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ЧМ-2018. Лучшие фото дня. 23 июня

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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ЧМ-2018. Лучшие фото дня. 23 июня
«Чемпионат»
Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images
«А побеждают всегда немцы!» Главные кадры игрового дня ЧМ-2018
Феерия бельгийцев в Москве, шедевр Крооса и самая колоритная болельщица Мексики – в нашей фотоподборке.
Футбол / ЧМ по футболу 2018

Бельгия и Тунис провели самый результативный матч на этом чемпионате мира – встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу «красных дьяволов».

Эден Азар и Ромелу Лукаку отличились дублями.

Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

Вот так жёстко стюарды пресекли попытку тунисского болельщика прорваться на поле.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Странный боди-арт становится всё популярнее среди болельщиков.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Погода дня: второй тайм матча Бельгия – Тунис прошёл под проливным дождём, но при этом ярко светило солнце.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Контраст болельщиц сборной России и сборной Бельгии.

Все эмоции сборной Мексики в матче с командой Южной Кореи в одном фото.

Фото: Elsa/Getty Images

Ещё одно доказательство того, что у Мексики самые колоритные болельщики.

Фото: Clive Mason/Getty Images

Если вы ещё не видели невероятный победный гол сборной Германии, который забил Тони Кроос, чем вы вообще вчера занимались?

Фото: Сергей Апенькин, “Чемпионат”
Фото: РИА Новости
Фото: Michael Steele/Getty Images

Необычный головной убор бельгийской болельщицы.

Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»
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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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