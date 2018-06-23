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Главная / Футбол / ЧМ по футболу 2018 /

Где смотреть матчи ЧМ, спортбары Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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Еда и алкоголь. Барные цифры ЧМ-2018
Павел Пучков
Фото: РИА Новости
Еда и алкоголь. Барные цифры ЧМ-2018
Сколько стоит выпить и поесть во время чемпионата мира.
Футбол / ЧМ по футболу 2018

Чемпионат мира для страны, которая его организует, – дорогое шоу, которое невероятно сложно окупить. Но кто точно может целый месяц зарабатывать на повышенном интересе к футболу – владельцы спортивных баров. В такие периоды даже заведения, изначально не имевшие отношения к спорту, ставят у себя телевизоры для трансляции матчей. Компания 2gis помогла «Чемпионату» узнать, сколько стоит просмотр футбола в России и где доступность трансляций наиболее высока.

Самый удобный календарь чемпионата мира по футболу
Здесь вы найдёте всё, чтобы спокойно ориентироваться в пространстве в течение ближайшего месяца.

Главное, что в выборку попали не только 11 городов, где проходит ЧМ-2018. К ним добавили 7 городов, население которых превышает 1 млн человек. И суммарно на 18 городов работает 8 тыс. баров, ресторанов и кафе с показом матчей ЧМ. Это, впрочем, лишь 40% от общего количества заведений в городах.

Понятно, что дороже всего просмотр футбола обойдётся в Москве: средний ценник за ужин под матч составляет 1240 рублей. В эту сумму входят закуска/салат, суп/горячее, десерт/напиток. Удивительно, что следом идёт на Санкт-Петербург – он вообще на четвёртом месте со средним ценником в 868 рублей. Уступает Ростову-на-Дону (928 рублей) и Сочи (915 рублей). Из городов, принимающих ЧМ, дешевле всего поужинать в Калининграде – всего 587 рублей.

Турнирная таблица чемпионата мира — 2018

В целом по России средний чек в спортбарах составляет 929 рублей. На порядок дороже (рост 55%) по сравнению с ЧМ-2014. В Бразилии средний ценник составлял 600 рублей.

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Второй факт, который невозможно было предсказать, – Москва не лидирует по проценту мест, где показывают футбол. В столице действительно больше всего спортбаров, 2636, но это лишь 47% от общего количества заведений. Зато в Волгограде футбол можно посмотреть в 52% заведений (265 точек). В Санкт-Петербурге – 44% мест показывает ЧМ-2018 (1768 спортбаров), это шестой показатель среди выбранных городов. Худший показатель у Ростова-на-Дону, здесь только едва ли не каждое пятое заведение транслирует футбол (148 спортбаров, 24%).

«Люблю футбол, но будь проклят этот чемпионат мира»
Обратная сторона непрекращающегося праздника на Никольской.

Города без чемпионата мира показывают его относительно слабо. Воронеже футбол транслируют 36% заведений (167 спортбаров), в Новосибирске – 28% (240 спортбаров). Меньше в Челябинске – 27% (164 спортбара).

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Главное удобство России для иностранных гостей – огромный выбор меню самых разных стран. Можно найти как традиционную русскую кухню, так и типичное европейское меню. Рестораны с итальянскими, кавказскими и японскими блюдами. А в Москве есть заведения с филиппинской, иранской, австралийской и пакистанской кухней.

В Санкт-Петербурге можно попробовать адыгейские, финские блюда и кухню народов Севера. В Казани, Самаре и Калининграде есть по одному заведению с еврейской кухней, в Сочи и Нижнем Новгороде – по одному с индийской. В Самаре, где Сербия обыграла Коста-Рику, можно было отметить успех в ресторане сербской кухни.

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