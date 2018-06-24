ЧМ-2018. Англия сыграет с Панамой. LIVE!

- Англия — Панама. Текстовая трансляция
- Япония — Сенегал. Текстовая трансляция
- Польша — Колумбия. Текстовая трансляция
Онлайн:
12:45. Как сборная России готовится к матчу против Уругвая — в фотообзоре тренировки от Александра Сафонова.
12:30. Похоже, у Аргентины и в самом деле есть проблемы внутри команды. Чемпион мира 1986 года Рикардо Джусти заявил, что выбор стартового состава на матч с Нигерией будет сделан игроками сборной, а не главным тренером Хорхе Сампаоли.
12:20. Дмитрий Егоров в Нижнем Новгороде встретился с фанатами сборной Англии. Британцы довольны Россией.
12:10. Сегодня пройдут заключительные матчи второго тура группового этапа ЧМ-2018. Сборная Англии может забронировать себе место в плей-офф — для этого команде Гарета Саутгейта нужно обыграть Панаму. А вот расписание игрового дня.
12:00. Добрый день! Сегодня на чемпионате мира три матча: Англия – Панама, Япония – Сенегал, Польша – Колумбия.
Всё самое интересное за вчерашний день.