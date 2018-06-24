«А побеждают всегда немцы!» Главные кадры игрового дня ЧМ-2018

Феерия бельгийцев в Москве, шедевр Крооса и самая колоритная болельщица Мексики – в нашей фотоподборке.

Бельгия и Тунис провели самый результативный матч на этом чемпионате мира – встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу «красных дьяволов».

Эден Азар и Ромелу Лукаку отличились дублями.

Вот так жёстко стюарды пресекли попытку тунисского болельщика прорваться на поле.

Странный боди-арт становится всё популярнее среди болельщиков.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Погода дня: второй тайм матча Бельгия – Тунис прошёл под проливным дождём, но при этом ярко светило солнце.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Контраст болельщиц сборной России и сборной Бельгии.

Все эмоции сборной Мексики в матче с командой Южной Кореи в одном фото.

Фото: Elsa/Getty Images

Ещё одно доказательство того, что у Мексики самые колоритные болельщики.

Фото: Clive Mason/Getty Images

Если вы ещё не видели невероятный победный гол сборной Германии, который забил Тони Кроос, чем вы вообще вчера занимались?

Фото: Сергей Апенькин, “Чемпионат”

Фото: РИА Новости

Фото: Michael Steele/Getty Images

Необычный головной убор бельгийской болельщицы.

Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»