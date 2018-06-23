Руд Гуллит – о штанах Харина, славе Промеса и увольнении из «Терека»

А ещё про посиделки с Петреску, голы Дасаеву и пугающие перелёты по России.

В Москву приехал Руд Гуллит – чемпион Европы 1988 года и бывший тренер «Ахмата». В нашей столице голландец посетил Фестиваль креативности и футбола, организованный adidas и ЦУМом. У нас было лишь 15 минут на общение, но Гуллит успел рассказать кучу всего о своей карьере.

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– Когда-то у вас была самая запоминающаяся причёска среди футболистов. А кто теперь номер один?

– Чёрт! Начали сразу со сложного вопроса? Думаю, Погба. Сейчас на такие вещи обращают больше внимания. Мои длинные волосы были просто частью меня, и об этом столько не говорили.

– В России о вас говорят в первую очередь как о человеке, который забил Дасаеву.

– Хорошо помню тот финал Евро-1988. Дасаева признали лучшим вратарём мира. И он полностью того заслуживал. Невозможно было спасти в тех двух ситуациях, когда мы ему забивали.

– Тогда сборная Нидерландов была в полном порядке. А что сейчас?

– Это не кризис, а естественный путь. Как у волны – иногда вверх, иногда вниз. У нас ушло хорошее поколение. Сейчас подбирается новая команда, которая себя ещё покажет.

– Для нас Промес – суперзвезда. Скажите честно, в Нидерландах о нём говорят?

– Вот у нас в чемпионате Нидерландов будет ведущий футболист, в России о нём станут много говорить?

– Нет.

– Вот и у нас так же. Мы не знаем, насколько хорош ваш чемпионат. Вот если игрок проявляет себя в Англии или Германии, то мы обсуждаем.

Фото: Adidas

«В Краснодаре я наткнулся на бар «Амстердам». Представляете?»

– Первое, что вспоминается о вашем периоде в «Тереке»?

– Я провёл отличное время в России. Посетил места, которые раньше не мог увидеть.

– Например?

– Краснодар. Петреску ведь там тренировал? Другие города тоже. Я всегда говорю, что нельзя полагаться только на газеты. На самом деле Россия может предложить намного больше, чем многие думают. Все говорят про политику, но никто ничего не знает, например, про Краснодар. А я там был – отличный город. Я вот узнал, что в России народ любит суши. Везде кругом японские рестораны. Удивительно!

– Вы ходили с Петреску есть суши в Краснодаре?

– Да, не единожды там обсуждали футбол. Мы же хорошо знакомы по «Челси». А ещё в Краснодаре я наткнулся на бар «Амстердам». Представляете? «Амстердам»! Невероятно! Хотя самым запоминающимися для меня были перелёты.

– Почему?

– Летать приходилось много и не лучшими самолётами. Туполевы – это страшно. Особенно если старые. В тот день, когда я возвращался в Голландию, разбилась хоккейная команда. Это заставляло думать определённым образом. Перелёты – главное, что меня пугало.

– Просили руководство «Терека» использовать более современные самолёты?

– Я делал, что мог. Россия стала отличным опытом для меня.

– Помните, как после матча РФПЛ вы сказали около пяти слов, а ваш переводчик Том Сауэр выдавал 100?

– Том хорошо знал меня и сильно помог, рассказывая про российскую культуру, историю, политику и что происходит в головах у людей. Так я лучше понял Кавказ и адаптировался в этом регионе. Без знания истории тяжело выстраивать отношения с футболистами. Кстати, с Томом мы до сих пор поддерживаем контакт и сегодня, надеюсь, увидимся.

– «Терек» не лучшим образом расстался с вами. Клуб заявил, что вы чрезмерно думали о барах и дискотеках.

– Я пытался сплотить команду. Хотел, чтобы она проводила вечера вместе. Куда я повёл игроков? Правильно, в ресторан суши! (Смеётся.) Говорил, что если они хотят вместе сходить в бар, то нет проблем. Так оно работает в Европе – в Англии, Германии и Голландии. Все большие команды организовывают вечера. Это и называется team building. Это было посреди недели, а не перед матчами.

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«На ЧМ-2018 всё на невероятном уровне. Единственное – аэропорт»

– Вы открыли киберакадемию. Что это такое?

– Мы ищем, нанимаем и тренируем компьютерных игроков. Я сам не играю, но у меня есть люди, которые разбираются. Преимущество: здесь не нужно быть рядом, чтобы контролировать процесс. Сейчас всё делается удалённо.

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– Зачем вам это?

– Я был поражён международным турниром в Лондоне. Играют 2 миллиона человек! Футбольные клубы обзаводятся своими киберкомандами. В Нидерландах и Англии существуют полноценные лиги. Киберкоманды «Аякса», «Челси», «Ливерпуля»… За этим будущее. Мне нравится, что компьютерная игра учитывает выступления реальных футболистов. Например, если сейчас Неймар играет хорошо или плохо, то это отразится на компьютерной игре.

– В реальном футболе вы выступали вместе только с одним россиянином?

– Да, в «Челси» с Хариным. Знаете, что меня в нём удивляло? Он всегда играл в штанах! Я не представляю почему. Даже летом.

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– Вашей первой командой был «Харлем». Для нас этот клуб ассоциируется в первую очередь с трагедией в «Лужниках», когда в давке погибло 66 человек.

– Да, я наслышан. Я выступал в «Харлеме» до лета 1982-го, а трагедия случилась позже в этом же году. Я общался с игроками голландской команды. Они даже не знали, что произошло. Во время игры ничего не заметили. Только после матча слышали: что-то случилось.

– Нельзя вас отпустить, не спросив про ЧМ-2018. Кто впечатлил?

– Меня поразили мексиканцы! Но не из-за того, что они победили немцев. Германию и её менталитет я уважаю, но Мексика – это пример того, как надо играть.

– «Сердцем» – так сказал после матча главный тренер сборной Мексики.

– Это точно, но у меня только один вопрос: смогут ли они так играть дальше? А что касается организации мундиаля, то в России всё на невероятном уровне. Единственное – аэропорт. Всё время: рейс задержан, рейс задержан, рейс задержан… Я три часа прождал, кто-то – пять. А в остальном мне нравится в России. Запугивают расизмом или ещё чем-то, но я почему-то ни разу ничего такого не встретил в России.