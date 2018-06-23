«Мы не боимся Уругвая. Всех можно обыгрывать»

Перед играми с Саудовской Аравией и Египтом на тренировку сборной России обязательно заглядывал Виталий Мутко. Тренировка перед вылетом в Самару на матч с Уругваем исключением не стала – вице-премьер появился в Новогорске в компании Александра Алаева и Сергея Прядкина.

Фото: Полина Куимова, «Чемпионат»

— Ребята всё понимают, порекомендовал продолжать в том же духе, — сказал Виталий Леонтьевич журналистам. — Задача выполнена не до конца — хотелось бы выйти с первого места в группе. Главное — это сохранить командность и дух. А дальше будем уже замахиваться на что-то большее. Если сравнивать сборную с 2008 годом, то, наверное, сейчас даже лучше. Здесь вопросы ещё в восстанавливаемости. Кто-то восстанавливается быстрее, а кто-то медленнее. Мы видим это и по играм, и по тренировкам.

Роман Зобнин, который общался с журналистами, рассказал, что Мутко пожелал сборной удачи. И сказал, что всегда с ними.

— Настроение в сборной хорошее, — начал Зобнин. — Сегодня занимались тактикой, играли в футбол. Отрабатывали моменты, которые будут с Уругваем. Готовимся по плану.

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— Сергей Игнашевич, говоря про всего один удар в створ по нашим воротам за два матча, отметил роль вашей пары с Юрием Газинским. Насколько для вас приятны эти слова?

— Приятно это слышать, тем более от Игнашевича. Но вся команда играет в обороне, играем компактно. Не могут соперники не забивать только из-за того, что мы вдвоем хорошо играем. Мы играем грамотно, отрабатываем на тренировках эти вещи. Дай Бог, чтобы дальше было так.

— Первый гол Египту начался с вашего удара. Нет обиды, что прямой удар в ворота не зашёл?

— Мне не обидно. Главное, что забили гол и команда победила. Я перед собой не ставлю задачи забивать голы, главное, чтобы команда побеждала. И я все для этого делаю.

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— К матчу с Уругваем все относятся с особым уважением. Но это же не значит, что его нельзя обыграть?

— Это чемпионат мира – здесь много сюрпризов. Слабая команда может обыграть фаворита, и наоборот. Вы сами всё видите. Мы никого не боимся. У нас есть план на игру, мы будем его придерживаться. Надеюсь, что это даст положительный результат.

— Что в игре Уругвая заставляет задуматься?

— В первую очередь, пара форвардов – Кавани и Суарес. Также у них неплохая пара центральных защитников. В целом у них очень сильный состав, на голову выше Египта.

— С кем хочется сыграть в плей-офф? Испания, Португалия, Иран?

— Не хочу загадывать. Сейчас готовлюсь к Уругваю. Как будет — так и будет.

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— Какой игрок и матч на этом турнире на вас произвели наибольшее впечатления?

— Саша Головин, — с улыбкой сказал Зобнин.

— А кроме наших?

— Не хочу никого отмечать, отмечу сборную России.

— Какими тремя словами охарактеризовали бы Самару?

— Тремя не получится. Я много времени провёл в Тольятти, вырос в школе-академии Коноплёва. Знаю, что в Самаре любят футбол. Купил детишкам из академии билеты, чтобы они сходили на футбол.

— Сколько купили?

— Секрет!

— Чего пожелал Виталий Мутко?

— Удачи. И сказал, что всегда с нами.

Также с журналистами пообщался Алексей Миранчук.

— Несколько месяцев назад «Локомотив» играл в Лиге Европы с «Атлетико», там вы столкнулись с парой центральных защитников сборной Уругвая. Как справиться с Годином и Хименесом?

— Главное – не пропустить. У них хорошая пара центральных защитников, но мы будем атаковать не по одному, а командой. У них тоже не два игрока обороняется. Можно взламывать.

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— Сегодня на встречу со сборной приехали Сергей Прядкин и Виталий Мутко. Что они сказали команде?

— Поприветствовали, проведали, пожелали удачи.

— Они остались довольны?

— Они? Надо у них спросить! – смеясь, ответил Миранчук.

— Перед каждым матчем сборная России играет в «Что? Где? Когда?». Самый сложный вопрос, который там был?

— Вчера, к сожалению, пропустил игру. На самом деле, я был в той команде, где ребята за меня отвечали. Я просто записывал вопросы.

— Но на поле с Уругваем будет не так?

— Конечно! У меня своя роль, своя задача. Игра собиралась к вечеру, поэтому я решил заняться своими делами, разнообразить досуг.

— Вы говорили, что любите поспать после тренировки…

— Поспать днём, когда хорошая тренировка – это необходимо. Сладко спится.

— Игорь Смольников говорил, что на скамейке переживаешь даже больше, чем на поле.

— Согласен, эмоций затрачиваем много. Готов ли выйти? Конечно. Все готовы, все ждут шанса.