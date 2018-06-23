Они любят пиво, футбол и своих «викингов». Кто будет болеть за Швецию?

Эти красотки уже в России, и сегодня они будут на стадионе!

В первом матче чемпионата мира сборная Швеции обыграла Южную Корею, что стало ожидаемым результатом для всех, кроме корейцев, конечно. Но теперь против шведов сыграет лидер группы F! Нет, это не Германия, а Мексика. Да, мундиаль преподносит сюрпризы, и сегодня сборную Швеции ожидает очень непростая игра. В такие сложные моменты очень важно, чтобы на трибуне тебя поддерживали, причём не только болельщики, но и твоя дама сердца. Кто же будет болеть за шведских «викингов»?

София Гранквист – жена защитника Томаса Гранквиста

София уже пережила «измену» мужа с трофеем лучшего спортсмена Швеции и явно готова ко всему. Жена любимца болельщиков «Краснодара» постоянно ходит на стадион вместе с детьми. София живёт в России, когда муж находится в клубе, и для неё поездка на чемпионат мира не станет чем-то необычным.

Майя Нильсон — жена защитника Виктора Линделёфа

Сразу к хорошим новостям – Майя уже в России, она была на первом матче с Южной Кореей и проявила себя как очень яркая и эмоциональная болельщица. Очевидцы говорят, что девушка ни на минуту не отводила глаз от поля, пока не прозвучал финальный свисток. Такой любви к футболу можно позавидовать!

Шанга Форсберг – жена полузащитника Эмиля Форсберга

Она не просто любит футбол – она в него играет! Девушка хоть и не выступает за сборную, но тоже радует свою семью победами. Ну не может такой преданный болельщик пропустить главное футбольное событие в мире. Шанга обязательно приедет и будет поддерживать своего супруга — ждём на стадионе!

Эллин – девушка полузащитника Оскара Хильемарка

Вы уже можете встретить Эллин на пляжах Геленджика, ведь именном в этом городе она остановилась на время чемпионата мира. Девушка наслаждается пейзажами России и говорит, что ей очень нравится в нашей стране.

Санна — жена нападающего Йона Гвидетти

Санна – пример идеальной жены. Девушка она красивая и умная, очень любит своего мужа и семью, а кроме этого любит футбол и пиво. Ну разве не чудо? Санна постоянно ходит на стадион, чтобы поболеть за сборную Швеции — девушка надевает форму мужа и вместе с другими жёнами и подругами игроков сборной Швеции яростно поддерживает их. Ну разве можно на глазах у такой компании проиграть?