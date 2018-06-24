10 трансферов, которые вы могли пропустить с начала ЧМ-2018

1. Руй Патрисиу, в «Вулверхэмптон». Бесплатно

Безумная история с нападением фанатов на игроков «Спортинга» (не исключается, что с ведома президента клуба) вызвала массовое расторжение контрактов. Бас Дост, Вильям Карвалью, Руй Патрисиу – все они расторгли контракт в одностороннем порядке. А Патрисиу уже нашёл новый клуб. Это новичок АПЛ «Вулверхэмптон». Он туда и собирался ещё до скандала, а в итоге ушёл бесплатно. Неочевидный выбор для вратаря такого уровня. Может, дело в солидной португальской колонии, собравшейся в клубе?

Руй Патрисиу Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

2. Эмилиано Вивиано, в «Спортинг». 2 млн евро

«Спортинг» быстро нашёл замену Патрисиу. И, кстати, не перестал требовать неустойку за разрыв контракта. Скандальный президент клуба отправлен в отставку, появился новый тренер – Синиша Михайлович. В общем, клуб выздоравливает. А место в воротах в новом сезоне займёт Вивиано. Ему уже 32 года: 10 лет назад его называли наследником Буффона. Получилось забавно, но Вивиано – добротный вратарь с хорошей школой. К тому же они с Михайловичем раньше вместе работали в «Сампдории».

3. Бернд Лено, в «Арсенал». 25 млн евро

Поначалу слухи о том, что Унаи Эмери получит в «Арсенале» 40 млн евро на трансферы, вызывали жалостливую улыбку. Но первые шаги клуба на рынке её стёрли. Лено – вратарь, который играет на высоком уровне уже шесть сезонов подряд. При этом ему всего 26 лет, то есть он может закрыть позицию ещё на столько же. И 25 млн за такого игрока по современным ценам – совсем не много.

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4. Андрей Лунин, в «Реал». 8,5 млн евро

19-летний вратарь «Зари» совершенно точно не навяжет конкуренцию Кейлору Навасу прямо сейчас. Он может побороться с Кико Касильей за роль первого сменщика, а может быть, уйдёт в аренду. Его отец говорил, что Андрей хочет иметь игровую практику. А контракт на шесть лет подтверждает, что в «Реале» с ним связывают долгосрочные планы.

Андрей Лунин Фото: Gareth Copley/Getty Images

5. Лукаш Фабиански, в «Вест Хэм». 8 млн евро

«Суонси» улетел в Чемпионшип, но Фабиански остался. Лучший игрок этой невезучей команды имел несколько предложений и выбрал «Вест Хэм», в котором сейчас идёт мощная перестройка. Мануэль Пеллегрини потребовал усиления (хотя, состав и так неплох), и он его получает. Исса Диоп, Фабиански, Фредерикс: в новом сезоне защита будет новой.

Бонус: ещё один вратарь

Маттиа Перин, в «Ювентус. 12 млн евро

Перина нельзя включить в подборку, потому что «Юве» объявил о трансфере ещё до начала чемпионата мира. Просто отметим, что в новом сезоне мы увидим серьёзную конкуренцию за место первого вратаря (Перин же сумеет её оказать Щенсному, да?), а туринский клуб, серьёзно усилился за небольшие деньги

6. Эмре Джан, в «Ювентус». Бесплатно

И Эмре Джан. Тоже трансфер, о котором было известно давно, но осуществлён он был всего пару дней назад. Агент и клуб долго договаривались о бонусных выплатах. Договорились: по сведениям некоторых итальянских СМИ, подъёмные составили 16 млн евро, которые будут выплачиваться два года. Что ж, всё равно это дешевле, чем если бы за него платили «Ливерпулю». Ну, «Ювентус» традиционно разбирается в свободных агентах. Теперь у «Юве» есть ещё один качественный оборонительный полузащитник. Кто-то на выход?

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7. Фред, в «Манчестер Юнайтед». 59 млн евро

Конвейер «Шахтёра» работает, несмотря на все обстоятельства. Очередной выпускник – 25-летний опорник с качественным пасом. Фред не только выжигает центр поля (четыре отбора/перехвата в среднем за 90 минут), но и регулярно раздаёт голевые передачи: семь в последнем сезоне УПЛ. Пока это выглядит как отличное усиление.

Фред Фото: Chris Brunskill Ltd/Getty Images

Ну и добавим, что в составе сборной Бразилии на ЧМ не только два игрока «Шахтёра», но и ещё три, которые играли за «Шахтёр»: Фернандиньо, Дуглас Коста и Виллиан.

8. Симоне Верди, в «Наполи». 25 млн евро

Что, Симоне Верди стоит столько же, сколько Джеймс Мэддисон? Кто-кто? Не страшно, если вы не слышали о Мэддисоне, это просто цены на молодых игроков в АПЛ. В Италии всё пока остаётся в границах разумного. 25-летний невысокий инсайд провёл мощный сезон в «Болонье»: 10 голов, 10 ассистов, бесконечное количество финтов. И заслужил повышение. Не факт, что у Карло Анчелотти этот игрок получит твёрдое место в основе, но как игрок ротации он выглядит сильно. Хотя слова «Анчелотти» и «ротация» в одном предложении как-то смущают.

9. Родри, в «Атлетико». 20 млн евро

Далеко не все игрооки, купленные «Атлетико», нашли общий язык с Диего Симеоне. Но по входящим данным, Родри – идеальное попадание в формат. Жёсткий и работоспособный атлетичный опорник с оборонительной статистикой только чуть хуже, чем у Н’Голо Канте. Понятно, что этот игрок рассматривается как преемник Габи. В теории – замена качественная.

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10. Джастин Клюйверт, в «Рому». 17 млн евро

Очередной интересный эксперимент Мончи. Человек, который годами собирал «Севилью», в «Роме» в первый сезон внедрил в команду Ундера, Пеллегрини и Шика, но по его стандартам это немного. Поиск талантливой молодёжи продолжается. Сейчас он привёл в «Аякс». Джастин перешёл во взрослую команду, когда молодёжной руководил его отец. Прошедший сезон он провёл в основе, чередуя позиции левого вингера и полузащитника. Показатели не то чтобы фантастические: 15 голов и передач в 27 матчах. Но у него отличный дриблинг, и ему всего 19 лет, а умению Мончи выбирать молодых игроков можно доверять.