Das ist fantastisch!!! Невероятный удар Крооса спас Германию

Озил – вне основы

Прогноз популярного немецкого издания Bild насчёт изменений в стартовом составе сборной Германии не подтвердился, тем не менее главный тренер действующих чемпионов мира Йоахим Лёв действительно сделал несколько перестановок по сравнению с неудачным матчем против Мексики. Восстановившийся Йонас Хектор отправил на скамейку запасных неэффективного Марвина Платтенхардта, Антонио Рюдигер появился вместо травмированного Матса Хуммельса (проблемы с шеей), Себастьян Руди вышел на позиции отдавшего мексиканцам центр поля Сами Хедиры, а Марко Ройс заменил в группе атаки слабого Месута Озила. То ли Лёва совсем разочаровала форма плеймейкера лондонского «Арсенала», то ли он на фоне плохой игры Озила прислушался к громким политическим заявлениям.

В два защитника

Сборная Германии, по сути, начала матч, проигрывая Швеции, и в этой ситуации команда Лёва с первых минут устроила такой штурм ворот соперника, словно шла уже самая концовка. Немцы быстро двигали мяч из одной части поля в другую, а, главное, находили возможность доставлять его в штрафную, несмотря на то, что шведы защищались в две линии глубоко и очень плотно. Фланговые защитники Джошуа Киммих и Хектор превратились в крайних форвардов, так что в обороне у бундестим оставались лишь два центральных защитника. Полузащитнику «Краснодара» Виктору Классону было сложно успевать за рывками Хектора, который нанёс первые два удара сборной Германии. Киммих в свой зоне напрягал «немецкий треугольник» Аугустинсон – Экдаль – Форсберг: эти три шведа выступают соответственно за «Вердер», «Гамбург» и «РБ Лейпциг». Немцы наиграли на ценный быстрый гол, но им не повезло.

Если Лёв и будет жалеть о своём выборе, то о Вагнере, а не о Зане Германия на грани пропасти. Уже сегодня их устроит только победа.

VAR ворует

Сборная Швеции выстояла, и в первой же опасной контратаке заработала пенальти. Вернее, должна была заработать. Неточная передача при выходе из обороны склонного к авантюрам Рюдигера завершился тем, что Маркус Берг выскочил один на один с Мануэлем Нойером. Страховавший партнёра Жером Боатенг помешал пробить нападающему, ударив того по ноге. Шведы просили судью Шимона Марциняка посмотреть повтор, на котором фол Боатенга хорошо виден. Поляк их не услышал. В очередной раз возникает вопрос, как на чемпионате мира используют систему VAR. Зачем нужны повторы, если кому-то они дарят пенальти, а у кого-то нагло воруют?

«Хоккейный период» за Швецией

Немцы после мощного дебюта чуть-чуть ослабили хватку, а потом их сбила с ритма травма Руди. Опорному полузащитнику неумышленно разбили нос в единоборстве, и в результате сборная Германии около пяти минут играла вдесятером. Шведы получили долгое большинство, как в хоккее, что дало им владение мячом. Тем более Швеция – хоккейная страна, там никого не нужно учить реализации численного преимущества. И команда Янне Андерсона забила! Правда, в тот момент на поле уже находился Илкай Гюндоган, поменявший Руди. Но в любом случае сборная Германии ещё не успела отдышаться, перестроиться. Кросс «обрезал», организовав контрвыпад соперника, и вместе с Рюдигером не закрыл зону для Ола Тойвонена. Возможно, немцам в этом эпизоде как раз не хватило Руди. Или Хедиры. Почему-то Лёв выпустил в пару к Кроосу именно Гюндогана, а не более оборонительного полузащитника.

Удаление Боатенга

«Пожарная тревога» заставила Лёва спасаться в панике. Что мог сделать в ситуации на грани катастрофы тренер сборной Германии? Например, вернуться к тактике с классическим центрфорвардом. Лёв поднял со скамейки Марио Гомеса. Любопытно, что он заменил Дракслера, а Тимо Вернера передвинул на левый фланг. Решение принесло плоды уже на первых минутах второго тайма: Вернер переиграл одного крайнего защитника (Лустига), а Ройс опередил другого (Аугустинсона). Чемпионы мира сравняли счёт и опять насели на ворота Робина Ольсена: иногда голкиперу помогала только удача.

Смешно утверждать, что сборной Германии недостаёт класса, однако её игроки промахивались из самых выгодных положений. Видимо, из-за спешки, нервов. Хуже того, на 82-й минуте немцы потеряли справедливо удалённого за вторую жёлтую карточку Боатенга. Но Марио Гомес, Юлиан Брандт и другие не забивали, когда, казалось, гол точно будет. И всё-таки второе большинство шведы проиграли. На 90+5-й минуте Кроос спас Германию от досрочного вылета, которого в случае ничьи было бы, скорее всего, не избежать.

Вот он, чемпионский немецкий характер!