«Немцы не выглядели плохо. И они будут очень злыми». Прогнозы на матчи ЧМ

В очередном туре нашего конкурса удачно выступила только команда читателей.

Олег Емельянов из Томска угадал счёт матча Сербия — Швейцария и исход встречи Бразилия – Коста-Рика. Итого — 6 очков.

Сергей Кирьяков угадал исходы матчей Бразилия – Коста-Рика и Нигерия – Исландия. Это 2 балла.

Максим Ерёмин угадал исход встречи Бразилия — Коста-Рика. 1 балл.

Таблица

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Читатели — 17

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Прогноз специалистов

Андрей Кобелев, известный российский футболист и тренер:

Бельгия – Тунис — 1:0

Мне понравилась игра бельгийцев, у них очень качественный состав, есть хорошие исполнители и в целом команда сбалансированная. Мне, кажется, что выиграет Бельгия.

Южная Корея – Мексика — 1:1

Я думаю, здесь будет увлекательный матч. Мне так кажется из-за отдельных моментов. Футбол, конечно, игра непредсказуемая и 90% скажут, что Мексика обыграла Германию, а значит с Кореей проблем не испытает, но я так не считаю. Наверное, будет ничья.



Германия – Швеция — 2:0

У немцев очень сильная команда и несмотря на поражение в первой игре у них было очень много голевых моментов, выходов к воротам мексиканцев через свободные пространства. Думаю, в этой игре таких эпизодов будет ещё больше.

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Прогноз читателей

Елена Макеева (Москва):

Бельгия – Тунис — 2:1

Тунис довольно неплохо сражался с Англией, в этом матче тоже будет борьба, но победит Бельгия.

Южная Корея – Мексика — 0:1

Корейцы будут сражаться, для них поражение означает вылет. Мексике же придётся взламывать насыщенную оборону. Они справятся.

Германия – Швеция — 3:0

Немцы в конце матча с Мексикой должны были сравнивать, во втором тайме они не производили плохое впечатление, как было с Аргентиной. А теперь немцы ещё будут очень злыми.

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Прогноз журналистов

Галина Козлова, корреспондент «Чемпионата»:

Бельгия — Тунис — 2:0

Думаю, у Туниса нет шансов. Азар, де Брюйне и компания уверенно выглядят на старте турнира, так что своих возможностей не упустят.



Южная Корея — Мексика — 0:2

В матче с аутсайдером группы мексиканцы должны брать очки. Эта команда уже совершила подвиг, обыграв немцев — что мешает Чичарито закатить ещё парочку корейцам?



Германия — Швеция — 2:1

Боюсь, что немцы больше так не опростоволосятся, как в матче с Мексикой. Ставлю на их победу. Есть только сомнения, забьют ли шведы…