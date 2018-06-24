Мина в штрафной. Хамес феерит – Колумбия побеждает

Возвращение Хамеса

Сборные Колумбии и Польши откровенно разочаровали в первом туре. Правда, у южноамериканцев всё-таки было оправдание: они почти весь матч с Японией провели вдесятером после удаления Карлоса Санчеса на 3-й минуте – кстати, второго по быстроте в истории чемпионатов мира. Главные тренеры команд Адам Навалка и Хосе Пекерман отреагировали на поражения одинаковым количеством перестановок в составе, сменив по четыре игрока. В частности, у поляков присели на скамейку опытные Якуб Блащиковски, Камил Гросицки и Аркадиуш Милик. При этом лидер обороны Камиль Глик так и не залечил травму – остался в запасе. Самой важной новостью относительно основы сборной Колумбии стало возвращение Хамеса Родригеса. Плеймейкер из «Баварии» сыграл против Японии только полчаса. Но сегодня турнирная ситуация вынуждала Пекермана ставить лучших, если те могли хотя бы просто стоять на ногах.

Агрессия «орлов»

Игра с первого удара по мячу захватила сумасшедшими скоростями. Прежде всего, благодаря полякам, которые, по-видимому, сделали ставку на быстрый гол. «Белые орлы» попытались подавить соперника силовым футболом: длинные передачи, борьба, подборы. Показалось, что колумбийцы оказались не совсем готовы к столь высокой агрессии со стороны сборной Польши. Голкипер «Арсенала» Давид Оспина и защитник «Барселоны» Йерри Мина, выигравший в дебюте несколько тяжёлых единоборств, падали на землю: то ли от боли, то ли скорее от желания сбить настрой представителя Европы. Как бы то ни было, теперь сборной Колумбии повезло никого не потерять на старте матча из-за удаления или повреждений. Однако на исходе получаса замену попросил опорный полузащитник Абель Агилар. Его унесли с поля на носилках.

Самый удобный календарь чемпионата мира по футболу Здесь вы найдёте всё, чтобы спокойно ориентироваться в пространстве в течение ближайшего месяца.

Объём Куадрадо

Мало-помалу команда Пекермана стала перехватывать преимущество и улучшила контроль мяча, пошли в нужном количестве передачи на Радамеля Фалькао. Всё-таки с точки зрения индивидуального мастерства колумбийцы сильнее поляков. Гигантский объём работы лёг на плечи Хуана Куадрадо. На схеме полузащитник «Ювентуса» и Хамес были обозначены как фланговые игроки атаки, но роли у этого дуэта были принципиально разные. При обороне Куадрадо в отличие от баварца садился глубоко назад, чтобы сборная Польша с её схемой с тремя центральным защитниками и двумя «бровочниками» не получала численное преимущество. Хамес в созидании, конечно же, не ограничивался одним участком: он искал свободные зоны между линиями, дирижировал атаками сборной Колумбии. Двигался достаточно легко – значит, набрал нужную форму. Гол на 40-й минуте во многом его заслуга. Родригес как рукой положил мяч на голову царившему в обеих штрафных Мине.

Упущенный шанс Левандовски

Сборная Колумбии продолжила контролировать игру и после перерыва, выпуская воздух из устающих поляков. Капитан и бомбардир «белых орлов» Роберт Левандовски страдал без мяча. Ему недоставало такого ассистента, как Хамес, но его партнёр по «Баварии» находился в этот вечер по другую сторону баррикад. Правда, на исходе часа игры Левандовски получил великолепный шанс. Однако даже этот момент родился на пустом месте: сборная Польши временно осталась вдесятером, пока оказывали помощь Михалу Паздану, и защитник поляков просто наудачу послал мяч вперёд. Надёжный до того Мина явно не ждал длинного паса – пустил нападающего за спину. К счастью, для колумбийских болельщиков команду спас от нелепого гола Оспина.

Колумбия громит Польшу

Если бы Левандовски забил, то сборная Польши, возможно, зацепилась бы за ничью и сохранила перед заключительным туром надежду на попадание в плей-офф. Но вместо этого раскрывшиеся поляки были разгромлены. Какие же чудо-передачи в эпизодах со вторым и третьим голами выдавали самые креативные игроки сборной Колумбии – принадлежащий «Порту» Хуан Кинтеро, который выступает на правах аренды за аргентинский «Ривер Плейт», а также Хамес Родригес! Бывшей звезде «Порту» Фалькао и двужильному Куадрадо оставалось только реализовать выходы один на один.

За 10 минут до конца травму получил Оспина. Голкипер с трудом стоял на ногах, но колумбийцы уже исчерпали все замены. Казалось бы, в этой ситуации сборная Польши имела возможность забить после любого удара, а она не создала ничего до того момента, как Оспина пришёл в себя. Поляки просто сложили оружие. Они оказались случайным гостем на ЧМ-2018 и очень быстро покидают его.