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ЧМ-2018. Англия–Панама, Япония–Сенегал, Польша–Колумбия. Онлайн. 24 июня

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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«Чемпионат»
Фото: Matthias Hangst/Getty Images
ЧМ-2018. Англия сыграет с Панамой. LIVE!
Англия – Панама, Япония – Сенегал, Польша — Колумбия. Онлайн-трансляция игрового дня чемпионата мира.
Футбол / ЧМ по футболу 2018

Онлайн:

12:45. Как сборная России готовится к матчу против Уругвая — в фотообзоре тренировки от Александра Сафонова.

12:30. Похоже, у Аргентины и в самом деле есть проблемы внутри команды. Чемпион мира 1986 года Рикардо Джусти заявил, что выбор стартового состава на матч с Нигерией будет сделан игроками сборной, а не главным тренером Хорхе Сампаоли.

Состав сборной Аргентины на матч с Нигерией выберут игроки

12:20. Дмитрий Егоров в Нижнем Новгороде встретился с фанатами сборной Англии. Британцы довольны Россией.

«Англия боялась Россию, но СМИ нам врали». Так говорят британцы
Беспорядков нет, расизма нет и политики тоже нет. Зря дома сидели.

12:10. Сегодня пройдут заключительные матчи второго тура группового этапа ЧМ-2018. Сборная Англии может забронировать себе место в плей-офф — для этого команде Гарета Саутгейта нужно обыграть Панаму. А вот расписание игрового дня.

12:00. Добрый день! Сегодня на чемпионате мира три матча: Англия – Панама, Япония – Сенегал, Польша – Колумбия.

Всё самое интересное за вчерашний день.

Германия в минуте от катастрофы. Обзор дня ЧМ-2018
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Англия — Панама. Текстовая трансляция

ЧМ-2018 - финальный раунд. Группа G. 2-й тур
24 июня 2018, воскресенье. 15:00 МСК
Англия
Панама

Япония — Сенегал. Текстовая трансляция

ЧМ-2018 - финальный раунд. Группа H. 2-й тур
24 июня 2018, воскресенье. 18:00 МСК
Япония
Сенегал

Польша — Колумбия. Текстовая трансляция

ЧМ-2018 - финальный раунд. Группа H. 2-й тур
24 июня 2018, воскресенье. 21:00 МСК
Польша
Колумбия
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