество, чтобы радоваться мгновениям. В любом возрасте я буду рад выиграть в игру. Я буду ликовать вне зависимости от того, сколько мне – 60, 50, 40, 30. Тяжело людям, которые не умеют радоваться мелочам. Даже сейчас, когда мы выиграли, хочется Уругвай обыграть. Сейчас многие начинают говорить: «Это всего лишь Египет и Саудовская Аравия». Это глупо, давайте радоваться, что мы победили, потому что многие говорили, что мы их не обыграем. Это действительно добротные команды, и нам удалось их победить за счёт самоотдачи и физической подготовки. Где-то повезло, и мы старались.

— Считаете ли вы, что задача сборной уже выполнена?

— Минимум – да. Этой задачей было выйти из группы. Если бы мы не вышли, это был бы вообще ужас. Мы сами до конца не знаем своего максимума. Как показывает этот турнир, все очень хорошо готовы физически и дают бой. Нет явного фаворита, который громит и доминирует.

МЫ – НЕ ГОВНО! Это самая сильная сборная России Честь тебе, Стас Черчесов. Спасибо, божественная команда. Мутко был прав: «Россия всех порвёт».

«Сейчас видно, где Криштиану, а где Лео»

— Но вчера Хорватия доминировала над Аргентиной.

— Может, это неправильно, но, когда кто-то называл Аргентину одним из лидеров, я сказал, что Хорватия её уверенно обыграет. Меня даже не удивило, что хорваты выиграли 3:0. У Аргентины есть отдельная группа потрясающих, классных футболистов, но как команда она очень средняя по меркам мирового футбола. Она точно не претендент на титул. Месси? Лео топовый, никто и не говорит. Но сейчас видно, где Криштиану, а где Лео. Я всегда за Криштиану и за «Реал». Это долгий спор, и они оба гениальные, космические и нереальные футболисты, недосягаемые ни для кого, но думаю, что Криштиану на ступеньку повыше.

— Сколько ещё планируете забить на чемпионате мира?

— Даже не думал об этом. Никаких цифр называть не буду. Я просто хочу, чтобы сборная России как можно дальше прошла. Если мне предложат 3-5 забитых мячей и вылет в 1/8 или проход до четвертьфинала без единого гола, я выберу четвертьфинал. Чем дальше команда пройдёт, тем это круче. Можно забить 10 голов – а команда вылетит в группе. Тот же Роналду забивает, а Иран выиграет – и всё. Ну, скажут: «Криштиану – круто», а в целом – нет. Футбол – командный вид спорта изначально.

— Как больше любите смотреть чемпионат мира: один в комнате или с ребятами?

— Когда как, по ситуации. Смотря в какое время и какое состояние. Как получается, так и смотрю.

— Вы один редко бываете, наверное?

— Бываю, но я не очень люблю одиночество.

— Если вам скучно, то страдает бедный Лунёв?

— Бедные все. Лунёву в этом плане больше достаётся. Или фартит, ведь он проводит время с таким замечательным собеседником, как я.

«Уже женская сборная по футболу хочет меня в аренду взять»

— Откуда жест после забитого мяча Египту?

— Это было сделано спонтанно, на эмоциях. И как-то пошло, уже челлендж запустили. Черчесов мне показал, я ему вернул, ведь он поверил в меня, поставил в состав, и я отблагодарил его голом. Не только его, но главный тренер выбирает состав. До 61-й минуты Черчесов не поменял меня, и в этом определённая заслуга тренера. А в целом это было для всей страны, что так за нас болела.

— Не думаете запатентовать этот жест?

— Ещё с «игрочишкой» и «тренеришкой» давно надо было это сделать. В целом пусть пользуются. Всё для народа.

— Какие эмоции были, когда не вызывали в сборную?

— Я смотрел матчи. Была определённая досада и обида. Даже не обида, я просто понимал, что могу помочь этой сборной своими действиями. Я имею в виду и игровые, и внеигровые моменты. С другой стороны, всё было, как должно было быть. Всё, что ни делается, к лучшему. Понятно, что хотелось играть в сборной, но то, что я на чемпионате мира, уже огромное счастье. Но предела нет, хочется продолжать. Сейчас есть желание поскорее сыграть с Уругваем.

— Черчесов пошутил, что Дзюбу взяли в сборную в аренду, потому что так он злее.

— Это хорошая шутка, сейчас так многие говорят. Уже женская сборная по футболу хочет меня в аренду взять, так что, девочки, готовьтесь – на чемпионат мира с вами поеду. Думаю, я пройду отсев: я таранного типа футболист, так что протараню всех девочек. Хотя англичанки и ирландки здоровые!

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Что мотивировало вас на такие внушительные результаты?

— Я всегда мотивирован. Бывает, что-то получается, а что-то – нет. Люди быстро забывают. В первый год в «Зените» я очень много забил. Во втором сезоне произошла травма, но после неё я тоже забил больше всех в команде. Два года я провёл на очень хорошем уровне, но все об этом забыли. Пришёл другой тренер, который убрал 80% футболистов. Все понимали, что не по футбольным причинам, нужно было привести других игроков, потому что это удобно и выгодно. Это выбор тренера. Пришлось уходить, и все стали говорить, что я могу играть только в Туле. Я благодарен «Арсеналу»: руководству, Божовичу, тренерскому штабу, губернатору области и парням. Тула сыграла для меня огромную роль: у меня был единственный маленький шанс. Все близкие и родные не особо в это верили, говорили: «Зачем тебе это надо? Сиди, получай деньги, тебя и так не возьмут в сборную».

— Вы заиграли в «Арсенале», Смолов – в «Урале». Это преодоление?

— Наверное. У него это один раз было, я уже опытный парень в этом плане: в Томске и Ростове был. Сейчас был вызов в том, что чемпионат мира в России – он один такой. Нельзя было оступиться, поезд уже уходил. Нужно было любыми способами зацепиться. Я безмерно счастлив и благодарен очень многим людям. Этому поспособствовало очень много всего. Я радуюсь всем нашим голам.

— Но злость ведь ещё должна остаться?

— У меня всегда есть очень много эмоций, я сам по себе активный, а на поле – злой. В жизни я всегда стараюсь быть позитивным, а на поле – агрессивным.

«Прости нас за всё, Стас» Сборная России сделала это! Победу нашей сборной обсуждают читатели «Чемпионата».

«Испытываю наслаждение, когда подкалываю Лунёва»

— Разозлила ли сборную критика?

— Думаю, она всех разозлила. Когда все говорят, что поспособствовали нашим результатам критикой, это не совсем так. Не думаю, что это развернуло, но многие задумались. Хочется верить, что моя речь заставила сбавить обороты критики. Немного остудился пыл, стали говорить: «Давайте дождёмся турнира – и мы им устроим». Мы столько дел наворотили, что только победами можно было повернуть людей. Даже после победы над Саудовской Аравией нашлись те, кто говорил: «Да что там Саудовская Аравия?». Но Уругвай, обыгравший её еле-еле, показал. Сейчас уже начали говорить, что и Уругвай не особо. Перед началом турнира я слышал, что это космос, подобие Испании, Суарес с Кавани. Мы с ребятами немного разозлились из-за этой ситуации, но если у нас и горячее сердце, то голова холодная. Мы понимаем, что Уругвай – топ-команда с игроками из ведущих клубов. Помимо того что там топ-футболисты, это ещё и команда, то есть единый механизм. Очень уверенная, наглая команда. Южноамериканцы все такие: хамоватые, кусачие. Когда мы почувствовали определённую уверенность – не путать с самоуверенностью — мы понимаем, что любое поражение может снова вернуть то мнение. Мы готовимся, для нас это будет сражение. Хотим побороться за первое место, проверить свои силы с такой сборной. Это будет очень интересная битва.

Когда сначала утверждают, что мы не обыграем Саудовскую Аравию и Египет, а потом говорят: «Если их не обыгрывать, то кого?», это злит и бесит. Особенно когда говорят, что Египет не сильная сборная. Кричали ведь, что один Салах нас разорвёт. Египет – очень организованная, сильная команда. Пусть говорят.

— А вас приглашали на «Пусть говорят»?

— Как-то было, но это не моя программа.

— А какие ваши?

— Мне очень нравится «Прожекторперисхилтон», прикольно. «Вечерний Ургант», Comedy club могу с удовольствием посмотреть.

— Пересматривали ли вы матчи сборной России?

— С Египтом – да, с Аравией – мельком. У нас хватает теоретических занятий, так что мы знаем свои недочёты и хорошие моменты.

— Кого в сборной приятнее всего подкалывать?

— Приятно подкалывать всех, потому что все с чувством юмора и самоиронией. Но наслаждение испытываю, когда подкалываю Андрея Лунёва. Очень уж он много сам предоставляет для этого возможностей.

— Есть ли напряжение перед матчем с Уругваем?

— Сейчас нет. Напряжение происходит в день игры. Когда мы приезжаем на стадион, начинаем ощущать определённое давление. Но это приятно. Если бы этого не было, можно было бы заканчивать или провериться сходить.

Уругвай играет так, что можно мечтать о лидерстве в группе Аппетит растёт.

«Тренировка с вратарями? Без проблем!»

— Не задумывались стать вратарём? Что проще: бить пенальти или отбивать?

— Мне проще отбивать. У меня есть мечта, чтобы в сборной или клубе на послематчевые пенальти поставили меня. Я получаю удовольствие на одиннадцатиметровом, и мне очень трудно забить пенальти. Любой человек может попробовать забить мне из пяти пять – у него это не получится.

— Не дают покоя лавры Тихонова?

— Он хорошо стоял. У меня был эпизод в дублирующем составе «Спартака». Когда мне было 16-17 лет, мы поехали на турнир в Голландию. Наш вратарь Ваня Комиссаров сломался, и в двух матчах – полуфинал и матч за третье место – я стоял. В полуфинале мы проиграли «АЗ» 3:2, а я сделал 3-4 потрясающих сейва, «потащил» два выхода один на один. Было очень тяжело. Надо признаться, один гол я «наварил»: не ожидал, что удар пролетит между ног защитнику. Но в целом было очень интересно: разминка, всё по-другому на футбольном поле. Вратарём быть очень тяжело.

— Если все будут не против, готовы провести тренировку с вратарями?

— Да, без проблем. Думаю, я бы справился. Есть определённая специфика в игре, а тренировку провёл бы легко. Только не нагрузочную, а как здесь. У них специфическая работа, но, думаю, я бы выдержал.

— Насколько важно оставаться с командой, даже если не можешь играть? Общались ли с Кокориным во время чемпионата мира?

— Определённо, важно. Что Жора Джикия, что Кокора, что Витя Васин – огромные потери для сборной. Это одни из ключевых футболистов команды. Особенно жаль им пропустить такой чемпионат мира. Это тяжёлый момент, но они молодцы. Жора вообще красавец: приехал, побыл с нами, все с ним пообщались. С Кокориным мы постоянно на связи: переписываемся, общаемся. Мы хорошо дружим.

— У Кокорина нормальное настроение?

— Он молодец. Если где-то есть небольшая грусть, то он этого не показывает. Умница в этом плане. Он готовится, восстанавливается, пашет, чтобы поскорей вернуться. Ждём скорейшего выздоровления всех ребят. Поменьше травм. Они волевые парни с характером, так что всё нормально будет.

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

— Быстро ли научились различать Миранчуков?

— Быстро, прям сразу. Взгляд бросаю – и понятно, даже не надо смотреть, кто в какой фирме идёт.

«У нас в команде «ЧГК» все красавчики и секси»

— С кем из сборной проводите больше времени?

— Я стараюсь со всеми общаться, но понятно, что с кем-то получается больше, с кем-то – меньше. Больше всех получается с Лунёвым, Самедовым, отчасти — со Смольниковым. Попадаются и Гранат с Кудряшовым – можем в карты поиграть, например. Мы устраивали с ребятами чемпионат по FIFA в восьмером: турнир, жеребьёвка. Организационные моменты были на мне, кстати. В бильярд поигрываем, в баскетбол. Есть чем заняться.

— В «Что? Где? Когда?» играете?

— Да, Борис Левин к нам приезжает – потрясающие зарубы бывают. Всё вообще замечательно.

— Насколько важна эмоциональная разгрузка в сборной?

— Конечно, нужно уходить от определённых мыслей, психологической нагрузки. Нужно на время забыть, что ты в сборной, и просто получить удовольствие от общения с ребятами. Например, в «ЧГК» у нас вообще все участвуют, начиная с игроков и заканчивая персоналом. Это добавляет разнообразия и в юмор, и в само общение. Это интересно

— Команда с вами пока не радует результатами. Только громкими криками, разве что?

— Во-первых, моя команда – самая любимая у зрителей. Это шоу! Во-вторых, мы постоянно отвечаем на большее количество вопросов на регулярном этапе. Подходим к финальному раунду с наибольшим количеством баллов, но нас подводит последний раунд «Верю – не верю». Мы ставим большое количество очков на ответ – и из-за этого дважды пострадали. Но зато мы получили приз зрительских симпатий! И видно, что мы – самые игровые и живые. У нас же в команде все красавчики и секси – всё не просто так! Нас так соперники назвали, это не мы сами. Сегодня, кстати, у нас будет третье противостояние.

— Название у вашей команды уже есть?

— Надо посмотреть на состав, чтобы увидеть, все ли красавчики соберутся.

— На игру с саудитами вы приехали в классическом костюме, который вам был очень к лицу. В каком стиле вы комфортнее всего себя чувствуете?

— Спасибо за комплимент. Наверное, мне привычнее спортивный. Но хожу и так, и так. Это был первый матч – перед выходом на поле в раздевалке стояла особая атмосфера. Даже я, человек вроде позитивный, почувствовал напряжение. Было не по себе. Нужно было справиться с этим давлением, чтобы всё это переросло в нашу силу.

— Георгий Джикия поделился впечатлением, что первый гол сборную раскрепостил, а второй вселил уверенность. Поделитесь ощущениями с поля.

— Когда забиваешь гол, это даёт больше сил и немного успокаивает. Играешь хладнокровнее. Второй гол был более приятным. На самом деле, на поле всё ощущается иначе, нежели на скамейке запасных или трибуне. В самой игре ты меньше о чём-то думаешь – просто выполняешь свои функции.

— Эмоции в перерыве первых двух матчей в группе были одинаковыми или отличались?

— Мне кажется, у каждой игры есть своя особенность. С Саудовской Аравией к перерыву мы вели 2:0, а с Египтом – 0:0. Была рубка за каждый клочок поля, кто кого перетянет. Мы понимали, что у нас есть исторический шанс выиграть у Египта – так что да, всё было по-другому. С саудовцами мы думали о том, как не пропустить контратаку и самим постараться забить. С Египтом важна была концентрация и воля: один гол мог сильно повлиять на дальнейший ход игры. Так и получилось, когда мы забили, не без везения. А потом удалось ещё подряд забить два, и Египет это немножко надломило.

«Буду внукам о голах рассказывать: «Ребятки, дед ваш…»

— В кого из семьи у вас такое чувство юмора и откуда вы черпаете идеи для шуток?

— Может, чувство юмора — это частично врождённое. А потом оно ещё со временем развивается. У моего папы неплохое чувство юмора, но мне кажется, что у меня оно само собой рождается. У меня даже спрашивают: «Как ты это делаешь?» А я порой скажу что-то, а потом и сам уже не помню. А вот когда просят пошутить у меня сразу ступор начинается. Нельзя это делать по заказу.

Если шутка рождается, я уже не могу молчать – мне обязательно надо это сказать. Сдержаться, конечно, можно, но очень сложно! Иначе я буду сидеть, и мне будет тяжело. Лучше уж сказать!

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— В КВН не пробовали свои силы?

— Мне предлагали в «Камеди» попробовать – в жанре, где надо со зрителями общаться. Дать прикурить товарищам Павлу Воле и Гарику Харламову. Прошёлся бы я, подколол бы многих! У меня это хорошо получается. Так что была мысль прийти.

— Давайте так: если сборная выиграет пятый матч, вы пойдёте в «Камеди».

— А давайте не будем загадывать! В «Камеди» тяжело – неравное поле для сражения.

— Потому что их двое?

— Судя по Гарику, даже трое. Он там за двои, если не за двоих с половиной. К тому же у этих ребят уже заготовлены свои шутки, плюс их любит аудитория. А моё чувство юмора известно только в узком кругу футболистов, да и сам юмор специфический. Тем более ещё монтаж сделают и задушат. Так-то я лучше бы с ними в жизни просто пообщался.

— Самый памятный момент в вашей карьере на данный момент?

— Голы от меня никуда не уйдут. Буду старым дедушкой, посажу внуков и буду рассказывать: «Ребятки, дед ваш…». Ну и, конечно, чемпионат мира – отдельная тема. Важно, что это в России происходит, потому что болельщиков слышно. На чемпионате Европы наших болельщиков было процентов 70, но Уэльс было так слышно!.. С Англией играли, как будто в Англии играем. Только со Словакией чувствовалось, что нас реально много. А в России мы дома, и это ощущается. Трибуны нас гонят: в «Лужниках тоже было слышно, но на «Крестовском» была очень мощная акустика.

«Когда стану тренером, буду, как Трефилов»

— Вы общались с Семаком после его назначения главным тренером «Зенита»?

— Да, несколько раз. С Сергеем Богдановичем у меня всегда были хорошие, очень уважительные отношения. У нас вообще никогда никаких проблем не было. Увидимся – пообщаемся ещё. Мы друг друга с полуслова понимаем.

Какой футбол ставит Сергей Семак Краткие вводные о стиле нового тренера «Зенита».

— Вы сами в будущем планируете стать тренером?

— Да. Определённо. По футболу. Буду, как Трефилов! Он крутой, ему огромный привет. Очень его люблю.

— Вам поступали предложения от иностранных клубов?

— Какой смысл об этом говорить? «У меня были предложения из Китая, ещё откуда-то… Но я отказался…». Глупости всё это, ни о чём. Но надеюсь, что сейчас, после чемпионата мира, их будет больше! (Улыбается.)

Я даже не скрываю: единственный чемпионат, в который я бы уехал из России – это Англия. Я обожаю Англию. АПЛ – это прямо топ. Мой чемпионат, где сила, скорость, самые крутые команды, нет проходных игр вообще, плюс ещё лев на эмблеме. Английская Премьер-лига для меня – номер один. Когда говорят про Испанию, я смеюсь во весь голос. Понятно, что турниры в Европе берут испанцы – а всё потому, что у них 25 игр проходных. При всём уважении. А в Англии «Вест Бромвич» что сейчас творил! Клуб, который уже вылетел, в конце в конце всех грандов дёрнул.

— У вас ведь был шанс, когда с Австрией играли: Моуринью за игрой следил. Мог бы махнуть рукой и всё, поехали.

— Жозе должен меня знать и так! (Смеётся.) Это шутка была, если что. А то сейчас начнётся… Корона, ля-ля-ля…

— После гонений и критики вы вернулись и показали классный футбол. Что было на сердце, когда переживали непростой период?

— Я верил в себя, знал свои сильные и слабые стороны. Я по жизни боец – готовил себя к этому с детства. Даже в сборной я играю в любые игры, и меня трудно одолеть. Всегда соревнуюсь и стремлюсь быть лучшим.

— У вас даже на аватаре в мессенджере гладиатор.

— Да, это мой путь. У меня много книг и музыки в коллекции на эту тему. Перед играми люблю слушать музыку, которая настраивает. Футбол – это как колизей для меня.

«В большом теннисе я – русский Федерер»

— Чем занимаетесь в сборной в свободное от тренировок время?

— Играю в настольный теннис. И это вы ещё меня в большом не видели?

— С Юрием Жирковым когда-нибудь играли в большой?

— Нет, но, думаю, у него мало шансов против меня. У меня хорошая первая подача, и вторая – кручёная. Я и у сетки играю. Я – русский Федерер. У Юрки шансов нет, он устанет. Куда ему, любимому нами, не тот уже – сыплется.

Если есть возможность, в сборной в свободное время книжку почитаю. Нет – пойду играть с Лунёвым в хоккей. Получается пока выигрывать. Когда он сказал, что Дзюба – петрушечный, меня это очень задело. Он же мне семь ресторанов проигрывает уже. Я его обыграл во все игры, которые вообще возможны в мире. О чём вообще может быть речь?!

В бильярд ещё играем, гуляем, можем немного поиграть в баскетбол. У нас ещё много восстановительных процедур, важно, чтобы травм не было.

Самый удобный календарь чемпионата мира по футболу Здесь вы найдёте всё, чтобы спокойно ориентироваться в пространстве в течение ближайшего месяца.

— Как в Новогорске жизнь?

— Во-первых, прекрасная природа, гулять приятно. Во-вторых, потрясающие поля, что очень важно для футболистов. И кормят хорошо, персонал относится с любовью, по-человечески. Приятно, что мы объединены одной целью.

— Сборная сейчас выглядит открытой. Кажется, даже свободное посещение есть?

— Да, и в эти дни здесь очень много людей. Куча детей бегает по полю, играют между собой, с родителями. Может быть, можно было ещё больше открыться для журналистов – нет предела для совершенства.

«Из «Зенита» меня выкинули, как шавку»

— Как относитесь к Туле после проведённого сезона? Что будете вспоминать?

— Тула теперь навсегда в моём сердце. У меня появились хорошие друзья, я не удалился из тульского чата. Вспоминаю стадион, болельщиков. Счастлив, что удалось отплатить им за любовь голами и победами.

— Для вас доверие – очень дорогое чувство?

— Конечно.

— Особенно, после того, как «макнули». (Речь идёт об уходе из «Зенита» в аренду. — Прим. «Чемпионата»)

— Не то слово – выкинули, как шавку. И не только меня, многих из нас. Это меня больше всего оскорбило и разозлило. В этой ситуации корректно повёл себя Александр Дюков, за что ему большое спасибо. Он старался не вмешиваться, но оставался порядочным человеком, который мог выслушать и по-человечески понять, хотя мог просто не замечать. Всё прекрасно видел и понимал, но по-человечески хотя бы выслушал.

Ты отдаёшься в каждой игре, борешься и два года забиваешь больше всех в команде благодаря потрясающим партнёрам, чего я не скрываю совершенно. И после этого кто-то вырезает 70-80 % игроков, таких, как Жулиано, Нету, Мак, Шатов и я… Просто вышвырнули.

Мне ближе метод работы, основанный на человеческих отношениях. Без этого не бывает побед. Нужно уметь общаться с людьми.

— Для вас сказать «Дзюба, ты должен уйти» и «Дзюба, ты должен уйти, потому что…» — это разные вещи?

— Конечно. Надо называть вещи своими именами и не упираться. У меня был разговор с тренером. Я попросил: «Скажите, что я как футболист вам не нужен, и меня здесь не будет». – «Нет, ты нужен как футболист». При этом идут какие-то закулисные игры, а ты бьёшься в закрытую дверь. А потом выкидывают. Когда начинается вся эта клоунада, это немножко обижает.

Дзюба: Карпин – душка по сравнению с некоторыми Артём Дзюба — о шарфе «Спартака», на который он наступил, братьях Березуцких и интервью Черчесова, которых он ждёт с замиранием.

— Игрок женской сборной России Эльвира Тодуа сказала, что девушки пустят вас в свою раздевалку, если вы выйдете в плей-офф. Придавало ли это дополнительную мотивацию?

— Честно говоря, впервые слышу об этом. Может, тут выдаётся желаемое за действительное? Эльвирка – очень весёлая, хорошая девушка. У них же вроде идёт отбор на чемпионат мира? Отвечу так: если выйдете в четвертьфинал, то мы вас в свою раздевалку пустим. А на сам турнир вы попадёте, я уверен.

— Поделитесь самой смешной историей, произошедшей во время этих сборов.

— Когда Станислава Саламовича в упор обрызгали водой. Это было прикольно! И на фотогарфиях, и вживую. Надеюсь, Саламыч не будет ругаться!

— Судя по поведению тренерского штаба, Черчесов не такой грозный, каким кажется на первый взгляд.

— Да, сейчас всё действительно не так, как все думают.

«Ты просто космос, Стас!» Реакция социальных сетей на победу сборной России над Египтом.

— Как относитесь к возможному переходу Александра Головина в «Ювентус»?

— Приму и пойму любое его решение. Это его судьба, карьера. К чему лежит сердце и душа. ЦСКА в любом случае договорится, и он не проиграет. «Ювентус или ещё куда-то – надеюсь, он перейдёт туда, где будет играть и прогрессировать. Мне почему-то кажется, что он мечтает поехать в Англию.

— Спросите на ужине?

— Он не ответит. Скромный и боится лишний раз говорить про то, что ещё не свершилось и неизвестно, будет или нет вообще.

— Он выглядит ментально старше своих лет.

— Просто он спокойный. Не, он молодой парень. Просто чем меньше ты разговариваешь, тем сильнее кажешься серьёзным и взрослым. Сейчас он стал гораздо более общительным, чем когда я видел его в первый раз.

— Кого считаете фаворитом чемпионата мира?

— Перед ЧМ у меня были фаворитами Франция и Испания. А сейчас все кажутся примерно равными. Понятно, что ещё Германия включится. Но по поводу французов надо понимать, что у них не играет Сидиюе, вместо него Павар. Многие сборные ещё не показали свой максимум. Вчера перуанцы очень много проблем создали для французов, могли забить.

— У вас есть кумир?

— Всегда нравился Златан. Нравится его подача, то, как он разговаривает, ведёт себя на поле и за его пределами. Это альфа-самец, крутой сам по себе. Чтобы так себя вести, надо что-то демонстрировать на футбольном поле. А он забивает, так что это топ.