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Россия-Уругвай, Иран-Португалия, Испания-Марокко. Прогнозы на ЧМ-2018

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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Россия- Египет
«Чемпионат»
Фото: РИА Новости
«Наша сборная не оставит ни одного шанса Уругваю»
Россия — Уругвай, Саудовская Аравия — Египет, Иран — Португалия, Испания — Марокко. Прогнозы на матчи ЧМ-2018.
Футбол / ЧМ по футболу 2018

Вчерашний игровой день не принёс участникам большого количества очков.

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Андрей Канчельскис предсказал исходы матчей Англия – Панама и Япония – Сенегал.

Аналогичного результата добился Андрей Терентьев из Санкт-Петербурга.

Андрей Панков угадал, что Англия выиграет у Панамы, а Колумбия — у Польши.

Таблица

Специалисты — 46
Журналисты — 44
Читатели — 26

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Прогноз специалистов

Максим Боков, известный в прошлом российский футболист:

Саудовская Аравия – Египет — 1:2
Салаху и Ко нужно реабилитироваться, у них не получится в этом матче лёгкой прогулки, но они победят с минимальным перевесом. Рискну предположить, что Салах забьёт.

Уругвай – Россия — 1:1
Сильный соперник у нашей сборной, мы тоже не самая слабая команда, будет очень напряжённо и тяжело. Хорошо, что у нас была очередность от слабого к сильному – Саудовская Аравия, Египет и затем Уругвай. Через эту игру мы будем готовиться к 1/8.

Иран – Португалия — 1:2
Очень запутанная группа. Если брать Португалию как фаворита, то хотелось бы чтобы они выиграли. Иран, безусловно, не подарок, мы видели их игру с Марокко и Испанией. Мне кажется, что победу одержит Португалия, но не с крупным счётом.

Испания – Марокко — 3:1
Марокканцы проявили себя как неприступная крепость, но и показали себя очень невезучими. Невезение продлится и сегодня, испанцы обыграют их, но не с особой лёгкостью.

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Прогноз читателей

Андрей Назаров (Красноярск):

Саудовская Аравия – Египет — 0:2
Салах сыграет в свою силу и поможет Египту одержать победу.

Уругвай – Россия — 2:1
Обе команды будут биться за первом место, хотя как по мне, то без разницы — Испания или Португалия. Ставлю на более классную команду.

Иран – Португалия — 0:1
Иран очень неплохое впечатление произвёл, но против Роналду не вытянет.

Испания – Марокко — 2:0
Марокко мало пропускает, но ещё ни разу не забило. Не забьёт и в этот раз.

ЧМ-2018. Россия и Уругвай сыграют за первое место в группе. LIVE
Онлайн-трансляция матча Уругвай – Россия, в котором команды разыграют первое место в группе А.

Прогноз журналистов

Никита Кузин, корреспондент «Чемпионата»:

Уругвай – Россия — 0:3
Наша сборная не оставит ни одного шанса Уругваю. Команда на кураже, при своих трибунах снова покажет такой футбол, который заставит страну гулять всю ночь и петь песни из проезжающих автомобилей. Уругвай выглядел слабо в двух первых матчах и с трудом победил. Следите за Суаресом, ведь по его выражению лица понятно, в каком состоянии сейчас команда. В грустном.

Саудовская Аравия – Египет — 0:2
Став почётным гражданином Чечни, Мо Салах просто не может позволить себе проиграть. Форварду уже пора хоть раз забить с игры и красиво покинуть турнир. Саудовская Аравия на чемпионате мира не забьёт ни одного гола и окажется самой слабой командой, Панама ведь уже забила.

Иран – Португалия — 0:2
В случае поражения Португалия может остаться без плей-офф, поэтому играть будет только на победу. Иран показал себя неуступчивой командой, готовой биться до конца, но уровень игроков не позволит создать хоть какое-то серьёзное сопротивление. Ожидаю гол Роналду, даже скорее два, ведь Кейн уже обогнал, а Криштиану не любит быть вторым.

Испания – Марокко — 1:1
Испанцы попробуют схитрить и минимально обыграть Марокко. Но не стоит относиться к марокканцам снисходительно – это злая команда, которая в другой группе обязательно бы вышла в плей-офф. Марокко забьёт, а Испания выйдет со второго места.

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