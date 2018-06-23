Актёрская игра Неймара заслуживает «Оскар». Лучшие фото дня

Сборная России продолжает готовиться к матчу с Уругваем. Вот так, например, Алексей Миранчук спасал от жары Романа Зобнина.
Арбитр матча Бразилия – Коста-Рика Бьорн Куйперс уличил Неймара в симуляции и отменил решение о назначении пенальти.
Бразилия никак не могла распечатать ворота Коста-Рики, однако в концовке исправилась и добилась победы. Отличился и Неймар, который после окончания матча несколько минут плакал, сидя на поле.
Бразильская болельщица тоже присоединилась к движению #усынадежды.
Главным героем матча Исландия – Нигерия стал бывший «армеец» Ахмед Муса, который отличился дублем.
Трогательные минуты единения игроков сборной Исландии с близкими после матча.
Джердан Шакири вышел на матч со сборной Сербии в бутсах с флагом Косово и забил победный гол на 90-й минуте.
Праздновала Швейцария победу под проливным дождём.
Вот такую открытку с пожеланиями получили игроки сборной России от болельщиков.
Красивая фотография, говорящая о том, как футбол порой сближает противоположные культуры.
Календарь группового этапа чемпионата мира — 2018