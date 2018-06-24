«Все ждут лёгкой победы Англии». Прогнозы на матчи ЧМ-2018

Для начала хотим извиниться. В позапрошлый игровой день мы перепутали счёт у Сергея Кирьякова: на матч Нигерия – Исландия уважаемый эксперт ставил не 1:0, а 0:1. При подсчёте очков это вылилось в дополнительный балл для команды специалистов. Устраняем несправедливость.

Самый удобный календарь чемпионата мира по футболу Здесь вы найдёте всё, чтобы спокойно ориентироваться в пространстве в течение ближайшего месяца.

Вчера Галина Козлова угадала счёт матча Германия — Швеция и исходы остальных матчей. Итог — 7 очков.

Елена Макеева из Москвы угадала разницу в игре Южная Корея – Мексика и исходы остальных матчей. Это 5 баллов.

Андрей Кобелев угадал исходы матчей Бельгия – Тунис и Германия – Швеция. Это 2 очка.

Таблица

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Мексика почти в 1/8 финала! Даже несмотря на глупость Рафы Маркеса Корейцы бьют мексиканцев по ногам, но проигрывают. Отдельный праздник у Чичарито.

Прогноз специалистов

Андрей Канчельскис, известный российский футболист:

Англия – Панама — 3:0

Англия очень сильная и опытная команда. О Панаме на чемпионате мира я услышал впервые и англичане в этом матче не должны испытать особых трудностей.



Япония – Сенегал — 1:1

Японцы хоть и фавориты, но мне кажется, что будет ничья. Две команды одинаково уровня. Скорее всего, разойдутся миром.



Польша – Колумбия — 2:1

У Колумбии хорошая команда, интересная игра. Поляки в первом матче проиграли. Им теперь некуда деваться, нужно побеждать и, мне кажется, что они сделают определённые выводы, перестановки и выиграют с минимальным счётом.

Бельгия в порядке. Она забила столько же, сколько Россия А Лукаку сравнялся по количеству забитых мячей с Криштиану.

Прогноз читателей

Андрей Терентьев (Санкт-Петербург):

Англия — Панама — 2:0

С Панамой, думаю, Англия справится без проблем. Североамериканская команда явно самая слабая здесь. Ну, может, за исключением Саудовской Аравии.

Япония — Сенегал — 1:1

Эти команды неожиданно выиграли первые матчи и получили отличные шансы оставить за бортом Колумбию и Польшу. Ничья в этом матче для обеих команд будет выгодным результатом.

Польша — Колумбия — 1:1

Обе команды захотят реабилитироваться за первый тур, но при этом будут играть с опаской, ведь поражение — это конец.

«Англия боялась Россию, но СМИ нам врали». Так говорят британцы Беспорядков нет, расизма нет и политики тоже нет. Зря дома сидели.

Прогноз журналистов

Андрей Панков, корреспондент «Чемпионата»:

Англия — Панама — 3:1

Если судить по первому туру чемпионата мира, Панама показалась мне самой слабой командой турнира. Думаю, игроки понимают, что им мало, что светит и будут играть в своё удовольствие. У англичан же мотивация — обеспечить выход в плей-офф. Жду лёгкую победу команды Саутгейта. Но с учётом их проблем в обороне, они от Панамы пропустят. Ставлю на 3:1.



Япония — Сенегал — 0:2

Матч двух неожиданных лидеров своей группы. Победитель матча почти гарантирует себе выход в плей-офф. Рубка будет страшная. Но предпочтительнее в этой встрече смотрится Сенегал. Если Япония еле справилась с играющей весь матч в меньшинстве Колумбией, то африканская команда очень уверенно разобралась с крепкой Польшей. Победа 2:0 Мане и компании. Должна же хоть одна африканская команда проявить себя со знаком плюс на этом турнире.



Польша — Колумбия — 1:2

Главный матч дня. Обе команды неожиданно превратились в аутсайдеров группы после первого тура и оказались в критическом положении. Тот, кто проиграет сегодня, лишится всех шансов на выход в 1/8 финала. Игра будет не на жизнь, а на смерть. Отдам предпочтение сборной Колумбии. Хамес Родригес должен появиться в старте, а игроки не должны теперь так глупо удаляться, как было в игре против Японии. Победа Колумбии — 2:1.