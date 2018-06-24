«С днём рождения, Месси. Ты по-прежнему лучший в мире»

Лионелю Месси – 31 год! Будет ли он отмечать свой праздник, пока не понятно. С учётом того, что мечта всей его жизни – завоевание кубка мира со сборной Аргентины – в очередной раз рискует ускользнуть, день рождения для Лео может отойти на второй план. Однако для семьи, коллег и болельщиков по всему миру день рождения аргентинского «мессии» — знаковое событие. Рассказываем, как отмечают и какие поздравления и слова поддержки люди со всей планеты шлют одному из лучших футболистов мира.

Шоколадная скульптура для Месси

Сейчас Лео находится в Бронницах, готовится к последнему матчу в группе и не подозревает, что шоколатье из Алтуфьево в подарок приготовили его шоколадную копию весом в 60 килограмм. Интересно, как Месси распорядится таким подарком?

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В Казани живёт девочка Аня, у которой сегодня тоже день рождения. Месси — её любимый футболист, поэтому родители заказали для своей дочери оригинальный торт с надписью: «Анечке от Лео».

А вот индийские фанаты не обделили футболиста праздничным угощением:

«Спасибо, что ты появился в моей жизни»

Большой популярностью сегодня пользуются детские фотографии Месси. Люди вспоминают его путь становления как футболиста и выражают благодарность за то, что Лео изменил их представление о футболе.

«Ты сделал меня самым счастливым человеком на свете и заставил меня любить футбол сильнее, чем когда-либо… Хотел бы, чтобы время текло не так быстро, и мы подольше наслаждались его игрой».

«С днём рождения, отец».

«С днём рождения, Лео Месси! Я тебя люблю».

«Это история о мальчике, у которого диагностировали гормональный дефицит. Но Он не сдался и усердно работал, двигаясь к своей мечте. И теперь он правит футболом».

«Спасибо, что многому нас научил. Мы не должны падать, даже если весь мир идёт против нас. Черт возьми, я просто не представляю, как долго болельщики «Барселоны» должны благодарить тебя за всё, что ты сделал для клуба».

А один из фанатов в честь дня рождения любимого футболиста решил сделать себе новую причёску:

Главный подарок для Лео

Что можно пожелать Месси в такой день? Конечно же, выиграть кубок мира по футболу вместе с Аргентиной.

Так что, если сегодня Лео всё же задует свечи на праздничном торте на базе в Бронницах, то это будет выглядеть примерно так:

«Ты заслуживаешь этот трофей в своём списке побед»

Всегда особенно приятно получать поздравления от близких людей. Например, Карлес Пуйоль в своём «инстаграме» написал: «Не сомневайся ни на секунду в том, что ты лучший. Ты заслуживаешь того, чтобы этот трофей был в твоём списке побед».

Луис Суарес и Неймар, также не остались в стороне.

«Наслаждайся своим днём. Всегда поддерживаю и желаю тебе всего самого лучшего, друг мой», — написал Суарес.

«С днём рождения, брат! Поздравляю и желаю тебе всего наилучшего. Люблю тебя, крутой парень», — поздравление от Неймара.

Криштиану Роналду, с которым Месси вечно спорит за звание лучшего футболиста на планете, ещё не выразил свои поздравления, что не смогли не заметить фанаты. Поэтому они решили поздравить Лионеля за португальца таким образом: «С днём рождения, Месси. Ты по-прежнему лучший в мире игрок».

Но самое главное для Месси сейчас – это поддержка его семьи, которая не приехала в Россию и находится далеко от него в столь сложный период.

«С днём рождения, любовь моя. Мы так тебя любим! Спасибо, что сделал меня самой счастливой женщиной в мире. Ты очень много делаешь для нашей семьи. Я желаю тебе счастья сегодня и всегда буду тебя любить», — написала в своём блоге супруга Лео Антонелла Рокуццо.