«Безусый сибиряк, претендующий на высшую лигу». Испания восхищается

Криштиану Кроос

Главная тема минувшего вечера – спасение сборной Германии в матче со шведами. Немцы были в минуте от провала, ведь одно очко по итогам двух матчей оставляло им чисто теоретические шансы на спасение. Однако выстрел Тони Крооса на последней минуте компенсированного времени позволил сборной Германии вырвать победу и включиться в борьба за плей-офф.

«Криштиану Кроос», – именно с таким заголовком вышел один из материалов на Die Zeit. «Есть такое слово – пробуждение. И гол Крооса подарил нам этот момент. Если бы у сборной не было Крооса, чемпионат для защищающегося чемпиона стал бы откровенно плохим. Но сейчас можно сказать, что всё только начинается», – восторгается на страницах издания Себастьян Булл.

На страницах всё того же Die Zeit нашёлся и более взвешенный отзыв. Автор раскритиковал сборную: «После того как Жером Боатенг получил вторую жёлтую карточку, ставшую красной, все некрологи уже были написаны. Но Тони Кроос, просто так потевший всю игру, отправил мяч в штрафную с результатом, который вам теперь известен. Вы могли представить себе такое?

Всё ли будет в порядке? Трудно сказать. Команда допустила много ошибок и сейчас просто не выглядит достаточно сильной для достижения большой цели. Баланса между атакой и защитой нет, команда снова часто теряет мяч, плохо защищается. Подводя итог: в обороне, средней линии и атаке команда сыграла не слишком хорошо. Но уже лучше, чем в первом матче».

«Немцы ведут себя недостойно чемпионов мира»

Кстати, концовка матча сборных Германии и Швеции запомнилась не только классным голом Крооса, но и стычкой представителей двух команд после окончания матча. На этом акцентирует своё внимание шведский SVT Sport. Один из представителей сборной Германии после финального свистка пошёл к скамейке запасных шведов и эмоционально им поаплодировал, чем спровоцировал шведского тренера Яна Андерссона, который после небольшой словесной перепалки толкнул в грудь менеджера немцем Оливера Бирхоффа. К счастью, вспыхнувший конфликт быстро удалось погасить подоспевшим на место потасовки арбитрам.

«Немцы просто насмехались над нами! А где же уважение к сопернику? Печально, когда столь именитая команда ведёт себя так неспортивно», – возмущался после матча Андерссон.

«Немцы ведут себя недостойно чемпионов мира», – подчеркнул капитан сборной Гранквист.

А за всех немцев пришлось отвечать главному тренеру Йоахиму Лёву, который к потасовке отношения не имел.

«Я не видел, почему всё началось. Мы сосредоточились на других вещах, праздновали, обнимались друг с другом. Не знаю, что произошло на шведской скамейке».

Миллионы за безусого сибиряка

Испанская Marca в преддверии матча Россия – Уругвай уделила особое внимание персоне Александра Головина, в восторженных тонах разобрав его действия в матчах двух первых туров в статье с названием «Спутник Головин».

«Хороший старт команды Станислава Черчесова, которая завтра поборется за первое место в группе А в Самаре с Уругваем Суареса и Кавани, был бы невозможен без двух игроков, представляющих разные поколения.

Ветеран команды Сергей Игнашевич закладывает оборонительный фундамент команды, а молодой Александр Головин, претендующий на то, чтобы попасть в высшую лигу, обеспечивает вариативность в атаке. В первых двух матчах Головин показал способности давать партнёрам короткие передачи, ускорять движение мяча, находить вертикальные продолжения игры. Почти все успешные атаки России проходили через этого безусого сибиряка», – рассыпается в комплиментах испанское издание.

«Ювентус» – это клуб, который наиболее серьёзно настроен на приобретение этого футболиста. Если сделка действительно состоится, то московский ЦСКА может побить рекорд в 24 млн, которые в 2008 году «Манчестер Сити» отдал за Жо. А если Александр и дальше будет показывать себя на чемпионате мира, то ценник может подняться до 30 миллионов», – считает Marca.

Кокаин в кубке мира

Сборная Аргентины, сыграв два матча на чемпионате мира, не убедила своих поклонников в том, что может в середине июля поднять драгоценный кубок. На сегодняшний день сочетание слов «Аргентина» и «Кубок мира» куда более уместно в сфере… наркоторговли. Дело в том, что на днях аргентинская полиция накрыла банду, торговавшую кокаином в особо крупных размерах. На волне футбольной истории в стране белый порошок проще всего было перевозить в гипсовых статуэтках Кубка мира. Как сообщает британский таблоид The Sun, во время проведения операции полицейские Буэнос-Айреса арестовали шесть человек с оружием. Сразу были обнаружены пять статуэток главного футбольного трофея, а в них – 1,5 килограмма кокаина и марихуаны.

«Все они должны быть отправлены в тюрьму, чтобы у них не было возможности вернуться к своему преступному ремеслу», – заявил министр безопасности города Кристиан Ретондо.

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