Актёрская игра Неймара заслуживает «Оскар». Лучшие фото дня

Слёзы Неймара, бразильские «усы надежды» и противоречивый поступок Шакири – в нашей фотоподборке главных моментов дня.

Сборная России продолжает готовиться к матчу с Уругваем. Вот так, например, Алексей Миранчук спасал от жары Романа Зобнина.

Арбитр матча Бразилия – Коста-Рика Бьорн Куйперс уличил Неймара в симуляции и отменил решение о назначении пенальти.

Бразилия никак не могла распечатать ворота Коста-Рики, однако в концовке исправилась и добилась победы. Отличился и Неймар, который после окончания матча несколько минут плакал, сидя на поле.

Фото : Igor Russak/Nur Photo via Getty Images

Бразильская болельщица тоже присоединилась к движению #усынадежды.

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Главным героем матча Исландия – Нигерия стал бывший «армеец» Ахмед Муса, который отличился дублем.

Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

Трогательные минуты единения игроков сборной Исландии с близкими после матча.

Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

Джердан Шакири вышел на матч со сборной Сербии в бутсах с флагом Косово и забил победный гол на 90-й минуте.

Фото: Norbert Barczyk/Press Focus/MB Media/Getty Images

Праздновала Швейцария победу под проливным дождём.

Фото: Matthias Hangst/Getty Images

Вот такую открытку с пожеланиями получили игроки сборной России от болельщиков.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Красивая фотография, говорящая о том, как футбол порой сближает противоположные культуры.

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