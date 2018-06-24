«Пишу близким смс: «Как там на свободе?» Черчесов и Смолов – об Уругвае

В Самаре жарко, душно – +30, безветрие. Новый асфальт плавится. На городских пляжах – аншлаг. В такую погоду не то что бегать – ходить тяжело.

Футболистам – надо. Они сюда не в волжских водах плескаться да «Жигулёвским» баловаться приехали – интенсивно работать. Да, генеральная задача на групповой турнир благополучно решена, но это не значит, что на заключительный матч с Уругваем можно легкомысленно «забить».

Победа в квартете стоит того, чтобы за неё побороться. И дело тут не только в престиже (хотя в нём – прежде всего), но и стратегическом планировании. В девяти случаев из десяти тренер предпочтёт играть со второй командой другой группы, чем с первой. Правда, в нашем случае «подбирать» соперника по плей-офф бессмысленно. Во-первых, они ещё не определились с итоговыми позициями. А во-вторых, поди знай, с кем и где выгоднее соперничать России – с Португалией или Испанией, в Сочи или Москве. В любом случае своего противника она узнает только в понедельник вечером.

Тем не менее расспросов о следующей стадии в воскресенье не избежали ни Станислав Черчесов, ни Фёдор Смолов.



— Решив задачу на групповой турнир, дадите отдых основным исполнителям или выпустите лучших?

— Мы готовимся к этой игре так же, как и обеим предыдущим. Да, квалифицировались в 1/8 финала, но это ни о чём не говорит. Играть будут те, кто готовы. Плюс будем отталкиваться от рекомендаций медицинского штаба. Специальных замен делать не собираемся.



— Медицинский штаб сборной Уругвая сообщил, что Хименес не будет играть, — взял микрофон латиноамериканский коллега. – И вообще состав команды претерпит изменения.

— Если одного Хименеса не будет, значит, всех поменяют? Если бы вы сказали, что 15 игроков заменят, а так речь только об одной травме. Или мне неправильно перевели вопрос?

«Главное — сохранить дух. А дальше будем уже замахиваться на большее» Сборная России готовится к третьему матчу группового этапа.

— То, что состав Уругвая будет необычным, повлияет на формирование вашей основы?

— Мы акцентируем внимание на своей команде. Во время матча станет понятно, как соперник играет. Учтём его слабые и сильные стороны. А как будет поступать коллега – его дело.



— Повлияют ли на ваше решение жёлтые карточки Смолова и Головина?

— Если и повлияют, то на 1%, не больше. Завтра такая же игра чемпионата мира, как и предыдущие. Мы не имеем права подбирать соперника – тем более что они играют после нас. Никаких подсчётов такого рода никогда не ведём и не будем вести.



— Фёдор, свой первый гол в большой карьере вы забили в Самаре. Это дополнительная мотивация для вас? Может быть, сообщите об этом тренеру?

— Вы уже сказали Станиславу Саламовичу об этом (улыбается). Да, я помню тот гол. С Самарой у меня связана и родственная история: тут живут двоюродные братья, тёти и дяди. Надеюсь, их поддержка поможет мне завтра.

Турнирная таблица чемпионата мира — 2018

— Что для вас означает исторический выход в 1/8 финала?

— Это большая честь – быть в составе своей команды на чемпионате мира, — легко переключился с русского на «инглиш» Смолов. — Тем более что он проводится впервые в нашей стране. Мы с ребятами счастливы представлять Россию. Перед турниром были не очень хорошие результаты, но мы уже в 1/8 и постараемся пройти как можно дальше.

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— «Дейли Телеграф», вопрос тренеру о допинге. Врач сборной России сказал, что ФИФА брала пробы у двух игроков после каждой игры. Были ли дополнительные, незапланированные тесты?

Черчесов: Извините, это вопрос по матчу или философии?

— Это вопрос к тренеру сборной России, в том числе в контексте ближайшего матча.

— Я не врач, я – тренер. Я не так хорошо говорю по-английски, как мой игрок, но я понимаю, что вы имеете в виду. Мы говорим о завтрашнем матче, а не медицине. У меня другая специальность.



— Почему не играют Миранчуки?

— Потому что главный тренер так решает. Они должны быть готовы в любую секунду выйти на поле.



— Как чувствует себя команда, не ощущает ли давления после двух побед?

— Всё время нас про давление спрашивают… Опять медицинский термин. Мы профессиональные футболисты, а это чемпионат мира, и мы должны хорошо делать свою работу. Уругвай будет готовиться к 1/8 через нашу игру, а мы – через их. Мы хотим быть первыми, вот и всё.



— Впервые на турнире вам будут противостоять такие сильные нападающие, как Суарес и Кавани. Может быть, измените тактику под них?

— Завтра увидим. В конце концов нас пугали Салахом – и ничего у них не получилось. У уругвайских нападающих другие качества, но мы к этому готовимся. Сегодня будет теория, объясним нюансы игрокам. Они должны с этим переспать и завтра исполнить.

— Каково состояние Дзагоева?

— Конечно, мы не обрадовались, потеряв такого креативного игрока, как Алан. Но, готовясь к турниру, все варианты просчитывали. Вчера Дзагоев уже тренировался на поле. Понятно, что рисковать здоровьем футболиста не будем, никакого форсирования. Мы его не брали в Петербург и не взяли сейчас в Самару, чтобы не отвлекать от процесса восстановления. Каждый должен заниматься своим делом.

Дзюба: постарею, посажу внуков и буду рассказывать: «Ребятки, дед ваш…» Самый неугомонный игрок сборной России ответил на критику, назвал себя русским Федерером и передал привет Трефилову.

— В Самаре настоящее лето. Вам не жарко было в ветровке?

— Жару не заметил, в тени было даже прохладно. Просто куртка хорошая, красивая – хочу показать её народу (улыбается).



— Фёдор, как восприняли то, что не оказались в стартовом составе в прошлом матче? И не сожалеете ли о резком сообщении в «Инстаграме»?

— Настроение отличное, потому что мы в 1/8, решили первоочередную и очень важную задачу. Я оказался в числе 23 и готов выйти на поле. Что касается сообщения… Он как настоящий мужчина удалил первый коммент, что я играю за его деньги. А мой остался висеть.



— Ваша команда в первых турах пробежала больше всех на ЧМ-2018…

— Если кроме пробега никто ничего не заметил, значит, надо ещё в чем-то прибавлять, и мы это сделаем. Кто знает, что такое физиология, тот видел, что и на Кубке Конфедераций команда находилась в хорошем состоянии. По его итогам сделали выводы, поэтому теперь команда выглядит даже лучше. Плюс мотивационный момент: мы играем у себя на родине, нас поддерживает публика. Вот вам несколько объяснений, почему мы какие-то вещи делаем лучше остальных.

— Сборную активно обсуждают в прессе, Интернете, на телевидении. Обращаете внимание, что говорят и пишут о вас? – Вопрос корреспондента программы «Время покажет» (Первый канал).

Черчесов: С определённого момента, как заехали на сбор, я ни одной статьи не смотрел. Вашу передачу почти всегда смотрю, и она мне нравится. Но последнюю программу включил и сразу выключил.



— Почему?

— Нужно спокойно и профессионально ко всему относиться. Пишу близким смс из-за забора в Новогорске: «Как там на свободе?». Отвечают: «На свободе все пока довольны». У нас футболисты так разрисованы, что газеты можно не открывать (смеётся).

Смолов: Находимся в Новогорске, как в вакууме. Я после Турции перестал следить за новостями. Смирился, что мы худшие люди в стране. Но мы счастливы и рады, что у нас получается.

Черчесов: Хочу закрыть тему, якобы у меня есть проблемы со Смоловым. Для Феди это непривычная, новая ситуация, но он блестяще с ней справляется. Единственное, что не понравилось – это жёлтая карточка. Завтра она нам совсем не нужна. Сейчас у него такая ситуация, какая есть. Каждый человек, мужчина оказывается в ситуации, когда надо сцепить зубы и доказывать.

— С кем предпочли бы встретиться в 1/8 – с Испанией или Португалией?

— Мы никаких предпочтений не имеем. И с той, и с другой сборной играли: с Португалией на Кубке конфедераций, с Испанией — в Петербурге. И в той, и в другой игре выглядели достойно. Обе команды знаем. Как футбольный бог рассудит, так и будет.



— Наша сборная теоретически в состоянии сыграть с двумя нападающими — Дзюбой и Смоловым?

— Если есть запрет, то нельзя, если нет – можно. Мы на каждой тренировке пробуем и этот вариант. Всё возможно. Мы и в три нападающих играли на Евро, но ничего из этого не получилось. Надо создавать комфортные условия футболисту, чтобы он себя проявлял. Если почувствуем, что это даёт результат – сделаем. Но если у нас всего два чистых нападающего, играть с обоими опрометчиво – замен нет.



— Вы редко приводите на брифинг запасного игрока. Значит ли это, что Смолов выйдет с первых минут?

— А так разве было всегда? У меня такое чувство, что это Федя попросил вас спросить (улыбается). Независимо, от того, любим мы кого-то или нет, это большой турнир, на котором должны играть лучшие. У нас есть время всё взвесить, переговорить и настроить каждого игрока. Сейчас слово скажу: вылетит – даже с моей реакцией не поймаешь!