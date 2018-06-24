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Главная / Футбол / ЧМ по футболу 2018 /

Реакция соцсетей на фантастическую победу сборной Германии над Швецией

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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Анатолий Романов
Фото: Stu Forster/Getty Images
Линекер изменил свою знаменитую фразу про немцев. Теперь она выглядит так
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Футбол / ЧМ по футболу 2018

Потрясающая победа сборной Германии над Швецией, которую команда Йоахима Лёва добыла в меньшинстве на пятой добавленной минуте, не оставила равнодушным футбольный мир. В «твиттере» масса комментариев и мемов на эту тему.

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Конечно же, не остался в стороне экс-нападающий сборной Англии Гари Линекер. Автор знаменитой фразы «в футбол играют 22 человека, а побеждают всегда немцы» дополнил свою мысль.

«Футбол – простая игра: 22 человека гоняют мяч на протяжении 82 минут и немцы теряют удалённого игрока. Так что 21 человек гоняет мяч ещё 13 минут, и, в конце концов, сборная Германии непонятно как побеждает», – написал Линекер.

Реакцию болельщиков сборной Германии на победный гол Тони Крооса лучше всего передаёт лицо этого человека.

Забивая, Кроос примерно так следил за полётом мяча:

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