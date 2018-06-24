При каких условиях Бразилия и Германия встретятся в 1/8 финала. Расклады

Уже на первой стадии плей-офф мы можем увидеть потрясающее по своей вывеске противостояние.

Чемпионат мира продолжает преподносить сюрпризы. Не успели мы оправиться от того факта, что сборная Аргентины почти покинула турнир, как случилась новая история. Сборная Германии висела на волоске от почти гарантированного вылета, но фантастический штрафной Тони Кросса позволил немцам приобрести три очка. После победы над Швецией немцы занимают второе место в своей группе вслед за Мексикой. А это значит, что уже в 1/8 финала мы можем увидеть грандиозное противостояние – Бразилия — Германия. В группах обеих команд остался последний групповой тур.

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Сборная Бразилии занимает первое место в группе E, Германия — второе в группе F

Для этого сценария должно случиться следующее: Бразилия должна сыграть против Сербии так, чтобы не упустить преимущество в один мяч разницы над Швейцарией. В таком случае Бразилия гарантированно займёт первое место. Прямо сейчас у бразильцев и швейцарцев по четыре очка, но за счёт позднего гола Неймара против Коста-Рики разница Бразилии лучше.

Неймар — первый на этом ЧМ, кого поймали на симуляции. После матча он плакал Судью обмануть можно. Систему VAR — нет. Однако Бразилия всё равно победила.

Германия займёт второе место, если Мексика не проиграет Швеции, а сами немцы обыграют Южную Корею. Если немцы вдруг оступятся и сыграют с Кореей вничью, то на втором месте их удержит только победа Мексики над шведами.

Сборная Германии занимает первое место в группе F, Бразилия — второе в группе E

Впрочем, существует более фантастический вариант, при котором везунчиками могут оказаться уже жители Санкт-Петербурга. Для этого сборная Германии должна обыгрывать сборную Южной Кореи с разницей минимум в два мяча и надеяться на минимальную победу шведов над Мексикой. В таком случае Германия станет первой благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.

Германия додавила по делу. Защищаться так, как Швеция, – кошмар У вечернего матча в Сочи – очень несправедливый герой, но очень справедливая развязка.

Бразилии никак нельзя проигрывать Сербии — в таком случае шансы на их выход из группы станут мизерными. Вторыми же бразильцы будут, если сыграют вничью, а Швейцария выиграет. Либо бразильцы одержат победу над сербами, но швейцарцы обыграют Коста-Рику с разницей на два мяча больше. Если всё сложится именно так, то матч Германия — Бразилия пройдёт 3 июля в Санкт-Петербурге.

Матчи третьего тура обеих групп пройдут 27 июля. Причём игры в группе сборной Германии стартуют раньше, значит всё будет в руках команд группы E.

Турнирная таблица чемпионата мира — 2018