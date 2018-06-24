Германия додавила по делу. Защищаться так, как Швеция, – кошмар

Футбол удивителен тем, что один кручёный удар на 95-й минуте сделает тебя героем – всем будет плевать, что ты скрипел несмазанной телегой предыдущие 94. Моя твит-лента забита словами, какой Тони Кроос гений. Даже профессиональным аналитикам хватает одного удара, чтобы забыть всё, что было до: Кроос был худшим игроком сборной Германии, лично привёз на ворота «бундесманншафт» три опасные атаки, а в голе Олы Тойвонена стал антигероем дважды. Когда отдал пас через шведскую прессинг-ловушку и когда дал закинуть себе мяч за спину.

Героем матча больше заслужил стать Марко Ройс, для которого чемпионат мира наконец-то становится полноценным (даже без травмы!). Или Тимо Вернер, шикарно отработавший второй тайм в левом полуфланге. Или добавивший мощи в чужой штрафной Марио Гомес. Или Йозуа Киммих с большим объёмом качественных фланговых передач.

Однако такой большой спектр потенциальных героев матча сборной Германии формирует другой тезис. Избитое клише «команда играет так, как ей позволяет соперник» отлично отражает суть сочинского матча. Швеция позволила слишком много для команды, которая ставит на компактность, качество игры без мяча, садится за линию мяча в десять человек, а на свою треть поля – в 8-9. Чёрт с ней, с пропавшей контригрой – Швеция в первую очередь очень слабо защищалась:

1. Главное, чего добивался Янне Андерссон – сделать сложнее продвижение мяча на свою треть поля за счёт включений Крооса и Боатенга, тащивших мяч вперёд. При этом движение Классона на Крооса провоцировало создание численного преимущества на его фланге, куда ускорялись Хектор, Ройс и куда смещался Вернер. Йоахим Лёв явно перевёл игру налево, пользуясь недостатком шведского прессинга, и Андерссон не отреагировал на качественный тактический ответ оппонента. Большую часть остроты Швеция дала создать именно слева.

2. В комментариях часто любят писать, что скриншоты в моих текстах вырваны из контекста – пусть будет ещё один такой же:

Швеция во втором тайме – в одном скриншоте. Две линии выстроены достаточно глубоко, но между ними спокойно открывается Томас Мюллер. Кроос даже не сразу выдал пас Мюллеру на пространство, немного покатал мяч в ногах, но увидел, что Экдаль и Ларссон не задумались перекрыть направление паса на Мюллера, а Линделёф – выдернуться на раумдойтера.

Вроде бы играя в очень оборонительный футбол, Швеция часто давала ломать свои линии и качественно доводить атаки до штрафной. Так защищаться нельзя.

3. Швеция очень слабо сыграла на подборах. После выигранных подборов Германия лишь однажды создала момент (бил Тони Кроос, случился неприятный рикошет от Линделёфа), но часто выигрывала мяч и продолжала давление. Швеция слишком вжималась в штрафную, проигрывала подбор и вжималась ещё сильнее – так тоже не должно быть, когда вы строите игру от защиты.

4. Поплыл и Янне Андерссон. Он выпустил Гвидетти и Телина явно под прессинг-задачи, а красная карточка Боатенга даже упростила задачу: структура начала атаки немцев сократилась до двух игроков. Перекрытие линий передач для каждого создало бы Германии проблемы. Вместо этого и Гвидетти, и Телин сделали по одному резкому ускорению в прессинг, а потом резко пропали – их настройки сбились на командный режим «бей подальше».

Прагматичный футбол при недостатке мастерства может быть качественным. Исландия оставляет меньше свободных зон и бесхозных мячей, очень качественно оборонялась сборная Ирана. Но глубоко садиться и убивать игру соперника – немного разное. Шведы сегодня ещё раз доказали этот тезис. Да, Германия не создала против шведов ни одного явного голевого момента по терминологии Opta, но здесь есть и ошибки операторов статистики (голевой удар Марко Ройса – что, если не явный шанс?), и статистический обман, вызванный атаками без ударов. Они у немцев получались весь второй тайм.

И да, если кто забыл: в стыковых матчах у Швеции была похожая история. Даже безыдейная сборная Италии тогда создала против массированной защиты шведов достаточно, чтобы поехать на чемпионат мира.

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