«ФИФА, разберись с Джакой и Шакири!» Швейцарцы под огнём критики

«Лауреат премии «Оскар» 2019 – Неймар Джуниор».
Вот как отреагировали пользователи.
«Неймар и Тите занимаются капоэйрой».
А кто-то нашёл нечто похоже в поведении бразильца на это:
И на это:
Появились даже идеи, как Неймару стоит слушать гимн страны.
В такую настольную игру было бы интересно сыграть.
«Личный настольный футбол Неймара».
Ну, и напоследок – крик души.
«Честно говоря, Неймар – самый бесящий игрок, которого я когда-либо видел на чемпионатах мира. Ужасное отношение, полный читер, который, кажется, считает себя лучше, чем на самом деле. Ненавижу так говорить, но Коутиньо лучше его в 10 раз».
В этом меме затроллить умудрились и Месси, и Неймара. Лишь Роналду выглядит здесь не хуже, чем на российских полях.
Мультфильмы предсказывают всё.
«Неймар – лучший актёр».
Наделал шуму жест Шакири и Джаки после забитых мячей в ворота Сербии. Швейцарцы албанского происхождения показали орла – символ Албании.
«Джака и Шакири, два албанца, забили два мяча Сербии и отпраздновали изображением символа двуглавого орла. Не говорите мне, что политика и спорт должны быть разделены. Историческое действие!».
Впрочем, жест оценили не все.
«ФИФА, надеюсь, вы что-то сделаете с отвратительным поведением Джаки и Шакири, вмешавших политику (двойного орла) в празднования. Это не имеет ничего общего с игрой. Они играют за Швейцарию, не за Албанию».