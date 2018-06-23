«Я думала, они аргентинцы, а оказалось — армяне». Это происходит везде

Чемпионат мира по футболу в России — это не только большой праздник, но и безостановочный, грандиозный, горячий се… Да-да, волшебство.

Чемпионат мира по футболу – это не только спорт, но и новые знакомства, которые иногда заканчиваются тоже физическими упражнениями. Правда, иногда всё выходит не так, как хотелось бы. Мы подобрали для вас самые сочные истории знакомств в городах России, принимающих матчи мундиаля. После этого кому-то даже захочется выйти на улицу и присоединиться к празднику. Или наоборот — не выходить вообще никуда.

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Армянский обман

На чемпионат мира приехало большое количество китайцев. Среди них была и 34-летняя Ван Нин. Во время фестиваля болельщиков ей посчастливилось познакомиться с двумя знойными латиноамериканцами в форме сборной Аргентины. Китаянка не знала испанский, аргентинцы не знали китайский. Пришлось общаться на ломаном английском. Но разве это помеха настоящей любви? Троица решила, что веселье лучше продолжить в номере отеля на двухместной кровати. В тесноте, да не в обиде. Во время группового секса один из молодых людей начал снимать действо на камеру мобильного телефона. Китаянке это не понравилось, и она приостановила процесс.

Ван Нин обратилась в полицию, опасаясь, что её новые друзья не удалят видео с телефона, хотя она их об этом попросила. После полицейской проверки оказалось, что двое молодых людей являются армянами из Пятигорска. Всё это время они говорили между на собой не на испанском, а на чистом армянском языке. Забавно, что китаянка вдогонку всё же дала ребятам 30 долларов на коньяк.

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«Обычно у меня два свидания в неделю. Теперь – четыре»

Но наибольшую выгоду от приезда иностранцев получают русские девушки. К тому же большинство из них не теряло времени даром и заранее подготовилось к визиту заморских гостей. Одна из них призналась, что чемпионат мира по футболу – это в первую очередь уникальная возможность познакомиться с иностранцем. Для этого она даже занималась изучением английского языка. Подруга этой девушки подготовилась ещё лучше и выучила сразу три иностранных языка. «Обычно у меня два свидания в неделю. Теперь – четыре», — скромно, но не без гордости отметила она.

После таких высказываний понимаешь, что делаешь что-то в этой жизни не так. Ах да, ещё эта же девушка заметила, что хочет разбить стереотипы о доступных и вульгарных русских женщинах, которые пропагандируются в западных фильмах и СМИ. Пожалуй, лучшего способа для этого и не найти.

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Жара в ночном клубе Ростова

Ночной клуб – традиционное место, где творится волшебство. А уж когда рядом проходит матч чемпионата мира по футболу, магия неизбежна. В Ростове один из бразильских болельщиков устроил танцевальное шоу на паркете. На него обратила внимание знойная блондинка с берегов Дона. Дальше всё как по учебнику. Он облизал девушку снизу вверх и довольно быстро забрал с дискотеки, понимая, что дальнейшие движения лучше проводить без свидетелей. К сожалению, доподлинно неизвестно, что было дальше, но точно известно, что эротические танцы не вызвали одобрения у местных посетителей ночного клуба. А зря. Ребятам ведь было хорошо.

Бразильцы перегнули палку?

А вот другие бразильцы слегка перегнули палку. По крайней мере, так считают правозащитники. Ребята засняли забавное видео на Никольской улице в Москве, где они поют песню про женский половой орган, а стоящая рядом девушка им весело и задорно подпевает, не понимая смысла слов. Казалось бы, безобидный прикол, который делал каждый, кто хоть раз пересекался с иностранцем. Он просит вас перевести что-то, вы даёте намеренно неверную трактовку, иностранец ей пользуется и попадает в смешную ситуацию. Всем хорошо. Какие проблемы?



Никто, в общем-то, и не возмущался. Кроме некоей активистки Алёны Поповой, которая потребовала разобраться с возомнившими себя непонятно кем латиноамериканцами. Её поддержали такие же активисты в Бразилии и пообещали весельчакам проблемы на родине. Теперь парням грозит чуть ли не увольнение с работы. Вот и веселись потом.