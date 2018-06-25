Супермодель пообещала порадовать болельщиков, если Россия победит Уругвай. Фото

Сборной России предстоит серьёзная проверка на прочность. В матче с Уругваем нашу сборную будет поддерживать вся страна от Владивостока до Калининграда. Мощный старт российской команды уравнял шансы сборных, так что судьба первого места в группе А решится сегодня в Самаре. Толпы неугомонных болельщиков и гуляющие до утра города безусловно помогают нашим ребятам, но не стоит забывать и о прекрасной половине человечества. В нашей стране много замечательных и красивых болельщиц, но сегодня мы решили вас познакомить с одной из самых горячих. Знакомьтесь, телеведущая и модель Мария Лиман, которая вот уже неделю активно поддерживает сборную России с помощью горячих фото в своём «инстаграме».

Мария, как и все преданные болельщики сборной, была счастлива после крупных побед над Саудовской Аравией и Египтом, и на гребне успеха задалась вопросом: «Если сборная выиграет в матче Россия — Уругвай, чем вас порадовать?»

Родилась Мария в Ростове-на-Дону и уже в студенчестве начала получать различные награды на конкурсах красоты. Победа на крупном конкурсе в 2015 году подтолкнула её к продолжению деятельности.

Помимо того что Мария известная модель и телеведущая, она имеет диплом архитектора. Спроектирует ли она победу для нашей сборной?

Сама девушка признаётся в том, что такой идеальной фигуры ей помогли добиться здоровый образ жизни, правильное питание и регулярные занятия спортом.

Свободное время Мария проводит на курсах йоги, экстремального вождения и изучения языков. Праздники предпочитает проводить с семьёй в Ростове.

Мария не раскрывает личность своего молодого человека, но известно, что в отношениях они состоят с 2013 года. Также у Марии весьма чёткие планы по поводу брака и детей, она хочет быть молодой матерью.

Девушка увлекается волонтёрской деятельностью, помогает фондам, которые занимаются защитой прав животных, их лечением и содержанием. Она переводит на счёт фондов серьёзные суммы, но сами фонды не посещает, объясняя это тем, что для неё это слишком сильный эмоциональный удар.

Вершиной модельной карьеры для Марии является съёмка для журнала Playboy. По словам девушки, съёмка далась ей очень тяжело, так как нужно было максимально раскрыться, а она не знала, как это оценят близкие и друзья.

Своими ближайшими планами на будущее Мария назвала актёрскую деятельность. Она уже начала ходить на курсы актёрского мастерства, участвует в реалити-шоу и снялась в российском сериале.

Мы желаем Марии успехов и чтобы её поддержка сегодня передалась нашим ребятам так же, как и поддержка всей страны!