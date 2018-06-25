Первый допинг-скандал на ЧМ-2018! Угадайте страну

По окончании матча сборных Германии и Швеции (2:1) игроков ждала стандартная процедура допинг-контроля. В шведской команде допинг-офицеры собирались проверить форварда Маркуса Берга. Но тот, вместо того чтобы пойти в кабинет, отправился общаться с прессой, чем очень разозлил представителей ФИФА.

Форварда сборной Швеции Берга могут наказать за интервью перед допинг-тестом

Берг пытался избежать тест?

На самом деле, нет. Сразу после флеш-интервью Маркус вернулся к допинг-офицерам и сдал все необходимые тесты. Их результаты оказались отрицательными и не выявили наличие в организме запрещённых веществ. Но это не отменяет того факта, что Берг просто забил на существующий регламент и привёл в ярость допинг-офицеров. В ФИФА не собираются закрывать на это глаза.

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Что говорит Берг?

— Это было обычным недоразумением. Куда это приведёт, я не знаю, но это смешно! Увидим, — сказал Маркус Берг в эфире TV4. — Интервью тоже являются частью нашей работы. Как мне объяснили, я должен был выйти и дать интервью. И я это сделал. В итого всё обернулось какой-то глупостью, непонятными отчётами и прочее.



— Беспокоитесь по поводу последствий?

— Нет, абсолютно нет. Я уже сказал, что это заблуждение. Это не имеет никакого значения.

Кто виноват?

Судя по всему, решение по интервью игрока принимал директор сборной Швеции Ларс Рихт. Вот как он объяснил свои действия.



«Я абсолютно убеждён, что был прав. Конечно, Маркус мог дать флеш-интервью немного позже, но обычно он давал их перед посещением допинг-контроля. Его попросили дать ещё несколько интервью, и сначала нам вроде бы пошли на встречу. Но чуть позже пришла допинг-офицер и сказала, что такая задержка недопустима.

Чем всё закончилось? Мы поспорили, и я написал свою версию событий, а она – свою. Что будет теперь, я не знаю. Но лично я вообще не вижу здесь какого-то события».

Что теперь?

Позиция шведской футбольной федерации по допингу давно изложена на официальном сайте. Одно из положений гласит, что препятствование допинг-контролю является преступлением, за которое виновник может быть отлучён от футбола на срок до 24 месяцев.



Но учитывая, что футболист всё же стал тесты, которые не показали никаких отклонений от нормы, наказание вряд ли будет суровым. Ожидается, что дисквалифицировать Берга не станут, но наказание форварда всё-таки ждёт. Несвоевременная явка на допинг-контроль – очевидное нарушение регламента ФИФА.