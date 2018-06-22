Муса сделал то, что не удалось Месси. Но Аргентине стало проще

Ахмед Муса показал Лионелю Месси, как надо забивать в ворота сборной Исландии. Проблема в том, что этот результат на руку Аргентине.

Вчерашняя катастрофа сборной Аргентины в матче с Хорватией поставила подопечных Хорхе Сампаоли на грань катастрофы. Лео Месси и компания сегодня смотрели матч Нигерия – Исландия и болели за африканскую команду. Ведь победа исландцев фактически лишала Аргентину шансов на продолжение борьбы.

Тренерский штаб хорватов уже заявил, что выставит второй состав против Исландии в последнем туре, что, конечно же, означало, что бороться хорваты не намерены и хотят оставить одного из конкурентов за бортом турнира. Нравится нам эта тактика или нет, но она имеет право на жизнь. Хорваты откровенно заявили, что спортивная борьба в заключительном туре их не интересует.

«Невозможно сдержать слёзы. Пережить этот кошмар нам поможет только Бог» Аргентинцы в шоке, хорваты потешаются над Лео и восхищаются Модричем. Обзор мировых СМИ.

Кто сказал, что Нигерия плоха?



Африканские сборные часто недооценивают, хотя состав у них обычно очень и очень хороший. Вспомните сборные Кот д’Ивуара последнего десятилетия, где в каждой линии были сплошь игроки топ-клубов Европы. Сенегал в матче с Польшей доказал, что африканцев рано списывать со счетом. Да и Нигерию явно списали раньше времени. Да, они проиграли Хорватии в первом матче со счётом 0:2, но хорваты – это топ-сборная без всяких оговорок, способная добраться до полуфинала мундиаля. И если сравнивать как сыграли против них Аргентина и Нигерия, то африканцы выглядели гораздо предпочтительнее.



В сборной Нигерии есть такие парни, как Джон Оби Микел, Онинье Ндиди, Килечи Ихеаначо, Ахмед Муса. Это классные игроки, которые проявили себя на самом высоком уровне. Положа руку на сердце, у Исландии есть только один человек такого уровня – Гилфи Сигурдссон. Понятно, что мы все симпатизируем исландцам за их волю к победе, за их крутых болельщиков. Да вообще за всё, что связано с этой страной. Но в футболе они пока только подходят к тому, чтобы называться сборной мирового уровня. Ничья с Аргентиной – это достойный результат, но когда надо играть первым номером, у исландцев возникают проблемы.

Сборная Аргентины – это не Месси. Это Тальяфико Перечисляем всё, что пошло не так.

Муса круче Месси?

Ахмед Муса провёл часть прошлого сезона в московском ЦСКА. Если сначала нигериец вызывал недоумение своей игрой, то вскоре вновь напомнил о том, что является футболистом высокого уровня. Ахмед помог подопечным Виктора Гончаренко занять второе место в чемпионате России и пройти далеко в Лиге Европы. А уж за сборную Муса всегда играл с особым настроем. И этот настрой никуда не делся в матче группового этапа чемпионата мира с Исландией. Первый тайм нигериец отсиделся в окопах. В целом игра была довольна быстрой, но без большого количества моментов.

Звёздный час Мусы настал во втором тайме, когда он сначала классно пробил в верхний угол ворот Ханнеса Халлдорссона, а затем выдал проход в лучших традициях Лионеля Месси, убрал защитника, вратаря и ещё одного защитника, просто поиздевавшись над соперником. В какой-то степени он протроллил капитана аргентинцев этим проходом, показав, что в последнем матче он в состоянии противостоять десятке сборной Аргентины. Это было красиво. Это было мощно. То, что не смог сделать Месси вчера, сделал Муса сегодня. Он показал, как надо вытаскивать матчи, которые даются тяжело, которые не всегда складываются в вашу пользу.



Исландцы в концовке активизировались, заработали право на пенальти, но Гилфи Сигурдссон исполнил удар в лучших традициях Серхио Рамоса и отправил мяч на другой берег Волги. Очевидно, это был по сути последний шанс исландцев спасти матч. Было очень жаль болельщиков этой сборной. Да и самих футболистов и тренерский штаб. Но у них всё равно остаётся великолепный шанс на выход из группы. Нужно побеждать немотивированных хорватов, которые выйдут на матч вторым составом. И надеяться на ничью или минимальную победу Аргентины в параллельном матче. Ничего невозможного в этом сценарии нет. И просто замечательно, что последний тур чемпионата мира в России принесёт нам такую сумасшедшую интригу.