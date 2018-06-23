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ЧМ-2018. Южная Корея – Мексика – 1:2. Обзор матча

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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ЧМ-2018. Южная Корея — Мексика — 1:2
Григорий Телингатер
Фото: Hector Vivas/Getty Images
Мексика почти в 1/8 финала! Даже несмотря на глупость Рафы Маркеса
Корейцы бьют мексиканцев по ногам, но проигрывают. Отдельный праздник у Чичарито.
Футбол / ЧМ по футболу 2018

«Меня поразили мексиканцы! Их матч против немцев – это пример того, как надо играть в футбол. Но у меня только один вопрос: смогут ли они так играть дальше?» – сказал Руд Гуллит в интервью «Чемпионату».

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Судя по началу матча, вопрос Гуллита был максимально актуальным. За первый 22 минуты корейцы имели несколько шикарных моментов. Сон Хын Мин дважды бил с десяти метров. Такое ощущение, что мексиканцы не выспались. Ночью перед игрой латиноамериканские болельщики пришли к отелю и пели, мешая своей же сборной. В результате к ним спустился легендарный Рафаэль Маркес (ему уже 39 лет) и попросил шуметь в другом месте.

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После мощных контратак Кореи мексиканцы начали приходить в себя и на 25-й минуте заработали пенальти. Это Чан Хюн Су зачем-то поднял руку, когда простреливал Гуардадо. Судья посчитал, что нельзя так играть в штрафной. Даже повтор не стал смотреть. Карлос Вела с 11-ти метров пробил почти по центру, но сильно – 1:0.

Уже 28-й матч на ЧМ-2018 не обходятся без гола. Это рекорд мундиалей.

ЧМ-2018 - финальный раунд. Группа F. 2-й тур
23 июня 2018, суббота. 18:00 МСК
Южная Корея
1 : 2
Мексика
0:1 – Вела – 26 (пен), 0:2 – Эрнандес – 66, 1:2 – Мин – 90+3

Корейцы немного «поплыли». Даже в простых ситуациях ошибались с пасами. Лаюну выкатили мяч в убойной позиции, но удар пришелся чуть выше перекладины. Начали «душить» и мексиканские фанаты, у которых снова было большинство на стадионе. Когда мяч задерживался у корейцев, звучал нехилый свист.

После первого тайма красноречивей всего выглядела статистика владения мячом. Мексика – 68%, Корея – 32%. Больше пяти точных передач подряд азиатам делать тяжеловато.

Во втором тайме капитан Гуардадо пробил точно в угол, но спас рыжеволосый вратарь У. А вот с Чичарито он уже ничего не мог поделать. Мексиканский нападающий убрал на замахе защитника и не промахнулся. Для Эрнандеса этот мяч стал 50-м в сборной! Всего – 104 матча в национальной команде. Огорчает лишь, что голевая атака началась с фола мексиканцев – судья зевнул.

Как только счет стал 2:0, на поле появился центральный защитник Рафаэль Маркес. И вроде можно было отдать мяч сопернику и ловить его на контратаках, но мексиканцы продолжили владеть инициативой. Хотя одну из своих главных звезд Лосано все-таки поберегли, заменив.

На 75-й минуте Рафаэль Маркес сотворил удивительную глупость. Защитник в спокойной ситуации отдал передачу сопернику, который вышел один на один с вратарем сборной Мексики. Пас Маркеса обязан был становиться голевым, если бы кореец не начал играть пяткой.

Эпизод закончился тем, что мяч забрал Очоа, в которого въехал Ки Сун Юн. Корейцы вообще достаточно жестко били по ногам, когда не дотягивались до мяча. Судья показал четыре желтые карточки корейцам во втором тайме. Можно было и больше.

Проснулись корейцы слишком поздно. Лишь на 93-й минуте Сон классно пробил из-за пределов штрафной – 2:1. На что-то большее уже не осталось времени.

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