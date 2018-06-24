Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
A
Россия
Уругвай
Египет
Саудовская Аравия
B
Испания
Португалия
Иран
Марокко
C
Франция
Дания
Австралия
Перу
D
Хорватия
Нигерия
Исландия
Аргентина
E
Бразилия
Швейцария
Сербия
Коста-Рика
F
Мексика
Германия
Швеция
Южная Корея
G
Бельгия
Англия
Панама
Тунис
H
Япония
Сенегал
Польша
Колумбия
Матч-центр:
Главная / Футбол / ЧМ по футболу 2018 /

Англия-Панама, Япония-Сенегал, Польша-Колумбия. Прогнозы на матчи ЧМ-2018

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
Турнир Команды Календарь игр Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
ЧМ-2018
«Чемпионат»
Фото: Matthias Hangst/Getty Images
«Все ждут лёгкой победы Англии». Прогнозы на матчи ЧМ-2018
Англия — Панама, Япония — Сенегал, Польша — Колумбия. Прогнозы на матчи ЧМ-2018
Футбол / ЧМ по футболу 2018

Для начала хотим извиниться. В позапрошлый игровой день мы перепутали счёт у Сергея Кирьякова: на матч Нигерия – Исландия уважаемый эксперт ставил не 1:0, а 0:1. При подсчёте очков это вылилось в дополнительный балл для команды специалистов. Устраняем несправедливость.

Самый удобный календарь чемпионата мира по футболу
Здесь вы найдёте всё, чтобы спокойно ориентироваться в пространстве в течение ближайшего месяца.

Вчера Галина Козлова угадала счёт матча Германия — Швеция и исходы остальных матчей. Итог — 7 очков.

Елена Макеева из Москвы угадала разницу в игре Южная Корея – Мексика и исходы остальных матчей. Это 5 баллов.

Андрей Кобелев угадал исходы матчей Бельгия – Тунис и Германия – Швеция. Это 2 очка.

Таблица

Специалисты — 42
Журналисты — 42
Читатели — 22

Das ist fantastisch!!! Невероятный удар Крооса спас Германию
Фантастическая победа сборной Германии в Сочи!
Мексика почти в 1/8 финала! Даже несмотря на глупость Рафы Маркеса
Корейцы бьют мексиканцев по ногам, но проигрывают. Отдельный праздник у Чичарито.

Прогноз специалистов

Андрей Канчельскис, известный российский футболист:

Англия – Панама — 3:0
Англия очень сильная и опытная команда. О Панаме на чемпионате мира я услышал впервые и англичане в этом матче не должны испытать особых трудностей.

Япония – Сенегал — 1:1
Японцы хоть и фавориты, но мне кажется, что будет ничья. Две команды одинаково уровня. Скорее всего, разойдутся миром.

Польша – Колумбия — 2:1
У Колумбии хорошая команда, интересная игра. Поляки в первом матче проиграли. Им теперь некуда деваться, нужно побеждать и, мне кажется, что они сделают определённые выводы, перестановки и выиграют с минимальным счётом.

Бельгия в порядке. Она забила столько же, сколько Россия
А Лукаку сравнялся по количеству забитых мячей с Криштиану.

Прогноз читателей

Андрей Терентьев (Санкт-Петербург):

Англия — Панама — 2:0
С Панамой, думаю, Англия справится без проблем. Североамериканская команда явно самая слабая здесь. Ну, может, за исключением Саудовской Аравии.

Япония — Сенегал — 1:1
Эти команды неожиданно выиграли первые матчи и получили отличные шансы оставить за бортом Колумбию и Польшу. Ничья в этом матче для обеих команд будет выгодным результатом.

Польша — Колумбия — 1:1
Обе команды захотят реабилитироваться за первый тур, но при этом будут играть с опаской, ведь поражение — это конец.

«Англия боялась Россию, но СМИ нам врали». Так говорят британцы
Беспорядков нет, расизма нет и политики тоже нет. Зря дома сидели.

Прогноз журналистов

Андрей Панков, корреспондент «Чемпионата»:

Англия — Панама — 3:1
Если судить по первому туру чемпионата мира, Панама показалась мне самой слабой командой турнира. Думаю, игроки понимают, что им мало, что светит и будут играть в своё удовольствие. У англичан же мотивация — обеспечить выход в плей-офф. Жду лёгкую победу команды Саутгейта. Но с учётом их проблем в обороне, они от Панамы пропустят. Ставлю на 3:1.

Япония — Сенегал — 0:2
Матч двух неожиданных лидеров своей группы. Победитель матча почти гарантирует себе выход в плей-офф. Рубка будет страшная. Но предпочтительнее в этой встрече смотрится Сенегал. Если Япония еле справилась с играющей весь матч в меньшинстве Колумбией, то африканская команда очень уверенно разобралась с крепкой Польшей. Победа 2:0 Мане и компании. Должна же хоть одна африканская команда проявить себя со знаком плюс на этом турнире.

Польша — Колумбия — 1:2
Главный матч дня. Обе команды неожиданно превратились в аутсайдеров группы после первого тура и оказались в критическом положении. Тот, кто проиграет сегодня, лишится всех шансов на выход в 1/8 финала. Игра будет не на жизнь, а на смерть. Отдам предпочтение сборной Колумбии. Хамес Родригес должен появиться в старте, а игроки не должны теперь так глупо удаляться, как было в игре против Японии. Победа Колумбии — 2:1.

«Ждали попасть в полицейское государство. Вялая полиция стала откровением»
Никольскую улицу захватили болельщики. Что об этом пишут мировые СМИ?
Комментарии (0)
Главные статьи про ЧМ-2018 - в вашей почте

Подпишитесь на рассылку и получайте самые интересные материалы портала одним письмом

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. ЧМ по футболу 2018
Все новости RSS
Партнерский контент