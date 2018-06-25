Танцуй, пока побеждаешь! Лучшие фото дня ЧМ-2018

Сборная Англии с треском разгромила Панаму со счётом 6:1 и обеспечила себе выход в плей-офф, а Гарри Кейн оформил хет-трик.
Команда Панамы продемонстрировала образец оптимизма. Ещё бы: несмотря на разгромное поражение англичанам, удалось забить первый в истории гол на чемпионате мира. Своё имя в историю страны вписал Фелипе Балой.
После окончания матча сборная показала небывалое единение.
Уважение дня: японские болельщики убирают за собой мусор после окончания матча в Екатеринбурге.
Знакомый нам по игре в ЦСКА нападающий сборной Японии Кейсуке Хонда спас свою сборную от поражения.
Японские болельщики решили сэкономить на воздушных шарах.
Приз за самый необычный головной убор достаётся сенегальскому болельщику.
Станислав Черчесов внимательно слушает вопрос британского журналиста о допинге в сборной.
А болельщики сборной России уже собираются в Самаре и готовятся поддержать национальную команду в матче с Уругваем.
К нам всё-таки приехал Фалькао и даже забил гол сборной Польши.
Настоящим героем матча стал колумбийский вратарь Давид Оспина. Он доигрывал матч с травмой, но, несмотря на это, совершил невероятный сейв, достав мяч из-под перекладины.
Йерри Мина, Хуан Куадрадо и Джесси Лингард показали танцевальные миниатюры во время празднования.
В честь дня рождения Лионеля Месси на базе в Бронницах был выпечен огромный торт с его шоколадной статуей. Сам Лео не принял участия в праздновании его 31-летия.