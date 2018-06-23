В центре обсуждений в соцсетях оказалась симуляция Неймара в матче с Коста-Рикой.

«ФИФА, разберись с Джакой и Шакири!» Швейцарцы под огнём критики

«Лауреат премии «Оскар» 2019 – Неймар Джуниор».

Вот как отреагировали пользователи.

«Король драмы». Мировая пресса набросилась на Неймара Неймара затоптали за сцену в матче с Коста-Рикой, а аргентинцы устроили чуть ли не национальный праздник в честь победы Нигерии.

«Неймар и Тите занимаются капоэйрой».

А кто-то нашёл нечто похоже в поведении бразильца на это:

И на это:

Появились даже идеи, как Неймару стоит слушать гимн страны.

В такую настольную игру было бы интересно сыграть.

«Я думала, они аргентинцы, а оказалось — армяне». Это происходит везде Чемпионат мира по футболу в России — это не только большой праздник, но и безостановочный, грандиозный, горячий се… Да-да, волшебство.

«Личный настольный футбол Неймара».

Ну, и напоследок – крик души.



«Честно говоря, Неймар – самый бесящий игрок, которого я когда-либо видел на чемпионатах мира. Ужасное отношение, полный читер, который, кажется, считает себя лучше, чем на самом деле. Ненавижу так говорить, но Коутиньо лучше его в 10 раз».

В этом меме затроллить умудрились и Месси, и Неймара. Лишь Роналду выглядит здесь не хуже, чем на российских полях.

Мультфильмы предсказывают всё.



«Неймар – лучший актёр».

Наделал шуму жест Шакири и Джаки после забитых мячей в ворота Сербии. Швейцарцы албанского происхождения показали орла – символ Албании.

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«Джака и Шакири, два албанца, забили два мяча Сербии и отпраздновали изображением символа двуглавого орла. Не говорите мне, что политика и спорт должны быть разделены. Историческое действие!».

Впрочем, жест оценили не все.



«ФИФА, надеюсь, вы что-то сделаете с отвратительным поведением Джаки и Шакири, вмешавших политику (двойного орла) в празднования. Это не имеет ничего общего с игрой. Они играют за Швейцарию, не за Албанию».