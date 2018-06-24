Германия в минуте от катастрофы. Обзор дня ЧМ-2018

Но обо всём по порядку…
Утро на «Чемпионате» открылось галереей самых ярких фото предыдущего дня. Главным её персонажем стал бразилец Неймар.
За его картинное падение в штрафной сборной Коста-Рики Неймара не ругал только ленивый.
Сборная Нидерландов знаменитого Руда Гуллита не прошла отбор на турнир в Россию, но без темы чемпионата мира в эксклюзивном интервью со знаменитым голландцем не обошлось. Почитайте – там не только об этом.
Рефреном прогноза на три матча дня стала вероятность победы Мексики над Южной Кореей. В неё верили не все, тогда как в успехе немцев в игре со шведами никто не сомневался. А ведь как оно сложилось-то…
Тем временем, сборная России продолжила подготовку к матчу с Уругваем. Репортаж с очередной тренировки команды Черчесова читайте по ниже приведённой ссылке.
За несколько часов до матча Германия – Швеция наш обозреватель Антон Михашёнок проанализировал инсайдерскую версию состава команды Йоахима Лёва, добытую журналистами немецкого издания Bild.
Первая же игра дня получилась самой результативной на чемпионате мира. Сборная Бельгии одержала вторую крупную победу подряд, разгромив команду Туниса со счётом 5:2.
Восхищённый красивой атакующей игрой бельгицев, обозреватель «Чемпионата» Павел Пучков сочинил оду, посвящённую великолепному Эдену Азару.
Мексика не испытала серьёзных проблем во встрече с Южной Кореей. Даже на последних минутах, когда пропустила от соперника один мяч, хотя из-за него результат на табло получился не таким убедительным.
Настоящим же украшением дня стал поединок Германия – Швеция, в котором немцы вырвали столь нужную им победу на пятой добавленной минуте, играя в меньшинстве. Как это было – в материале Андрея Романова.
Впрочем, наш обозреватель Сергей Титов считает, что успех немецкой команды – закономерен. И рассказал почему.
Если же вам скучна футбольная аналитика, то за эмоциями после матча Германия – Швеция обращайтесь сюда.
Что ж, обсуждение тяжелейшей победы немцев над шведами наверняка станет основной темы первой половины завтрашнего дня. Ну, а затем борьбу за выход в плей-офф чемпионата мира продолжат команды групп G и Н.