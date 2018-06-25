Танцуй, пока побеждаешь! Лучшие фото дня ЧМ-2018

Шоколадная статуя Месси, исторический гол Панамы, изобретательные японцы и невероятная победа колумбийцев – в нашей фотоподборке.

Сборная Англии с треском разгромила Панаму со счётом 6:1 и обеспечила себе выход в плей-офф, а Гарри Кейн оформил хет-трик.

Команда Панамы продемонстрировала образец оптимизма. Ещё бы: несмотря на разгромное поражение англичанам, удалось забить первый в истории гол на чемпионате мира. Своё имя в историю страны вписал Фелипе Балой.

После окончания матча сборная показала небывалое единение.

Уважение дня: японские болельщики убирают за собой мусор после окончания матча в Екатеринбурге.

Фото: Carl Court/Getty Images

Знакомый нам по игре в ЦСКА нападающий сборной Японии Кейсуке Хонда спас свою сборную от поражения.

Японские болельщики решили сэкономить на воздушных шарах.

Фото: Etsuo Hara/Getty Images

Приз за самый необычный головной убор достаётся сенегальскому болельщику.

Фото: Дмитрий Медведев, «Чемпионат»

Станислав Черчесов внимательно слушает вопрос британского журналиста о допинге в сборной.

А болельщики сборной России уже собираются в Самаре и готовятся поддержать национальную команду в матче с Уругваем.

К нам всё-таки приехал Фалькао и даже забил гол сборной Польши.

Фото: Julian Finney/Getty Images

Настоящим героем матча стал колумбийский вратарь Давид Оспина. Он доигрывал матч с травмой, но, несмотря на это, совершил невероятный сейв, достав мяч из-под перекладины.

Фото: РИА Новости

Йерри Мина, Хуан Куадрадо и Джесси Лингард показали танцевальные миниатюры во время празднования.

Фото: Julian Finney/Getty Images

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В честь дня рождения Лионеля Месси на базе в Бронницах был выпечен огромный торт с его шоколадной статуей. Сам Лео не принял участия в праздновании его 31-летия.