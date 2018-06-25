«Россия – вовсе не космос». Что думают о нашей сборной в Уругвае

Уругвайцы совсем не впечатлились мощным стартом сборной России на ЧМ. Что рассказывают местным болельщикам о команде Черчесова?

В Уругвае вовсю готовятся к решающему матчу со сборной России на чемпионате мира, который определит победителя группы A. Местное издание Referi анализирует соперника и рассказывает читателям о тонкостях тактики Станислава Черчесова.

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«Уругвай прекрасно понимает, что ему предстоит встреча с командой, которая может нанести серьёзный урон – уж точно посильнее, чем Египет без Салаха или Саудовская Аравия. Первые матчи в группе показали, что, несмотря на 8 забитых мячей, Россия вовсе не космос. Это команда, которая обычно отдаёт инициативу сопернику, но старается быстро контратаковать и забрасывать мяч на ход Артёму Дзюбе, огромному 1,95-метровому форварду», — сообщает автор материала.

«В реальности никто не ожидал от России на чемпионате мира ничего экстраординарного – люди не верили, что команда способна добиться такого успеха. Однако удивлённые нежданным счастьем болельщики будут поддерживать хозяев в Самаре с удвоенной силой. Увы, из-за травмы выбыл из строя Алан Дзагоев, но на замену ему пришёл Денис Черышев, который ярко себя проявил».

Коллеги из уругвайского Futbol.uy отмечают, что перед Станиславом Черчесовым образовалась дилемма, выпускать ли на поле Александра Головина: «Один из ключевых игроков полузащиты висит на карточке и может пропустить 1/8 финала, если получит ещё одну. Также в матче с Египтом конструктивную игру показал Жирков – возможно, тренер его тоже оставит в составе, а на замену будет готов выйти Кудряшов. Тем не менее в плане состава мы не ждём больших перемен».

Испанская газета Marca продолжает мысли о тактических решениях. Испания сейчас – одна из наиболее заинтересованных в этом противостоянии сборных, так как в нём сыграет потенциальный соперник «красной фурии» в плей-офф.

«Если ветеран «Зенита» Жирков всё-таки останется на лавке, то первым вариантом ему на замену будет Игорь Смольников, который знает, как действовать на левом фланге. Сборная России сделает всё, чтобы возглавить группу, и для этого ей нужна как минимум ничья, в то время как Уругвай устроит только победа».

Любопытно, что в предполагаемых стартовых составах Marca зачем-то «отправила» спартаковца Александра Самедова в «Зенит».

«Уругвай не ужасен, а Кавани и Суарес — топ». России будет тяжело Огромный разбор от Романа Пилипчука — экс-помощника главного тренера «Спартака». Его мнение отличается от остальных.

«Россия как потенциальный соперник очевидно слабее, — пишет издание El Espanol. – У команды нет таких суперзвёзд, как у Уругвая, и уж тем более у Испании. Априори красные должны побеждать такого оппонента в 1/8 финала. Для страны, в которой нет футбольных традиций, попадание в плей-офф было главной задачей, а дальше можно просто получать удовольствие. Однако ситуация изменилась, когда Россия внезапно поверила в себя и мощно выиграла первые два матча. Возможно, с таким соперником, особенно на его территории, играть будет сложнее, чем когда-либо».

Уругвайское издание El Pais рассказывает, как местные болельщики отреагировали на временные трибуны, возведённые на стадионе в Екатеринбурге специально для чемпионата мира. После матча с Египтом корреспонденты газеты попросили уругвайских фанатов поделиться впечатлениями от необычной конструкции.

«Трибуны сконструированы так, что довольно сильно выбиваются из общей архитектуры здания. В связи с задержками в возведении стадиона перед турниром архитекторам пришлось придумать альтернативный план – так и появились эти трибуны. В итоге у них получилась огромная временная платформа, которая явственно выпирает за пределы стен стадиона, но зато арену удалось сдать в эксплуатацию вовремя», — пишет газета.



Две огромные конструкции, собранные из металлических балок и оранжевых сидений, вдохновили уругвайцев, чтобы придумать им имена с особым смыслом. Памятуя о том, что сборная Чили осталась за бортом чемпионата мира в этом году, фанаты назвали трибуны именами двух чилийских игроков — «Алексис Санчес» и «Артуро Видаль».



«Многие уругвайские болельщики следуют за своей сборной повсюду, они даже создали специальный чат в WhatsApp для организации путешествий. На вопрос о том, почему они решили так назвать трибуны, они отвечают, что эти посадочные места тоже красные, и они «за бортом», — рассказывает автор.