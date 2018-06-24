Фантастическая развязка поединка в Сочи стала главным событием десятого дня чемпионата мира.

Германия в минуте от катастрофы. Обзор дня ЧМ-2018

Но обо всём по порядку…



Утро на «Чемпионате» открылось галереей самых ярких фото предыдущего дня. Главным её персонажем стал бразилец Неймар.

Актёрская игра Неймара заслуживает «Оскар». Лучшие фото дня Слёзы Неймара, бразильские «усы надежды» и противоречивый поступок Шакири – в нашей фотоподборке главных моментов дня.

За его картинное падение в штрафной сборной Коста-Рики Неймара не ругал только ленивый.

«Король драмы». Мировая пресса набросилась на Неймара Неймара затоптали за сцену в матче с Коста-Рикой, а аргентинцы устроили чуть ли не национальный праздник в честь победы Нигерии.

Сборная Нидерландов знаменитого Руда Гуллита не прошла отбор на турнир в Россию, но без темы чемпионата мира в эксклюзивном интервью со знаменитым голландцем не обошлось. Почитайте – там не только об этом.

Руд Гуллит – о штанах Харина, славе Промеса и увольнении из «Терека» А ещё про посиделки с Петреску, голы Дасаеву и пугающие перелёты по России.

Рефреном прогноза на три матча дня стала вероятность победы Мексики над Южной Кореей. В неё верили не все, тогда как в успехе немцев в игре со шведами никто не сомневался. А ведь как оно сложилось-то…

«Вы правда думаете, что Мексика легко справится с Кореей?». Прогнозы на матчи ЧМ Бельгия — Тунис, Корея — Мексика, Германия — Швеция. Прогнозы на матчи ЧМ.

Тем временем, сборная России продолжила подготовку к матчу с Уругваем. Репортаж с очередной тренировки команды Черчесова читайте по ниже приведённой ссылке.

«Главное — сохранить дух. А дальше будем уже замахиваться на большее» Сборная России готовится к третьему матчу группового этапа.

За несколько часов до матча Германия – Швеция наш обозреватель Антон Михашёнок проанализировал инсайдерскую версию состава команды Йоахима Лёва, добытую журналистами немецкого издания Bild.

Если Лёв и будет жалеть о своём выборе, то о Вагнере, а не о Зане Германия на грани пропасти. Уже сегодня их устроит только победа.

Первая же игра дня получилась самой результативной на чемпионате мира. Сборная Бельгии одержала вторую крупную победу подряд, разгромив команду Туниса со счётом 5:2.

Бельгия в порядке. Она забила столько же, сколько Россия А Лукаку сравнялся по количеству забитых мячей с Криштиану.

Восхищённый красивой атакующей игрой бельгицев, обозреватель «Чемпионата» Павел Пучков сочинил оду, посвящённую великолепному Эдену Азару.

Бельгия заберёт медали ЧМ-2018. Азар затащит Лучший полузащитник турнира и главная звезда своей команды.

Мексика не испытала серьёзных проблем во встрече с Южной Кореей. Даже на последних минутах, когда пропустила от соперника один мяч, хотя из-за него результат на табло получился не таким убедительным.

Мексика почти в 1/8 финала! Даже несмотря на глупость Рафы Маркеса Корейцы бьют мексиканцев по ногам, но проигрывают. Отдельный праздник у Чичарито.

Настоящим же украшением дня стал поединок Германия – Швеция, в котором немцы вырвали столь нужную им победу на пятой добавленной минуте, играя в меньшинстве. Как это было – в материале Андрея Романова.

Das ist fantastisch!!! Невероятный удар Крооса спас Германию Фантастическая победа сборной Германии в Сочи!

Впрочем, наш обозреватель Сергей Титов считает, что успех немецкой команды – закономерен. И рассказал почему.

Германия додавила по делу. Защищаться так, как Швеция, – кошмар У вечернего матча в Сочи – очень несправедливый герой, но очень справедливая развязка.

Если же вам скучна футбольная аналитика, то за эмоциями после матча Германия – Швеция обращайтесь сюда.

Линекер изменил свою знаменитую фразу про немцев. Теперь она выглядит так Соцсети взорвала фантастическая развязка матча в Сочи.

Что ж, обсуждение тяжелейшей победы немцев над шведами наверняка станет основной темы первой половины завтрашнего дня. Ну, а затем борьбу за выход в плей-офф чемпионата мира продолжат команды групп G и Н.

