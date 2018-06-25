«Уругвай не ужасен, а Кавани и Суарес — топ». России будет тяжело

В случае победы над Уругваем в Самаре, России займет первое место в группе «А» и получит определенные привилегии в следующих стадиях турнира. Наш колумнист, бывший помощник главного тренера «Спартака» Роман Пилипчук, вновь разберет сильные и слабые стороны соперника команды Станислава Черчесова.

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Несмотря на непростые и минимальные победы латиноамериканцев в двух первых матчах, несмотря на кажущиеся проблемы связки форвардов Кавани-Суарес — Пилипчук уверен, что у Уругвая, в отличии от Аргентины и даже Бразилии, практически нет слабых мест.

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Кавани и Суарес. Дело не в них

«Уругвай играет в систему 4-4-2 с двумя яркими форвардами. Впрочем, по ходу она может безболезненно трансформироваться вплоть до необычной 2-2-2-4. Но об этом отдельно и позже.

У Оскара Табареса очень сбалансированная команда, которая во всех линиях имеет очень качественных и опытных игроков, которых нет смысла перечислять. Нет смысла и говорить о факторе суперзвёзд Кавани и Суареса, потому что главная сила соперника сборной России – в организованности и понимании, как вести себя в разных фазах игры.

У Уругвая есть явный алгоритм грамотно выстроенных командных действий, где очень сложно найти хоть какие-то слабые стороны.

Главное правило. «Атакуя, думаю об обороне»

Уругвай – нетипичная латиноамериканская команда. Они не бьют мяч вперёд, не передерживают его, но и не суетятся.

Начнём изучение атакующей игры от ворот, с вратаря Муслеры. Он хорош в игре ногами и всегда пытается начать атаку через двух центральных защитников, готовых к получению мяча.

При этом в оперативной близости к мячу располагаются два опорных полузащитника – Бентанкур и Весино, которые обеспечивают вариативность развития атаки и усложняют прессинг соперника.

Важно заметить, что опорные полузащитники всегда располагаются в своей зоне и являются основой структуры, трансформацию которой выполняют другие игроки.

Например, крайние защитники, которые, в свою очередь, действуют очень умно и дисциплинированно.

Если в начале развития атаки левый защитник поднимается очень высоко, то правый защитник опускается ниже, на линию с центральными. Это движение говорит о том, что Уругвай выполняет один из главных принципов современного футбола: «атакуя, думаю об обороне».

То есть при потере мяча происходит быстрое перестроение, которое при отсутствии катастрофических ошибок минимизирует возможность пострадать от прессинга или от встречной атаки.

Хаос. Внимание – на опорников

Бентанкур («Ювентус») и Весино («Интер») – рослые опорники, которые хороши во всех аспектах игры.

Вновь начнём от ворот. Один из них при начале атаки садится на линию с двумя центральными защитниками — так Уругвай получает как численное преимущество, так и возможность качественно и быстро выйти в атаку.

Важно, что Бентанкур и Весино обладают и очень хорошим вертикальным пасом, и умением делать диагонали в свободные зоны, а также своевременные передачи за спину соперникам. В конкретном эпизоде Суарес получает голевой момент уже на второй минуте.

Диагонали часто идут на крайних защитников, которые заполняют зоны за счёт сужающих в центр крайних полузащитников.

И, как мы уже говорили, защитник, располагающийся на противоположном фланге, в этой фазе наступления держит линию с центром обороны. Так формируется псевдохаос, на самом деле полностью контролируемый Уругваем.

Удушье. Переход на тактику 2-2-2-4

Хаос дополняется игрой крайних полузащитников, которые при позиционной атаке умело сужают в центр, занимая позиции чуть выше опорников. В этот момент они в том числе выполняют роль плеймекеров, которые подключают как форвардов, так и фланговых защитников.

В случае же если диагонали выполняют опорники, фланговые полузащитники занимают позиции на подборе – так схема окончательно трансформируется в 2-2-2-4.

Переходы эти удаются Уругваю очень грамотно, игроки обладают нужными качествами, а умелые перестроения способтвуют успешному прессингу и минимизируют возможность быстрой ответной атаки.

Прессинг. Неленивые звёзды

До этого мы говорили об эпизодах, когда мячом владеет Уругвай. Теперь же расмотрим случаи, когда атаковать пытается соперник.

Уругвай хорош тем, что обороняется на всех участках поля, причём делает это очень рационально. Активный прессинг начинается с Кавани и Суареса — независимо от того, где они находятся. Накрывая игроков соперника, они заставляют их играть быстро, не дают времени на принятие решения, заставляя ошибаться в вертикальных передачах.

При этом оба обладают полным набором качеств, чтобы при отборе мяча тут же бросить в прорыв партнёра. В данном случае Саудовская Аравия спасалась фолом.

За счёт насыщения практически всех зон Уругвай быстро переходит как из обороны в атаку, так и из атаки в оборону. Причём, с одной стороны прессинг должен выматывать, но в случае с Уругваем коэффициент затраченной энергии мал, потому что качественные игроки во всех линиях знают, как перемещаться и где вступать в отбор. Это происходит не только из-за тренерских рекомендаций, но и на уровне футбольных инстинктов.

Кавани и Суарес не ведут себя как вальяжные звёзды – они работают весь матч, ставя на первое место командное, а не личное.

Команда поддерживает форвардов очень грамотно и своевременно.

И так – в течение всего матча.

Так как прессинг выполняется во всех зонах, то соперник постоянно уязвим. Любой сборной нужно всегда думать об обороне и избегать больших зон между центральных защитников, куда всегда готовы двинуться не только Суарес с Кавани, но и смещающиеся в центр крайние полузащитники. Любое расслабленное действие с соперниками такого уровня чревато.

Оборона. Остра как атака

Основой принцип современного футбола – насыщение той зоны, где находится мяч. Уругвай следует тенденции практически идеально. При обороне команда выстраивает тройной эшелон.

И чем ближе мяч к воротам Уругвая, тем компактнее действует команда, практически лишая соперника возможности продолжения атаки. Игроки обладают отличным пониманием эпизодов и достаточными физическими возможностями, чтобы перемещаться успевать реагировать также и на длинные переводы.

В итоге соперник оказывается выжатым, и мяч переходит к Уругваю. (Кроме того, важно отметить и квалификацию центральных защитников, которые также замечательно действуют во всех аспектах оборонительной игры.)

Ну и главное, отбирая мяч, в благоприятной ситуации Уругвай тут же переходит в атаку. Опорник получает мяч, поднимает голову и мгновенно выполняет качественный пас, о чём мы говорили вначале.

А дальше: Суарес выполняет отвлекающий манёвр, крайний правый полузащитник занимает его позицию, Кавани работает на подборе и так далее. При этом вся команда продолжает думать об обороне.

Вывод

Получается, что низкая результативность Уругвая связана не с плохой формой Кавани и Суареса – они топ-форварда, которые сейчас в полном порядке и много работают.

Ни при чем здесь и их видимая одноплановость – примы ПСЖ и «Барселоны» наоборот демонстрируют, что способны действовать очень вариативно.

Нет смысла говорить и об общих проблемах команды.

Уругвай не ужасен – напротив. Это очень хорошая, дисциплинирован и организованная команда, которая в ходе турнира будет прогрессировать.

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