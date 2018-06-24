Выехали на Хонде. Экс-полузащитник ЦСКА спас сборную Японии

Неожиданные лидеры в Екатеринбурге

Кто бы мог подумать, что после первого тура чемпионата мира — 2018 лидерство в группе H захватят сборные Японии и Сенегала? Фаворитами её скорее казались Колумбия с Польшей, но представители Южной Америки и Европы опростоволосились. Как же закручена интрига! Возможно, этот квартет действительно самый ровный по силам на групповом этапе мундиаля.

В эти дни японские и сенегальские болельщики, судя по их публикациям в «Твиттере», чувствовали себя в Екатеринбурге очень комфортно. Например, японцы фотографировались у обелиска «Европа – Азия». Сенегальцы «зажигали» на улицах и площадях города, знакомя россиян с африканским фольклором. Такие экзотические шоу нам мог подарить только футбольный чемпионат мира.

Быстрый гол Сенегала

С самого начала бросалось в глаза, насколько выше и атлетичнее своих оппонентов игроки сборной Сенегала. Да и с техникой у любого из них полный порядок, поэтому неудивительно, что «львы Теранги» сразу же завладели преимуществом, проведя мощно первые минуты. Команда Алиу Сиссе, который, конечно, необычно смотрится в образе тренера, заработала несколько угловых, но японцы с грехом пополам отбились. Тем не менее быстрый гол сенегальцев состоялся. Ошиблись Генки Харагуси и Эйдзи Кавасима. Полузащитник запаниковал после кросса и вынес мяч головой на ногу Сабали (неужто перепутал его с Сакаи?), а опытный голкипер неловко отбил мяч – прямо в Садио Мане. Наверное, это был самый простой гол в карьере нападающего «Ливерпуля».

Япония забивает первым ударом в створ

Когда сборная Сенегала, следуя игровой аритмии и ситуации на поле, немного сбавила обороты, японцы организовали позиционное наступление. Они вроде бы неплохо двигали мяч, однако реальной остроты у ворот голкипера Хадима Н’Диайе не создавали. Тем ценнее то, что команда Акира Нисино забила первым же ударом в створ. Экс-защитник «Интера» Юто Нагатомо был небезупречен при исполнении прямых обязанностей, проигрывая в эпизодах талантливому 20-летнему форварду «Ренна» Исмаила Сарру, а вот в чужой штрафной всё сделал здорово. Нагатомо совершил рывок за спину зазевавшимся защитникам сенегальцев под длинную передачу и одним касанием обработал сложный мяч. Потом мяч попал к полузащитнику «Эйбара» Такаси Инуи – и тот завершил атаку, как должен игрок из Примеры.

Календарь группового этапа чемпионата мира — 2018

Турнирная таблица чемпионата мира — 2018

Перекладина лишает Инуи дубля

Вроде бы всё есть у сборной Сенегала, чтобы далеко пройти на чемпионате мира в России, но вот проблема: команде Сиссе недостаёт стабильности даже в рамках одного матча. Вероятно, это связано с эмоциональным состоянием африканских игроков. В первом тайме сенегальцы, пропустив, растерялись, а в начале второй половины после двух-трёх упущенных голевых моментов они утратили в организованности, стали терять позиции. В результате сборная Японии создала в быстрых атаках два сумасшедших момента: Осака просто не попал по мячу, находясь перед воротами, а Инуи сотряс перекладину.

Однако крайние защитники сенегальцев Юссуфа Сабали из «Бордо» и Мусса Вага из бельгийского «Эйпена» сильны с точки зрения поддержки наступления. В непростой отрезок дуэт номинальных разрушителей сделал второй гол «львов Теранги»: Сабали после паса Мане выиграл единоборство у японского опорника Гаку Сибасаки, а в этот момент 19-летний Ваг уже вылетал на ударную позицию с правого фланга.

Хонда поднимается со скамейки и забивает

Очень живой футбол увидел сегодня Екатеринбург! Главный тренер сборной Японии отреагировал на пропущенный гол двумя напрашивавшимися заменами: бросил в бой бывшего полузащитника ЦСКА Кейсуке Хонду и форварда «Лестера» Синдзи Окадзаки. И Кейсуке забил, как забивал когда-то на российских полях в РФПЛ. Сенегальский голкипер из загадочного чемпионата Гвинеи поймал на выходе «бабочку» вместо мяча, а выдавший классный матч Инуи выкатил мяч свободному Хонде. Промахнуться по пустым воротам такой мастер не мог.

Весёлая игра лидеров группы H могла завершиться с любым счётом. В концовке сенегальцы едва не использовали своё превосходство в атлетизме, но в итоге получилась ничья 2:2. Если Польша с Колумбией тоже сыграют вничью, то перед 3-м туром шансы пробиться в плей-офф останутся у всех четырёх сборных из группы H.