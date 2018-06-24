«А побеждают всегда немцы!» Главные кадры игрового дня ЧМ-2018

Бельгия и Тунис провели самый результативный матч на этом чемпионате мира – встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу «красных дьяволов».
Эден Азар и Ромелу Лукаку отличились дублями.
Вот так жёстко стюарды пресекли попытку тунисского болельщика прорваться на поле.
Странный боди-арт становится всё популярнее среди болельщиков.
Погода дня: второй тайм матча Бельгия – Тунис прошёл под проливным дождём, но при этом ярко светило солнце.
Контраст болельщиц сборной России и сборной Бельгии.
Все эмоции сборной Мексики в матче с командой Южной Кореи в одном фото.
Ещё одно доказательство того, что у Мексики самые колоритные болельщики.
Если вы ещё не видели невероятный победный гол сборной Германии, который забил Тони Кроос, чем вы вообще вчера занимались?
Необычный головной убор бельгийской болельщицы.