Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
A
Россия
Уругвай
Египет
Саудовская Аравия
B
Испания
Португалия
Иран
Марокко
C
Франция
Дания
Австралия
Перу
D
Хорватия
Нигерия
Исландия
Аргентина
E
Бразилия
Швейцария
Сербия
Коста-Рика
F
Мексика
Швеция
Германия
Южная Корея
G
Бельгия
Англия
Тунис
Панама
H
Сенегал
Япония
Польша
Колумбия
Матч-центр:
Главная / Футбол / ЧМ по футболу 2018 /

Бельгия-Тунис, Корея-Мексика, Германия-Швеция. Прогнозы на матчи ЧМ

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
Турнир Команды Календарь игр Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
ЧМ-2018
«Чемпионат»
Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images
«Немцы не выглядели плохо. И они будут очень злыми». Прогнозы на матчи ЧМ
Бельгия — Тунис, Корея — Мексика, Германия — Швеция. Прогнозы на матчи ЧМ.
Футбол / ЧМ по футболу 2018

В очередном туре нашего конкурса удачно выступила только команда читателей.

Олег Емельянов из Томска угадал счёт матча Сербия — Швейцария и исход встречи Бразилия – Коста-Рика. Итого — 6 очков.

Сергей Кирьяков угадал исходы матчей Бразилия – Коста-Рика и Нигерия – Исландия. Это 2 балла.

Максим Ерёмин угадал исход встречи Бразилия — Коста-Рика. 1 балл.

Таблица

Специалисты — 41
Журналисты — 35
Читатели — 17

Самый удобный календарь чемпионата мира по футболу
Здесь вы найдёте всё, чтобы спокойно ориентироваться в пространстве в течение ближайшего месяца.

Прогноз специалистов

Андрей Кобелев, известный российский футболист и тренер:

Бельгия – Тунис — 1:0
Мне понравилась игра бельгийцев, у них очень качественный состав, есть хорошие исполнители и в целом команда сбалансированная. Мне, кажется, что выиграет Бельгия.

Южная Корея – Мексика — 1:1
Я думаю, здесь будет увлекательный матч. Мне так кажется из-за отдельных моментов. Футбол, конечно, игра непредсказуемая и 90% скажут, что Мексика обыграла Германию, а значит с Кореей проблем не испытает, но я так не считаю. Наверное, будет ничья.

Германия – Швеция — 2:0
У немцев очень сильная команда и несмотря на поражение в первой игре у них было очень много голевых моментов, выходов к воротам мексиканцев через свободные пространства. Думаю, в этой игре таких эпизодов будет ещё больше.

Актёрская игра Неймара заслуживает «Оскар». Лучшие фото дня
Слёзы Неймара, бразильские «усы надежды» и противоречивый поступок Шакири – в нашей фотоподборке главных моментов дня.

Прогноз читателей

Елена Макеева (Москва):

Бельгия – Тунис — 2:1
Тунис довольно неплохо сражался с Англией, в этом матче тоже будет борьба, но победит Бельгия.

Южная Корея – Мексика — 0:1
Корейцы будут сражаться, для них поражение означает вылет. Мексике же придётся взламывать насыщенную оборону. Они справятся.

Германия – Швеция — 3:0
Немцы в конце матча с Мексикой должны были сравнивать, во втором тайме они не производили плохое впечатление, как было с Аргентиной. А теперь немцы ещё будут очень злыми.

Аргентина выдохнула, осталось вдохнуть обратно. Обзор дня ЧМ-2018
Теперь судьба Лионеля Месси и его партнёров по команде снова в их руках.

Прогноз журналистов

Галина Козлова, корреспондент «Чемпионата»:

Бельгия — Тунис — 2:0
Думаю, у Туниса нет шансов. Азар, де Брюйне и компания уверенно выглядят на старте турнира, так что своих возможностей не упустят.

Южная Корея — Мексика — 0:2
В матче с аутсайдером группы мексиканцы должны брать очки. Эта команда уже совершила подвиг, обыграв немцев — что мешает Чичарито закатить ещё парочку корейцам?

Германия — Швеция — 2:1
Боюсь, что немцы больше так не опростоволосятся, как в матче с Мексикой. Ставлю на их победу. Есть только сомнения, забьют ли шведы…

Косовские албанцы забивают Сербии за Швейцарию. Политический скандал на ЧМ-2018
Гранит Джака и Джердан Шакири устроили шум.
Комментарии (0)
Главные статьи про ЧМ-2018 - в вашей почте

Подпишитесь на рассылку и получайте самые интересные материалы портала одним письмом

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. ЧМ по футболу 2018
Все новости RSS
Партнерский контент