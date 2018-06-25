«Наша сборная не оставит ни одного шанса Уругваю»

Вчерашний игровой день не принёс участникам большого количества очков.

Самый удобный календарь чемпионата мира по футболу Здесь вы найдёте всё, чтобы спокойно ориентироваться в пространстве в течение ближайшего месяца.

Андрей Канчельскис предсказал исходы матчей Англия – Панама и Япония – Сенегал.

Аналогичного результата добился Андрей Терентьев из Санкт-Петербурга.

Андрей Панков угадал, что Англия выиграет у Панамы, а Колумбия — у Польши.

Таблица

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«Уругвай не ужасен, а Кавани и Суарес — топ». России будет тяжело Огромный разбор от Романа Пилипчука — экс-помощника главного тренера «Спартака». Его мнение отличается от остальных.

Прогноз специалистов

Максим Боков, известный в прошлом российский футболист:

Саудовская Аравия – Египет — 1:2

Салаху и Ко нужно реабилитироваться, у них не получится в этом матче лёгкой прогулки, но они победят с минимальным перевесом. Рискну предположить, что Салах забьёт.

Уругвай – Россия — 1:1

Сильный соперник у нашей сборной, мы тоже не самая слабая команда, будет очень напряжённо и тяжело. Хорошо, что у нас была очередность от слабого к сильному – Саудовская Аравия, Египет и затем Уругвай. Через эту игру мы будем готовиться к 1/8.

Иран – Португалия — 1:2

Очень запутанная группа. Если брать Португалию как фаворита, то хотелось бы чтобы они выиграли. Иран, безусловно, не подарок, мы видели их игру с Марокко и Испанией. Мне кажется, что победу одержит Португалия, но не с крупным счётом.

Испания – Марокко — 3:1

Марокканцы проявили себя как неприступная крепость, но и показали себя очень невезучими. Невезение продлится и сегодня, испанцы обыграют их, но не с особой лёгкостью.

«Россия – вовсе не космос». Что думают о нашей сборной в Уругвае Уругвайцы совсем не впечатлились мощным стартом сборной России на ЧМ. Что рассказывают местным болельщикам о команде Черчесова?

Прогноз читателей

Андрей Назаров (Красноярск):

Саудовская Аравия – Египет — 0:2

Салах сыграет в свою силу и поможет Египту одержать победу.

Уругвай – Россия — 2:1

Обе команды будут биться за первом место, хотя как по мне, то без разницы — Испания или Португалия. Ставлю на более классную команду.

Иран – Португалия — 0:1

Иран очень неплохое впечатление произвёл, но против Роналду не вытянет.

Испания – Марокко — 2:0

Марокко мало пропускает, но ещё ни разу не забило. Не забьёт и в этот раз.

ЧМ-2018. Россия и Уругвай сыграют за первое место в группе. LIVE Онлайн-трансляция матча Уругвай – Россия, в котором команды разыграют первое место в группе А.

Прогноз журналистов

Никита Кузин, корреспондент «Чемпионата»:

Уругвай – Россия — 0:3

Наша сборная не оставит ни одного шанса Уругваю. Команда на кураже, при своих трибунах снова покажет такой футбол, который заставит страну гулять всю ночь и петь песни из проезжающих автомобилей. Уругвай выглядел слабо в двух первых матчах и с трудом победил. Следите за Суаресом, ведь по его выражению лица понятно, в каком состоянии сейчас команда. В грустном.

Саудовская Аравия – Египет — 0:2

Став почётным гражданином Чечни, Мо Салах просто не может позволить себе проиграть. Форварду уже пора хоть раз забить с игры и красиво покинуть турнир. Саудовская Аравия на чемпионате мира не забьёт ни одного гола и окажется самой слабой командой, Панама ведь уже забила.

Иран – Португалия — 0:2

В случае поражения Португалия может остаться без плей-офф, поэтому играть будет только на победу. Иран показал себя неуступчивой командой, готовой биться до конца, но уровень игроков не позволит создать хоть какое-то серьёзное сопротивление. Ожидаю гол Роналду, даже скорее два, ведь Кейн уже обогнал, а Криштиану не любит быть вторым.

Испания – Марокко — 1:1

Испанцы попробуют схитрить и минимально обыграть Марокко. Но не стоит относиться к марокканцам снисходительно – это злая команда, которая в другой группе обязательно бы вышла в плей-офф. Марокко забьёт, а Испания выйдет со второго места.