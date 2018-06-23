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Главная / Футбол / ЧМ по футболу 2018 /

ЧМ-2018. Лучшие фото дня. 22 июня

ЧМ-2018 - финальный раунд
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ЧМ-2018. Лучшие фото дня. 22 июня
«Чемпионат»
Фото: Francois Nel/Getty Images
Актёрская игра Неймара заслуживает «Оскар». Лучшие фото дня
Слёзы Неймара, бразильские «усы надежды» и противоречивый поступок Шакири – в нашей фотоподборке главных моментов дня.
Футбол / ЧМ по футболу 2018

Сборная России продолжает готовиться к матчу с Уругваем. Вот так, например, Алексей Миранчук спасал от жары Романа Зобнина.

Арбитр матча Бразилия – Коста-Рика Бьорн Куйперс уличил Неймара в симуляции и отменил решение о назначении пенальти.

Фото: Francois Nel/Getty Images

Бразилия никак не могла распечатать ворота Коста-Рики, однако в концовке исправилась и добилась победы. Отличился и Неймар, который после окончания матча несколько минут плакал, сидя на поле.

Фото: Igor Russak/Nur Photo via Getty Images

Бразильская болельщица тоже присоединилась к движению #усынадежды.

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Главным героем матча Исландия – Нигерия стал бывший «армеец» Ахмед Муса, который отличился дублем.

Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

Трогательные минуты единения игроков сборной Исландии с близкими после матча.

Фото: Laurence Griffiths/Getty Images
Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

Джердан Шакири вышел на матч со сборной Сербии в бутсах с флагом Косово и забил победный гол на 90-й минуте.

Фото: Norbert Barczyk/Press Focus/MB Media/Getty Images

Праздновала Швейцария победу под проливным дождём.

Фото: Matthias Hangst/Getty Images

Вот такую открытку с пожеланиями получили игроки сборной России от болельщиков.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Красивая фотография, говорящая о том, как футбол порой сближает противоположные культуры.

Календарь группового этапа чемпионата мира — 2018

Турнирная таблица чемпионата мира — 2018

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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