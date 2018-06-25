Вчерашний игровой день не принёс участникам большого количества очков.
Андрей Канчельскис предсказал исходы матчей Англия – Панама и Япония – Сенегал.
Аналогичного результата добился Андрей Терентьев из Санкт-Петербурга.
Андрей Панков угадал, что Англия выиграет у Панамы, а Колумбия — у Польши.
Таблица
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Прогноз специалистов
Максим Боков, известный в прошлом российский футболист:
Саудовская Аравия – Египет — 1:2
Салаху и Ко нужно реабилитироваться, у них не получится в этом матче лёгкой прогулки, но они победят с минимальным перевесом. Рискну предположить, что Салах забьёт.
Уругвай – Россия — 1:1
Сильный соперник у нашей сборной, мы тоже не самая слабая команда, будет очень напряжённо и тяжело. Хорошо, что у нас была очередность от слабого к сильному – Саудовская Аравия, Египет и затем Уругвай. Через эту игру мы будем готовиться к 1/8.
Иран – Португалия — 1:2
Очень запутанная группа. Если брать Португалию как фаворита, то хотелось бы чтобы они выиграли. Иран, безусловно, не подарок, мы видели их игру с Марокко и Испанией. Мне кажется, что победу одержит Португалия, но не с крупным счётом.
Испания – Марокко — 3:1
Марокканцы проявили себя как неприступная крепость, но и показали себя очень невезучими. Невезение продлится и сегодня, испанцы обыграют их, но не с особой лёгкостью.
Прогноз читателей
Андрей Назаров (Красноярск):
Саудовская Аравия – Египет — 0:2
Салах сыграет в свою силу и поможет Египту одержать победу.
Уругвай – Россия — 2:1
Обе команды будут биться за первом место, хотя как по мне, то без разницы — Испания или Португалия. Ставлю на более классную команду.
Иран – Португалия — 0:1
Иран очень неплохое впечатление произвёл, но против Роналду не вытянет.
Испания – Марокко — 2:0
Марокко мало пропускает, но ещё ни разу не забило. Не забьёт и в этот раз.
Прогноз журналистов
Никита Кузин, корреспондент «Чемпионата»:
Уругвай – Россия — 0:3
Наша сборная не оставит ни одного шанса Уругваю. Команда на кураже, при своих трибунах снова покажет такой футбол, который заставит страну гулять всю ночь и петь песни из проезжающих автомобилей. Уругвай выглядел слабо в двух первых матчах и с трудом победил. Следите за Суаресом, ведь по его выражению лица понятно, в каком состоянии сейчас команда. В грустном.
Саудовская Аравия – Египет — 0:2
Став почётным гражданином Чечни, Мо Салах просто не может позволить себе проиграть. Форварду уже пора хоть раз забить с игры и красиво покинуть турнир. Саудовская Аравия на чемпионате мира не забьёт ни одного гола и окажется самой слабой командой, Панама ведь уже забила.
Иран – Португалия — 0:2
В случае поражения Португалия может остаться без плей-офф, поэтому играть будет только на победу. Иран показал себя неуступчивой командой, готовой биться до конца, но уровень игроков не позволит создать хоть какое-то серьёзное сопротивление. Ожидаю гол Роналду, даже скорее два, ведь Кейн уже обогнал, а Криштиану не любит быть вторым.
Испания – Марокко — 1:1
Испанцы попробуют схитрить и минимально обыграть Марокко. Но не стоит относиться к марокканцам снисходительно – это злая команда, которая в другой группе обязательно бы вышла в плей-офф. Марокко забьёт, а Испания выйдет со второго места.