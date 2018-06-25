Салахом спекулируют. Неужели он действительно хочет уйти из сборной?

Крупнейшее американское издание CNN внезапно решило внести негатив в ход проходящего в России чемпионата мира по футболу. Американцы поделились информацией, которую им якобы сообщил источник, близкий к нападающему сборной Египта Мохамеда Салаха. В CNN уверены, что игрок английского «Ливерпуля» планирует закончить выступления за национальную сборную из-за того, что происходило в Чеченской республике, где египтяне базируются во время чемпионата мира.

А что происходило?

Средства массовой информации широко освещали то, как лидер Чечни Рамзан Кадыров принимал Мохамеда Салаха и других игроков сборной Египта в Грозном. Для Салаха созвали торжественный ужин, вручили футболку «Ахмата», а вишенкой на торте стало присвоение игроку «Ливерпуля» звания почётного гражданина Чечни. На ужине Мохамед сидел рядом с главой Чечни и смотрел за выступлением местных народных ансамблей. Американским журналистам, которые и написали скандальную статью на сайте CNN, вдруг показалось, что Салах улыбается искусственно.

Другое крупное американское издание The New York Times высказывало странную гипотезу о том, что Салаха перед первым матчем Египта на мундиале буквально подняли с кровати в отеле и заставили встречаться с чеченскими болельщиками. Разумеется, такого быть не могло в принципе – это же чемпионат мира ФИФА. Позже Салаху в честь его дня рождения подарили огромный торт с золотой бутсой на вершине. Он ведь ничем не хуже Месси.

Месси подарили гигантский торт. Его съели жители Бронниц (видео) Месси поздравили без Месси. Репортаж с базы сборной Аргентины.

В CNN заявили, что Салах был крайне недоволен тем, что его используют в крупных политических играх, хотя сам он всегда всячески старался обходить стороной всё, что так или иначе связано с политикой. Откуда-то появилась информация, что лидер сборной Египта готов покинуть команду ещё до завершения группового этапа и не полететь в Волгоград на матч с Саудовской Аравией опять же из-за того, его постоянно отвлекали люди, не связанные с футболом. На этот раз это якобы были египетские бизнесмены и звёзды шоу-бизнеса.

Неужели им просто завидно?

Официальные лица немедленно все опровергли. В частности, министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Джамбулат Умаров заявил, что в CNN грубо нарушили права Салаха и оклеветали его в глазах общественности. Эти же данные подтвердил руководитель информационного отдела сборной Египта Усама Исмаил.



«Ничего подобного. Салах находится на тренировочной базе и тренируется вместе со своими коллегами. Он присутствовал на всех матчах. Он ничего такого не сообщал руководству делегации. Не было никакого разговора на эту тему. Я не знаю, откуда у CNN эта информация. Не стоит брать информацию о нём, кроме той, что есть в его «твиттере».



Накануне Мохамед Салах прилетел в Волгоград вместе со сборной Египта и уже второй день готовится наравне со всеми к заключительному матчу группового этапа с командой Саудовской Аравии. Команда провела тренировку на «Волгоград Арене», лучший игрок АПЛ вообще не улыбался. А чему радоваться, если чемпионат мира для него и его партнёров почти закончен, а последняя игра вообще ничего не решает.



Но проницательные журналисты из CNN наверняка ещё что-нибудь придумают.