«Англия боялась Россию, но СМИ нам врали». Так говорят британцы

Беспорядков нет, расизма нет и политики тоже нет. Зря дома сидели.

«Ждали попасть в полицейское государство. Вялая полиция стала откровением» Никольскую улицу захватили болельщики. Что об этом пишут мировые СМИ?

В ночь перед матчем Англии с Панамой на Большую Покровку в Нижнем Новгороде вышел полицейский строй. Это был тот редкий случай для чемпионата мира, когда между фанатами ходили сотрудники в форме, а не в штатском.

— Зачем вас сюда прислали? – спросил я.

— Они же бросают друг в друга, — ответил лейтенант.

— Они не со зла, — захотелось объяснить. — Это фанатская традиция – подбрасывать пластиковые бокалы во время песен.

— Ну мало ли что, — осторожно ответил один из ребят в оцеплении.

— Да я вообще не понимаю, зачем мы здесь, — сказал другой. – Только веселиться мешаем.

Полицейские в эти дни – самые несчастные люди. Им, молодым парням, тоже хочется гулять и танцевать, а не выдавливать из себя мину надзирателя.

Хотя разделение потоков – грамотный ход. Если бы жандармы Марселя вели себя также два года назад, то жуткая бойня была бы невозможна. Впрочем, одно решение французов продавать пиво в стеклянных бутылках – уже объясняет, почему на Евро-2016 не было практически ни одного спокойного дня.

Слёзы джентльменов. Почему Англия и УЕФА валят всё на Россию Британцы крушат Марсель, но виноваты русские. Дерутся все, но виноваты тоже русские. Почему?!

— В России мы чувствуем себя в безопасности, — замечали британские фанаты.

И они не могли сказать того же ни о ЮАР, ни о Бразилии, где проходили ЧМ-2010 и ЧМ-2014.

***

Если говорить прямо, то за два дня до игры Англии с Панамой были все основания предполагать, что суббота в Нижнем закончится большой дракой.

Турнирная таблица чемпионата мира — 2018

Во-первых, в город, оккупированный аргентинцами, должны были приехать англичане. Война за Фолклендские острова до сих в памяти у народов.

Во-вторых, в выходной день со всех концов города должны были подтянуться отдыхающие местные. А мы знаем, что в большом скоплении людей конфликты неизбежны.

Самый удобный календарь чемпионата мира по футболу Здесь вы найдёте всё, чтобы спокойно ориентироваться в пространстве в течение ближайшего месяца.

В-третьих, было не до конца понятно, выйдет ли на улицы ОМОН и не станет ли его появление провоцирующим фактором.

Однако уровень дружелюбия на этом чемпионате мира пока что отторгает даже типичные проявления агрессии. Было особенно забавно наблюдать, как группы фанатов из Англии, Панамы и России уступают друг другу: закончилась песня на твоем языке – дай исполнить на другом.

Лейтмотивом же вечера стал всеобщий заряд: «Россия».

***

В Нижний приехало критически мало англичан – всего 2000 человек. И дело не только в перелетах, ценах и больших расстояниях – просто англичан действительно напугали.

— Наши СМИ – мусор, — говорили британцы. – Нас предупреждали, как опасно сюда ехать, с какими трудностями мы можем столкнуться, но все оказалось чушью.

Англия боялась вашу страну, но «Дэйли Мэйл» и другие СМИ нам врали. Здесь хорошо, мы любим Россию.

А Россия – та, что может себе позволить выйти на центральные улицы городов — любит гостей и заранее грустит, что ЧМ закончится.

Как жить дальше? Как продолжать верить в то, что где-то там враги? Сейчас этого никто не знает и не хочет знать.

Праздник продолжается…

P.S.

Сделал доброе дело и я. Нашел телефон на асфальте в толпе и долго-долго искал его владельца. Теперь один человек в Англии называет Дмитрия Егорова «легендой».